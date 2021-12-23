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Кого можно лечить препаратом "Мир".
Кого можно лечить препаратом "Мир".
Кого можно лечить препаратом "Мир".
Кого можно лечить препаратом "Мир".
Кого можно лечить препаратом "Мир".
Пандемия COVID-19

Кого можно лечить препаратом "Мир". Главное о коронавирусе за 23 декабря

© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 10 318 650 случаев заражения, из них новых — 25 667. За сутки умерли 1 002 человека (минимум с 18 октября), за весь период — 301 271. 
  • Президент России Владимир Путин призвал уважительно относиться к противникам вакцинации от коронавируса, а также терпеливо объяснять им ее необходимость. Что глава государства говорил о ковиде на ежегодной пресс-конференции, читайте здесь.
  • Препарат против коронавируса "Мир-19" разрешили для применения у лиц в возрасте от 18 до 65 лет.
  • В Подмосковье впервые за три месяца выявили менее тысячи заразившихся за сутки (959 человек).
  • В Крыму до 20 января отменили требование предъявлять ковид-сертификаты при посещении ТЦ.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 012 582 случая заражения, из них новых — 3 062. Госпитализированы 714 человек.

Мир

  • Всего зафиксировано более 277,2 млн случаев заражения, умерли 5 379 988 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • ВОЗ не рекомендует проведение всеобщей вакцинации детей и подростков от ковида, так как в этой возрастной группе мало случаев тяжелых заболеваний и, кроме того, в ряде стран еще не полностью вакцинированы слои населения из групп высокого риска.
  • Приезжающие в Грецию, помимо теста в аэропорту, с 24 декабря должны будут делать еще два теста на коронавирус — на второй и четвертый день после приезда.
Теги
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