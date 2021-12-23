Кого можно лечить препаратом "Мир". Главное о коронавирусе за 23 декабря

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 10 318 650 случаев заражения, из них новых — 25 667. За сутки умерли 1 002 человека (минимум с 18 октября), за весь период — 301 271.
- Президент России Владимир Путин призвал уважительно относиться к противникам вакцинации от коронавируса, а также терпеливо объяснять им ее необходимость. Что глава государства говорил о ковиде на ежегодной пресс-конференции, читайте здесь.
- Препарат против коронавируса "Мир-19" разрешили для применения у лиц в возрасте от 18 до 65 лет.
- В Подмосковье впервые за три месяца выявили менее тысячи заразившихся за сутки (959 человек).
- В Крыму до 20 января отменили требование предъявлять ковид-сертификаты при посещении ТЦ.
Москва
- Всего зафиксировано 2 012 582 случая заражения, из них новых — 3 062. Госпитализированы 714 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 277,2 млн случаев заражения, умерли 5 379 988 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- ВОЗ не рекомендует проведение всеобщей вакцинации детей и подростков от ковида, так как в этой возрастной группе мало случаев тяжелых заболеваний и, кроме того, в ряде стран еще не полностью вакцинированы слои населения из групп высокого риска.
- Приезжающие в Грецию, помимо теста в аэропорту, с 24 декабря должны будут делать еще два теста на коронавирус — на второй и четвертый день после приезда.