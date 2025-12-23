Статья

Национальный мессенджер и защита от мошенников: главные законы 2025 года

За 2025 год депутаты Госдумы приняли 588 федеральных законов, 71% из которых — документы прямого действия. О самых резонансных и важных для россиян нововведениях уходящего года — в материале ТАСС

Договоренности с Белоруссией

Одним из важнейших событий в международном правовом поле в этом году для России стала ратификация договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ предусматривает, что вооруженное нападение на Россию или Белоруссию будет рассматриваться этими странами как акт агрессии против Союзного государства в целом, в ответ на который они будут принимать соответствующие меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств.

В ответ на использование агрессором оружия массового поражения, ядерного оружия и оружия, создающего критическую угрозу суверенитету или территориальной целостности двух стран, РФ может применить свое ядерное оружие.

Документом также предусмотрена возможность размещения в Белоруссии российских военных объектов.

Кроме того, в этом году граждане Белоруссии, постоянно проживающие в России, получили право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления (МСУ). Аналогичную возможность получили и россияне, которые постоянно проживают в Белоруссии.

Создание национального мессенджера

Госдума в июне приняла законопроект о создании в РФ национального многофункционального цифрового сервиса, который должен выполнять функции мессенджера для общения по переписке на русском языке, государственных языках республик в составе РФ или иных языках народов России, а также для телефонных вызовов. Сервис должен предоставлять пользователям и другие возможности, в том числе по получению государственных и коммерческих услуг. То есть платформа должна быть интегрирована с "Госуслугами" и ЕСИА. Через приложение граждане могут получать доступ к сведениям из своих документов — паспорта, студенческого билета и иных документов, выданных организациями и госорганами.

В этом году россиянам стало доступно приложение Mах — цифровая платформа, которую разрабатывает VK на базе одноименного мессенджера.

Индексация пенсий

В следующем году пенсии работающим пенсионерам в РФ будут проиндексированы в январе на 7,6%, а затем они подрастут в августе.

Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновилась с 1 января текущего года по инициативе президента России Владимира Путина. Она была приостановлена в 2016 году. Индексация за период с 2016 по 2024 год будет включена в пенсию работающих пенсионеров после завершения ими трудовой деятельности.

В России насчитывается более 7,3 млн работающих пенсионеров, их средняя пенсия составляет 24 006 рублей.

Защита от мошенничества

Работа по противодействию кибермошенничеству стала одним из приоритетов для Госдумы, заявлял спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Мы видим: технологии развиваются, а злоумышленники этим пользуются. Наша задача — сделать все для совершенствования законодательства в этой сфере, оберегая людей от финансовых потерь", — говорил он.

По закону, принятому весной 2025 года, граждане получили возможность защитить себя от телефонных и интернет-мошенников. Так, россияне могут отказаться от массовых звонков и рассылок, а все входящие вызовы от юридических лиц теперь маркируют на экранах телефонов.

Банки обязаны распространить меры по противодействию мошенникам и на онлайн-переводы, и на банкоматы. Теперь при снятии наличных с карты кредитные организации должны проверять операции на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия.

Одно из нововведений также предполагает, что кредитным организациям и мобильным операторам запрещено связываться с гражданами через иностранные мессенджеры.

Лишение приобретенного гражданства

Перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства был расширен этим летом. Это стало продолжением работы по противодействию нелегальной миграции.

Теперь приобретенного гражданства могут лишить за насильственные действия сексуального характера против несовершеннолетних, с причинением тяжкого вреда или приведших по неосторожности к смерти потерпевшего, за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России, сотрудничество с иностранным государством против безопасности РФ, оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности страны, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, совершение любых других преступлений по экстремистским мотивам или в целях оправдания терроризма.

Лишиться приобретенного гражданства также можно за пропаганду нацистской атрибутики или символики, оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов, совершение убийства, группового изнасилования, изнасилования с особой жестокостью, развратных действий, совершенных в отношении двух или более лиц.

Приобретенное гражданство также может быть прекращено за преступления против детей.

Борьба с экстремизмом и терроризмом

В этом году были введены штрафы за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. За это граждане могут заплатить от 3 до 5 тыс. рублей.

Кроме того, за распространение рекламы VPN-сервисов установлен штраф для граждан в размере от 50 до 80 тыс. рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тыс. рублей, а для юрлиц — от 200 до 500 тыс. рублей.

Для владельцев VPN-сервисов также были введены штрафы за несоблюдение запрета на доступ к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен на территории РФ, и за неисполнение установленного порядка взаимодействия с Роскомнадзором.

Защита русского языка

Закон о защите русского языка, который был принят Госдумой в июне, предусматривает в том числе размещение вывесок и надписей только на русском.

Дополнительно могут быть использованы государственные языки республик или иные языки народов России, но информация на них должна быть идентична информации на русском языке.

К тому же наименования объектов капитального строительства, которые застройщик планирует использовать в рекламе, согласно нововведениям, должны быть выполнены только с использованием кириллицы.

Целевое обучение медиков

Одним из самых обсуждаемых стал закон о целевом обучении и обязательной отработке выпускников медицинских вузов. Студенты-бюджетники, которые обучаются по специальностям ординатуры, должны будут в первый учебный год заключить договоры о целевом обучении при наличии предложений о заключении таких договоров и при соответствии требованиям, которые предъявляет заказчик.

Для впервые прошедших аккредитацию выпускников также вводится программа наставничества сроком не менее трех лет.

