Ситуация в Петербурге, послабления в Великобритании. Главное о коронавирусе за 19 января

Пандемия COVID-19

Врач рассказал, при какой температуре пить жаропонижающее при ковиде

Такие препараты нужно принимать, если температура тела выше 38 градусов, отметил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников

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