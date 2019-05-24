Гордума Екатеринбурга в июне решит, будет ли референдум или опрос по храму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Городская дума Екатеринбурга в июне примет решение о проведении опроса или референдума по вопросу выбора места для строительства собора Святой Екатерины. Об этом в пятницу сообщил журналистам на депутатских слушаниях председатель городской думы Игорь Володин.
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"В июне однозначно примем решение. Мы должны принять одно общее решение, затягивать процесс не стоит", - сказал Володин.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский также заявил, городские власти готовы обеспечить защиту от подделки или искажения результатов опроса жителей по определению места строительства храма Святой Екатерины, в случае, если будет принято решение о его проведении. "У горожан есть опасения, что будут подделывать результаты. У нас есть предложение установить видеокамеры, под которыми не обманешь. Если мы опрос будем делать в интернете, то давайте привлечем компании, которые обезопасят процесс от хакерских атак", - сказал Высокинский, напомнив, что власти города готовы признать результаты опроса обязательными для исполнения.
Ранее сообщалось, что 27 мая при городской думе будет создана рабочая группа для обсуждения вопроса о месте строительства собора.
В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие.
Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу строительства церкви. Администрация Екатеринбурга с 20 мая собирает предложения по вариантам новых площадок для ее возведения. 22 мая ВЦИОМ опубликовал результаты опроса жителей Екатеринбурга, согласно которому 58% из них считают, что храм должен быть построен в другой части города. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил исключить строительство собора в сквере в Екатеринбурге.
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