Ситуация в Петербурге, послабления в Великобритании. Главное о коронавирусе за 19 января

Россия
- Всего зафиксировано 10 899 411 случаев заражения, из них новых — 33 899 (максимум с 27 ноября). За сутки умерли 698 человек, за весь период — 323 376.
- В Петербурге за сутки выявили 4 382 случая заражения — это новый максимум за пандемию. Власти заявили о возможности введения новых противоковидных мер. В городе рекомендовали отправлять класс на дистант, даже если заболел один ученик.
- Власти Крыма вновь запретили людям старше 60 лет и имеющим хронические заболевания покидать дома с 24 января до особого распоряжения.
Москва
- Всего зафиксировано 2 113 370 случаев заражения, из них новых — 8 795 (максимум с 19 июня). Госпитализирован 861 человек.
- В столице могут вдвое увеличить число операторов скорой помощи из-за возросшей нагрузки.
- Обильное питье, жаропонижающие и противовирусные препараты помогут в лечении при первых признаках "омикрона", сообщила главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.
Мир
- Всего зафиксировано более 334,6 млн случаев заражения, умерли 5 557 810 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- ВОЗ сообщила о росте заболеваемости ковидом в мире на 20% за неделю.
- В Великобритании отменят большинство ковидных ограничений, введенных из-за "омикрона". Правительство, в частности, больше не будет требовать обязательного ношения масок в закрытых помещениях и общественном транспорте. Послабления распространяются только на Англию, в которой проживает 85% населения королевства.