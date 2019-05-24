Епархия просит перенести опрос по храму в Екатеринбурге минимум на месяц

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Епархия предлагает перенести опрос екатеринбуржцев по поводу выбора места для строительства храма Святой Екатерины минимум на месяц. Об этом заявил секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин Райников во время депутатских слушаний в пятницу.
- В Екатеринбургской епархии считают нелегитимным опрос по храму, если в нем нет сквера
- Кремль рассчитывает на продолжение диалога по теме места для храма в Екатеринбурге
- Власти Екатеринбурга не готовы вычеркнуть сквер из опроса по месту строительства храма
- Глава Общественной палаты считает объективными итоги опроса о храме в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин 16 мая заявил о необходимости провести опрос горожан по вопросу строительства храма Святой Екатерины на Октябрьской площади Екатеринбурга из-за протестов горожан. С 20 мая администрация города собирает предложения жителей Екатеринбурга по вариантам новых площадок для возведения храма. В ближайшее время депутаты городской думы должны определить формат и детали общегородского голосования.
"Мы просим для успокоения граждан и принятия более взвешенных решений перенести любые формы голосования по собору Святой Великомученицы Екатерины минимум на месяц вперед", - сказал представитель епархии.
ВЦИОМ 22 мая опубликовал результаты собственного опроса екатеринбужцев по вопросу строительства храма на Октябрьской площади, согласно которому 58% считают горожан считают, что храм должен быть построен в другой части города. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил исключить строительство собора в сквере в Екатеринбурге.
В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, из них судом на сроки от 2 до 15 суток арестованы 33 участника акций. Собор Святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие.