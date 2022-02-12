Джонсон и Скотленд-Ярд, влияние инфекции на мозг. Главное о коронавирусе за 12 февраля

Россия
- Всего зафиксировано 13 935 560 случаев заражения, из них новых — 203 766. За сутки умерли 729 человек, за весь период — 339 542.
- Центр инфекционных болезней для детей с коронавирусом открыли на базе НМИЦ здоровья детей. Для пациентов развернули 330 коек.
- Коронавирусная инфекция не оказывает прямого воздействия на мозг и нервную систему ребенка в утробе матери. Непосредственно на развитие ребенка может влиять психологическое состояние матери, сообщил ТАСС врач-инфекционист Евгений Тимаков.
- Власти Казахстана и России прорабатывают вопрос взаимного признания паспортов вакцинации от коронавируса.
Москва
- Всего зафиксировано 2 591 380 случаев заражения, из них новых — 14 336.
Мир
- Всего зафиксировано более 408,9 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил от Скотленд-Ярда список вопросов, касающихся вечеринок, проходивших в его канцелярии на Даунинг-стрит в период действия коронавирусных ограничений.
- Акция протеста против коронавирусных ограничений, инициированная дальнобойщиками, которые требуют отменить все коронавирусные ограничения, продолжается в Оттаве уже 14 дней.