Гордума Екатеринбурга в июне решит, будет ли референдум или опрос по храму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Городская дума Екатеринбурга в июне примет решение о проведении опроса или референдума по вопросу выбора места для строительства собора Святой Екатерины. Об этом в пятницу сообщил журналистам на депутатских слушаниях председатель городской думы Игорь Володин.

"В июне однозначно примем решение. Мы должны принять одно общее решение, затягивать процесс не стоит", - сказал Володин.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский также заявил, городские власти готовы обеспечить защиту от подделки или искажения результатов опроса жителей по определению места строительства храма Святой Екатерины, в случае, если будет принято решение о его проведении. "У горожан есть опасения, что будут подделывать результаты. У нас есть предложение установить видеокамеры, под которыми не обманешь. Если мы опрос будем делать в интернете, то давайте привлечем компании, которые обезопасят процесс от хакерских атак", - сказал Высокинский, напомнив, что власти города готовы признать результаты опроса обязательными для исполнения.

Ранее сообщалось, что 27 мая при городской думе будет создана рабочая группа для обсуждения вопроса о месте строительства собора.