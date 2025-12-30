Права ветеранов спецоперации и душевный подход. Встреча Путина с Цивилевой
Редакция сайта ТАСС
12:36
Пересмотр законодательных актов ни в коем случае не должен вызвать ущемление прав ветеранов специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со статс-секретарем - замминистра обороны РФ и руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой.
Глава государства отметил душевный подход Цивилевой к работе с защитниками Отечества и попросил дальше сохранять его.
ТАСС собрал основное о встрече.
Заявления президента
- Путин заявил, что фонд "Защитники Отечества" занимается важной работой, помогая государству обратить внимание на те проблемы, которые прежде оставались незамеченными.
- Глава государства отметил, что пересмотр законодательных актов "ни в коем случае не должен привести к ущемлению прав" ветеранов специальной военной операции.
- Путин поручил расширить помощь фонда "Защитники Отечества" на действующих военнослужащих, а также тех, кто участвовал в контртеррористической операции в приграничье.
Заявления Цивилевой
- Инициативы по пересмотру законодательных актов "исходят от просьб самих ветеранов, не ущемляют их права, а дают им дополнительные возможности", сообщила статс-секретарь - замминистра обороны РФ и руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
- Она отметила, что в России удается быстро решать возникающие вопросы для оказания помощи ветеранам СВО и членам их семей.
- Цивилева также сообщила, что фонд "Защитники Отечества" разрабатывает военную форму для ветеранов-инвалидов с протезами, служащих в Минобороны или силовых структурах.