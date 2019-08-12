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Засуха и ливни. Как в Европе высыхают водоемы, а Великие озера выходят из берегов

Обмеление Рейна, Германия, июль 2019 года
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Жара, бьющая температурные рекорды в Европе этим летом, скорее всего, повторится вновь и может привести к серьезным последствиям

В нескольких европейских странах были установлены "оранжевые" и "красные" уровни погодной опасности из-за небывалой жары. Озера пересыхают, реки мелеют, посевы гибнут, люди вынуждены ограничивать потребление. И хотя пока Европа относительно далека от "водного кризиса" по сравнению с Северной Африкой или Средним Востоком, это уже вызывает опасения и отражается на экономике.

Обнаженные берега

В немецком регионе Ганновер обмелели озера, а одно из них, Вюрмзее, практически исчезло. Рыба, оказавшаяся на высохшем дне, погибла. Упал уровень воды и в реке Рейн, которая является важным для страны внутренним водным маршрутом транспортировки зерна, минералов, химикатов, угля и нефтепродуктов. По данным Reuters, производители уже заявили, что грузовые суда не могут проходить в некоторых участках полностью нагруженными. Это увеличивает затраты на транспортировку (приходится использовать мелкие баржи, платить по увеличенным тарифам или выбирать другие виды транспорта) и грозит остановкой производства для ряда компаний. Такое уже происходило летом прошлого года: в результате транспортные показатели Рейна в третьем квартале 2018-го сократились на 27%, а производство химикатов и фармацевтических препаратов с сентября по ноябрь упало на 10%. 

Снизился уровень воды в реках Дунай и Эльба. Круизные операторы предупреждают туристов о том, что маршруты круизов могут быть изменены. В водоемах в Берлине и Бранденбурге из-за жары появились медузы.

Почти полностью высохло озеро Ландес на юге Франции, которое занимало площадь 100 га. Чтобы спасти рыбу, природоохранные службы вылавливают ее и перевозят в другие водоемы.

В некоторых департаментах страны власти объявили наивысший уровень предупреждения о засухе, запретив использование воды в "неприоритетных целях", то есть в любых, кроме питья, умывания, стирки, нужд здравоохранения и обеспечения гражданской безопасности. Это коснулось не только сельхозтоваропроизводителей, которые ограничены в поливе полей, но и обычных людей — они не могут заполнять домашние бассейны, поливать газоны и мыть автомобили. Власти Атлантической Луары также запретили снабжать водой души на пляжах и городские фонтаны, мыть здания и дороги. Такие и более мягкие ограничения были введены на большей части материковой Франции, хотя в августе число "кризисных" зон стало снижаться.

По данным WSJ, усеченные режимы использования воды ввели также в Испании и Нидерландах. "Реки и ручьи… иссякают, а уровень грунтовых вод падает, что создает угрозу для сельскохозяйственного производства, — сказал изданию директор водного совета в Восточных Нидерландах Стефан Кукс. — Мы не полностью восстановились с прошлого года и уже сталкиваемся с новой засухой".

В Польше мелеет река Висла, высыхают и сотни других водоемов. Более 320 муниципалитетов уже ввели ограничения по водным ресурсам, кое-где это подразумевает запрет на заполнение частных бассейнов, полив садов или мытье машин, сообщает France24. За нарушение предусмотрены штрафы. В городе Скерневице вода из-за низкого напора не поднималась выше первых этажей, власти организовали подвоз питьевой воды в бутылях.

Засуха вне Европы

"Водная проблема" коснулась не только Европы. В резервуаре Пайн-Кули на юго-западе Канады уровень воды снизился до 67%. По данным Macleod Gazette, если тенденция сохранится, у 44 производителей могут быть отозваны разрешения на отбор воды для орошения.

