Права ветеранов спецоперации и душевный подход. Встреча Путина с Цивилевой

Глава государства отметил душевный подход статс-секретаря - замминистра обороны РФ к работе с защитниками Отечества и попросил дальше сохранять его

Пересмотр законодательных актов ни в коем случае не должен вызвать ущемление прав ветеранов специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со статс-секретарем - замминистра обороны РФ и руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой.

Глава государства отметил душевный подход Цивилевой к работе с защитниками Отечества и попросил дальше сохранять его.

Заявления президента

Путин заявил, что фонд "Защитники Отечества" занимается важной работой, помогая государству обратить внимание на те проблемы, которые прежде оставались незамеченными.

Глава государства отметил, что пересмотр законодательных актов "ни в коем случае не должен привести к ущемлению прав" ветеранов специальной военной операции.

Путин поручил расширить помощь фонда "Защитники Отечества" на действующих военнослужащих, а также тех, кто участвовал в контртеррористической операции в приграничье.

Заявления Цивилевой