Охотовед объяснил агрессивное поведение медведя, напавшего на людей на Камчатке

Специалист Владимир Шаблий полагает, что животное не находилось в состоянии голода, но, вероятно, было больным и озлобленным

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сентября. /ТАСС/. Медведь, напавший как минимум на троих человек в Петропавловске-Камчатском 25 сентября, не выглядит голодным, но, возможно, был болен и озлоблен, что объясняет его агрессивное поведение. Таким мнением с ТАСС поделился опытный охотовед Владимир Шаблий.

"Медведь по виду не имеет ранений. Поэтому его поведение чрезвычайно странное, такого никогда не было за все 40 лет, что я прожил на Камчатке. Он не был голодным - это сто процентов, так как очень упитан. Возможно, его кто-то обидел, а эти хищники очень умные и злопамятные", - поделился мнением охотовед.

По его словам, нельзя исключать, что медведь был болен, хотя, внешне на это ничего не указывает. Однако медицинские обследования диких животных на Камчатке не проводятся.

Владимир Шаблий также положительно оценил реакцию мужчины, который спрятался от агрессивного хищника в автомобиль, но напомнил, что это не всегда гарант безопасности: "Машины для медведей как консервная банка - они легко могут вскрыть двери", - рассказал охотовед.

25 сентября жители Ленинского района Петропавловска-Камчатского заметили крупного медведя. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что хищник напал на мужчину на одной из парковок. Житель края успел спрятаться на заднем сидении своего автомобиля. Местная жительница, на которую напал медведь на территории школы, умерла в реанимации. У шестиклассника, которого медведь ударил лапой, диагностировано сотрясение мозга от падения. Хищник отстрелян. Также 25 сентября медведей видели в районе Богродского озера и в микрорайоне "Горизонт", а 26 сентября хищник замечен в центре Петропавловска-Камчатского. Поиски этих медведей ведут охотоведы.