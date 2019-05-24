Для обсуждения места возведения храма создадут рабочую группу при гордуме Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Рабочая группа будет создана 27 мая при городской думе Екатеринбурга для обсуждения вопроса о месте строительства церкви Святой Екатерины. Об этом в пятницу сообщил на депутатских слушаниях глава избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров.

"В понедельник будет создана рабочая группа при городской думе. Там будем обсуждать конкретные вопросы", - сказал Захаров. По его словам, в рабочую группу войдут депутаты и общественники.