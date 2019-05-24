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Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Для обсуждения места возведения храма создадут рабочую группу при гордуме Екатеринбурга

По словам главы избирательной комиссии города Ильи Захарова, в нее войдут депутаты и общественники
Глава избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров ТАСС
Описание
Глава избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров
© ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Рабочая группа будет создана 27 мая при городской думе Екатеринбурга для обсуждения вопроса о месте строительства церкви Святой Екатерины. Об этом в пятницу сообщил на депутатских слушаниях глава избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров.

"В понедельник будет создана рабочая группа при городской думе. Там будем обсуждать конкретные вопросы", - сказал Захаров. По его словам, в рабочую группу войдут депутаты и общественники.

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В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие.

Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу строительства церкви. Администрация Екатеринбурга с 20 мая собирает предложения по вариантам новых площадок. 22 мая ВЦИОМ опубликовал результаты опроса жителей Екатеринбурга, согласно которому 58% из них считают, что храм должен быть построен в другой части города. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил исключить строительство собора в сквере.

Теги
РоссияСвердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
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