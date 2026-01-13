Статья

Поврежденные здания и застрявшая в снегу техника. Последствия циклона в ДФО

На Камчатку 13 января подошел Охотоморский циклон, при котором за сутки выпало 30% месячной нормы осадков, а порывы ветра достигали 50 м/с

Редакция сайта ТАСС

© Ульяна Лавцевич/ ТАСС

Череда мощных циклонов накрыла Дальний Восток, они принесли порывистый штормовой ветер, рекордное количество осадков и серьезное ухудшение обстановки на дорогах, передают корреспонденты ТАСС в регионах ДФО.

Камчатка

Аномально снежной рискует стать зима 2025-2026 годов на Камчатке: только с середины ноября на полуостров подошли не менее пяти циклонов, один из которых принес в регионе ледяной дождь. В декабре на юге Камчатки выпало более 300% месячной нормы осадков, и короткая передышка на время новогодних праздников не сильно улучшила дорожную ситуацию в Петропавловске-Камчатском - 13 января на полуостров подошел новый Охотоморский циклон, при котором, по информации Камчатгидромета, за сутки выпало 30% месячной нормы осадков, а порывы ветра достигали 50 м/с. Ветер выбил несколько окон в квартирах, сорванный с крыш домов шифер поразбивал припаркованные автомобили, а в одном из частных домах снесло крышу.

Читайте также Спасайтесь правильно. Как вести себя в городе при урагане

На борьбу с последствиями непогоды вышли не только сотрудники оперативных ведомств, но и обычные жители края. Так, водители внедорожников бесплатно помогали автомобилистам, увязшим в снегу, волонтеры общественных организаций чистили дворы пенсионеров и людей с ОВЗ, соседи помогали друг другу и управляющим компаниям оперативно расчистить подъезды.

Появились в регионе и новые виды подработки: в мессенджерах рассылают объявления с предложениями вызволить машины из снежного плена за 2-3 тыс. рублей, а частные владельцы снегоуборочной техники предлагали расчистить дворы многоквартирных домов за 5-8 тыс. рублей за час работы. Из снежного плена на Камчатке в последние дни вызволяют не только технику, но и людей: как сообщало ГУ МЧС России по региону, 13 января в сугробе застрял врач, он провел в нем длительное время, выбраться мужчине помогли спасатели. Экипажи ДПС на внедорожниках, по информации от Госавтоинспекции, также помогают автомобилистам справиться с последствиями непогоды. Дорожники продолжают устранять последствия удара стихии, даже несмотря на то, что техника вязнет в сугробах, и готовятся к подходу нового циклона - по прогнозам синоптиков он обрушится на Камчатку уже вечером 14 января.

Непогода в других регионах ДФО

В соседнем от Камчатки Приморье пик непогоды пришелся на субботу, 10 января. За сутки месячная норма осадков и более выпала во Владивостоке, Артеме, Находке, Уссурийске и Партизанске. В дальневосточной столице бушевала снежная метель, ее сопровождал порывистый ветер до 30 м/c. Из-за прошедшего циклона сложилась крайне тяжелая дорожная обстановка. Жители и сотрудники ДПС вытягивали буксующие на дорогах машины из снежных капканов. Край, в частности Владивосток, третьи сутки борется с последствиями сильнейшего, по данным синоптиков, снегопада за последние 11 лет. Два дня Владивосток утром и вечером стоит в 10-балльных пробках. Дорожная техника и бригады работают круглосуточно. Мэр города Константин Шестаков заявил, что на полную расчистку владивостокских дорог и тротуаров потребуется до пяти суток.

Сахалин и Курилы также были во власти непогоды. В ночь на 8 января под влиянием непогоды оказались 12 районов: Курильский, Корсаковский, Холмский, Анивский и другие. Количество осадков достигло 49 мм, по данным сахалинского правительства, а порывы ветра достигали 25 м/c. Чрезвычайных ситуаций не фиксировали.

В Магаданской области на фоне сильного ветра 15-30 м/с, снега и снижения видимости перекрывали участок автодороги Магадан-Балаганное-Талон.

На севере Хабаровского края подготовились к сильному снегу и порывистому ветру. По информации синоптиков, их ждут 13 января. В Аяно-Майскоми Охотском округах по прогнозу сильный снег, местами метель, усиление ветра до 24 м/с, на побережье порывы могут достигать 35 м/с.