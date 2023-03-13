Законопроект о повышении призывного возраста и вручение "Оскара". Главные события 13 марта

Внесение в Думу законопроекта о поэтапном повышении призывного возраста

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла в Госдуму законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. При принятии закона призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет. При этом желающие смогут пройти срочную службу с 18 лет, если подадут соответствующее заявление.

Объявление лауреатов премии "Оскар"

Американская академия киноискусств определила победителей в 23 номинациях. Картина "Всё везде и сразу" Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Лучшей актрисой признана Мишель Йео за роль в фильме "Всё везде и сразу", лучшим актером - Брендан Фрейзер за съемки в фильме "Кит".

Расширение перечня параллельного импорта

Минпромторг РФ расширил перечень товаров для параллельного импорта. В обновленный список вошли автомобильные марки Citroen, Isuzu, Mazda, Opel, Peugeot, Renault, Ford, Genesis, Hyundai, Kia и Dacia.

Частичное возобновление публикации данных таможенной статистики внешней торговли

Федеральная таможенная служба частично возобновила публикацию данных таможенной статистики внешней торговли. Теперь стоимостные объемы экспорта и импорта по товарным группам будут публиковаться ежемесячно нарастающим итогом и в разбивке по месяцам с обновлением данных предыдущих месяцев текущего года. Публикация этой информации была приостановлена весной прошлого года.

Задержание россиянина за склонение мобилизованных к госизмене

УФСБ России по Новгородской области сообщило о задержании гражданина России, действовавшего в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он пытался склонить мобилизованных к передаче информации о местах дислокации российских войсковых частей, похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен. Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией").