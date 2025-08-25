70 лет назад, 25 августа 1955 года, Советский Союз передал ГДР спасенные шедевры Дрезденской картинной галереи во время торжественной церемонии в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Как горел Дрезден после бомбардировок, как советские специалисты восстанавливали найденные картины, как посетители Пушкинского музея ждали в очереди трое суток, чтобы увидеть коллекцию, и что Германия хочет от России сегодня — в материале ТАСС

Союзники наносят ответный удар

В начале февраля 1945 года Красная армия полностью или частично освободила Польшу, Чехословакию, Румынию, Болгарию, Венгрию, Югославию, Австрию, перенеся боевые действия на территорию Германии. До подписания Акта о капитуляции Германии оставалось три месяца. Однако вермахт продолжал ожесточенно сопротивляться как на Восточном, так и на Западном фронтах, неся огромные потери. Потери несли и войска союзников по антигитлеровской коалиции — прежде всего Советский Союз.

Летом 1943 года авиация США и Великобритании приступила к бомбардировкам немецких городов. Удары стали частью стратегических усилий союзников по уничтожению военной промышленности и экономики Германии согласно директиве "Об усилении совместного воздушного наступления против Германии", принятой на американо-британской конференции в Касабланке в 1943 году. В ночь на 25 июля 1943 года массированному воздушному удару подвергся Гамбург — крупный промышленный центр и логистический узел фашистской Германии с судоверфями, нефтеперерабатывающими заводами, портом с портовыми сооружениями. В результате наибольший урон получил город (было уничтожено три четверти жилых домов) и его жители (погибло не менее 50 тыс. человек, получили ранения и ожоги порядка 200 тыс. человек).

Огненный шторм в Дрездене

В отличие от Гамбурга, в Дрездене не было значимых военных целей. Город имел крупный железнодорожный вокзал и использовался как транспортный узел, но изобиловал памятниками истории и архитектуры, из-за чего его называли "Флоренцией-на-Эльбе". Однако именно Дрезден подвергся бомбардировкам, которые историки называют варварскими.

Вечером 13 февраля и в ночь на 14 февраля 1945 года около 800 бомбардировщиков Военно-воздушных сил Великобритании обрушили на Дрезден свыше 2,5 тыс. тонн бомб. Широко применялись зажигательные боеприпасы. Здания с широким использованием деревянных конструкций охватил гигантский пожар. "Шторм начался, когда сотни меньших пожаров соединились в один, громадный, — цитировал историк Дмитрий Хазанов свидетельства выжившего очевидца событий, опубликованные в послевоенной немецкой прессе. — Гигантские массы воздуха всасывались в образовавшуюся воронку и создали искусственный смерч. Тех несчастных, которых поднимали вихри, швыряло прямо в пламя горящих улиц. Те, кто прятался под землей, задыхались от недостатка кислорода, вытянутого из воздуха, или умирали от жара, жара такой силы, что плавилось человеческое мясо и от человека оставалось влажное пятно".

Днем 14 февраля уже ВВС США нанесли удар 300 самолетами по городским железнодорожным станциям. При этом около 60 американских бомбардировщиков "заблудились" и по ошибке отбомбились по Праге, расположенной в 100 км на юго-востоке. Всего 13–15 февраля 1945 года союзническая авиация нанесла по Дрездену четыре удара, сбросив 3,9 тыс. тонн фугасных и зажигательных бомб. Специалисты до сих пор расходятся во мнении, сколько жителей города тогда погибло. Комиссия из немецких историков в 2004–2008 годах назвала цифру в 25 тыс. человек, однако, по другим оценкам, жертв могло быть свыше 100 тыс.

Спасти город и картины

8 мая 1945 года Дрезден был взят войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева во взаимодействии с формированиями 2-й армии Войска Польского. По оценкам британских ВВС, в городе было полностью разрушено около 78 тыс. (больше половины) непромышленных зданий, без малого 30 тыс. стояли непригодными для проживания. При последующей оценке повреждений даже высказывалось мнение, что лучшим решением будет полностью снести руины и отстроить город заново. Был разрушен и дворцово-парковый комплекс Цвингер, где располагалась Дрезденская картинная галерея — одно из крупнейших собраний европейской живописи.

По воспоминаниям Конева в книге "Сорок пятый", сразу после освобождения Дрездена Красная армия с привлечением местных жителей приступила к восстановлению города.

Самое главное — приняты меры по организации снабжения дрезденцев продовольствием. Военный совет фронта установил нормы, которые были выше, чем при фашистском режиме Иван Конев маршал Советского Союза

Еще в феврале 1943 года постановлением Государственного комитета обороны СССР были созданы "трофейные бригады", задачей которых был сбор и хранение трофейного имущества, а с февраля 1945 года заработал особый комитет, руководивший вывозом брошенных предметов искусства из Германии в Советский Союз. Однако специалисты-поисковики, осматривающие развалины Цвингера, картин там не обнаружили.

"Когда мы увидели разрушенный с особенной беспощадностью исторический центр города, нас сразу же заинтересовало, где и в каком состоянии находится знаменитая Дрезденская галерея, — вспоминал маршал Конев. — До меня уже дошли слухи, что сокровища ее куда-то спрятаны, а здание, где находилась галерея, разворочено так, что даже узнать его невозможно. Что последнее соответствует истине, я убедился, проезжая по городу".

Конев знал, что его подчиненные ведут поиск исчезнувших произведений, "разматывая запутанный клубок и все время расширяя сферу своих поисков". В помощь "трофейным бригадам" командующий 1-м Украинским фронтом выделил опытных разведчиков.

Умирающие сокровища

Наконец офицер, занимавшийся поисками, доложил, что художественные ценности обнаружены в одной из каменоломен.

Как сейчас помню открывшееся тогда перед нами зрелище. Уходившая вглубь каменоломни железнодорожная ветка, по которой вывозили камень, сохранилась, но выглядела так, будто здесь все давно уже заброшено. <...> Все заросло травой, крапивой. Никому и в голову не могло прийти, что здесь спрятано что-то ценное, а тем более знаменитые полотна. Скажу как военный человек, маскировка была на высоте. Буквально никаких признаков, которые вызывали бы хоть малейшее подозрение Иван Конев маршал Советского Союза

Но затем армейские специалисты обнаружили несколько дверей, электрическое освещение и даже климатические установки. Однако они давно не работали, а штольня (как ранее выяснилось — заминированная) отсырела от грунтовых вод. В пещере находилось около 700 картин, некоторые из них были просто прислонены к мокрым каменным стенам. "Там была и "Сикстинская мадонна" [Рафаэля]. Несколько минут стоял я перед ней, все еще не до конца веря собственным глазам, что мы действительно нашли ее", — делился воспоминаниями Конев. Обретенные шедевры взяли под охрану, а затем отправили в Москву на личном самолете маршала. Среди найденных работ — особенно сильно пострадавшая картина "Динарий кесаря" Тициана, полотна Дюрера, Рубенса, Рембрандта, других живописцев. Были обнаружены и другие тайники нацистов.

Спасти "Мадонну"

Коллекцию Дрезденской картинной галереи перевозили из Германии в СССР и восстанавливали специалисты московского Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина. Найденные произведения не были единственными, доставленными в Советский Союз после освобождения Германии: на хранение и экспонирование прибыли собрания бременского Кунстхалле, потсдамского дворца Сан-Суси, Вартбургской оружейной палаты, Пергамский алтарь, клад Приама (золото Шлимана), Эберсвальдский клад, другие артефакты.

Президент ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова в интервью ТАСС вспоминала, как в августе 1945 года в Москву начали прибывать грузовики с картинами из Дрездена.

