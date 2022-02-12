{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Джонсон и Скотленд-Ярд, влияние инфекции на мозг.
Джонсон и Скотленд-Ярд, влияние инфекции на мозг.
Джонсон и Скотленд-Ярд, влияние инфекции на мозг.
Джонсон и Скотленд-Ярд, влияние инфекции на мозг.
Джонсон и Скотленд-Ярд, влияние инфекции на мозг.
Пандемия COVID-19

Джонсон и Скотленд-Ярд, влияние инфекции на мозг. Главное о коронавирусе за 12 февраля

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 13 935 560 случаев заражения, из них новых — 203 766. За сутки умерли 729 человек, за весь период — 339 542.
  • Центр инфекционных болезней для детей с коронавирусом открыли на базе НМИЦ здоровья детей. Для пациентов развернули 330 коек.
  • Коронавирусная инфекция не оказывает прямого воздействия на мозг и нервную систему ребенка в утробе матери. Непосредственно на развитие ребенка может влиять психологическое состояние матери, сообщил ТАСС врач-инфекционист Евгений Тимаков.
  • Власти Казахстана и России прорабатывают вопрос взаимного признания паспортов вакцинации от коронавируса.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 591 380 случаев заражения, из них новых — 14 336.

Мир

  • Всего зафиксировано более 408,9 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил от Скотленд-Ярда список вопросов, касающихся вечеринок, проходивших в его канцелярии на Даунинг-стрит в период действия коронавирусных ограничений. 
  • Акция протеста против коронавирусных ограничений, инициированная дальнобойщиками, которые требуют отменить все коронавирусные ограничения, продолжается в Оттаве уже 14 дней.
Теги
Пандемия COVID-19
Сервисы ГИБДД полностью возобновили работу после сбоя
На устранение проблемы потребовалось несколько часов
Читать полностью