Так, как мы тогда увидели "Сикстинскую мадонну", ее уже потом не видели. Это прекрасная молодая женщина, она идет босая по облакам и несет навстречу людям свое дитя. Для нас это был образ той неисчислимой, великой жертвы, которую наш народ принес в этой войне для освобождения Родины Ирина Антонова президент ГМИИ им. Пушкина

В марте 1955 года советский лидер Никита Хрущев решил вернуть Германской Демократической Республике коллекцию дрезденской Галереи старых мастеров. С мая 1955 года ранее не выставлявшиеся в СССР картины были показаны в Пушкинском музее, а затем в других советских музеях. Антонова вспоминала споры о том, возвращать картины или нет. "Кто-то говорил: "Слушайте, мы столько потеряли во время Великой Отечественной войны, 435 музеев было полностью разрушено". Это récompense — возмещение этих потерь, и мы имеем на то моральное право, — поделилась она мнением. — Пропало множество ценностей. Все почему-то говорили сегодня только о Янтарной комнате, а все окрестности Ленинграда? Ораниенбаум, Царское Село… Я, кстати, была в Ленинграде в 1946 году, и у меня до сих пор в глазах стоит разрушенный город. То, что есть сейчас, — великолепно, но, вы меня простите, это все-таки новодел".

Выставка в Москве, 1955 год © Валентин Черединцев/ ТАСС

Когда выставка открылась, музей день и ночь был окружен очередью. Сейчас так делать нельзя, но тогда нанесли невероятное количество ящиков, на которых спали, обедали, ужинали. Очередь была веселая. Я такой веселой очереди никогда не видела. Некоторые стояли по трое суток Ирина Антонова президент ГМИИ им. Пушкина

В августе того же года первая часть картин вернулась в Дрезден. При этом часть полотен еще проходила реставрацию, однако в 1958 году все предметы коллекции были переданы ГДР.

Неблагодарная ФРГ

О жесте доброй воли напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя появившуюся в СМИ информацию о предложении канцлера ФРГ Фридриха Мерца выплатить Украине €500 млрд на покрытие якобы убытков из-за проведения специальной военной операции.

"Я вот думаю, может, настало время и нам посчитать, сколько кто должен?" — написала она в своем Telegram-канале. Захарова напомнила об интервенции иностранных государств на российские территории в 1918–1922 годах. Тогда после заключения Брестского мира и выхода России из Первой мировой войны Великобритания, Франция, США, Япония и другие страны вторглись на российский Север, Юг, Дальний Восток. Вместе с Гражданской войной это привело к многомиллионным жертвам. "Затем свести баланс за Вторую мировую, включая компенсацию за освобождение и восстановление Европы, — предложила представитель российского дипломатического ведомства. — Ну и развал СССР нам тоже недешево обошелся. А учитывая, что западные официальные лица давно признались, что к нему приложили руку, то есть все основания доставать калькулятор".

"Кстати, Мерц может инициативно раскошелиться. Например, оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи", — добавила она.

В 2022 году отреставрированная "Сикстинская Мадонна", экспонируемая в Дрездене, вновь пострадала: к ее позолоченной раме приклеили себя два активиста природоохранного движения "Последнее поколение" (Letzte Generation). К счастью, само полотно осталось невредимо.

14 февраля 2025 года, в 80-ю годовщину бомбардировок Дрездена, в очередной раз прошли траурные мероприятия, посвященные памяти жертв тех трагических событий. Горожане, взявшись за руки, образовали многокилометровую живую цепь вдоль исторического центра города. Под звон церковных колоколов они протестовали против использования истории в качестве политического инструмента, против войны, насилия и разрушений. "Кстати, на здании Цвингера, в котором расположена знаменитая Дрезденская картинная галерея, до сих пор можно прочитать нацарапанную на русском надпись: "Проверено, мин нет", — напоминал историк Дмитрий Хазанов.