В Юго-Восточной Азии засуха и скудность осадков в сезон дождей привели к тому, что вода в реке Меконг опустилась до самого низкого уровня за более чем 100 лет. Несмотря на то что после июльских дождей вода стала прибывать, эксперты предупреждают, что это может стать постоянным явлением и полностью изменить существующую экосистему в регионе. Снижение уровня воды в Меконге создает угрозу для работы гидроэлектростанций в верховьях реки и проблему для инфильтрации соленой воды в дельте.

В Таиланде из-за скудных дождей уровень воды в крупных водохранилищах снизился до 22–67%, а четыре водохранилища среднего размера в Накхонратчасиме на востоке страны полностью высохли. Это крупнейшая за десятилетие засуха в стране.

Серьезно снизился уровень воды в 103 главных плотинах штата Махараштра в Индии. А в городе Ченнай (штат Тамилнад) почти полностью высохли четыре озера, обеспечивающие город. В гостиницах ограничивают использование воды, а в ресторанах сокращают число подаваемых блюд. Питьевую воду в город привозят на поездах. 

Вода наступает

Другие регионы мира, наоборот, страдают от дождей. Уровень воды в Великих озерах, которые находятся на территории Канады и США, постепенно повышается в течение нескольких лет, но в 2019 году благодаря сильным дождям три озера (Онтарио, Верхнее, Эри) достигли самых высоких уровней за всю историю наблюдений. Озера Мичиган и Гурон лишь немного не дотягивают до рекорда. Местные жители переживают: береговая линия меняется, дома разрушаются, владельцы лодочных баз терпят убытки, некоторые пляжи закрываются.

В Национальном парке Казиранга в индийском штате Ассам 95% территории затопило после затяжных дождей, более сотни диких животных погибли. Чуть севернее, в деревне Бандхара, люди были вынуждены построить временные дома на мосту, потому что их собственные ушли под воду.

Стихия пришла и в Россию. В Иркутской области из-за сильных дождей в конце июня — начале июля реки вышли из берегов, в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, погибли 25 человек, семеро пропали без вести. В конце июля началась вторая волна паводка.

Волна без движения

Заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН и заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов говорит, что аномальные явления в средних широтах Северного полушария (Индия стоит особняком) — результат стоячей атмосферной волны. "Вдоль широтного круга по примерно 45-й, 50-й параллелям перемежаются области низкого и высокого давления, что мы называем планетарной волной. Обычно волны, которые состоят из циклонов и антициклонов, быстро движутся. Но сейчас такая волна остановилась и уже четвертую неделю стоит на одном месте", — сказал он. В результате в Европе — антициклон и жаркий сухой воздух с юга. К северо-востоку от Москвы стоит циклон, который заносит в Европейский регион России арктический воздух. В Новосибирске — антициклон, а над севером Дальнего Востока — циклон. "Такая вот перемежающаяся аномалия с переменой погоды вдоль широтного круга", — отметил он.

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Эксперт напоминает, что такое уже случалось в 2010 и 2003 годах, но тогда неподвижный антициклон завис над Москвой и Западной Европой соответственно. Проведенные исследования объясняли это явление пространственным резонансом волны, связанной с аномалиями температуры поверхности океана, то есть нагревом на нижней границе атмосферы, с бегущей волной, состоящей из циклонов и антициклонов. В те годы Северная Атлантика была аномально холодной. "Судя по карте (пока доступны данные за июнь), сейчас в Атлантике тоже просматривается сильная холодная аномалия, — говорит он. — Поэтому, возможно, такие условия спровоцировали стоячую волну".

Климатологи считают, что стоячие волны будут случаться чаще, но предсказать, где будут ливни, а где — жара, в перспективе десятилетий не получится. Причем температура растет, и характер погоды дальше будет меняться: жаркие периоды станут жарче, а холодные — теплее. "Парижское соглашение направлено на то, чтобы все-таки остановить на каком-то приемлемом уровне глобальное потепление. Мы примерно представляем, что будет, если температура поднимается на градус. Но что случится, если она вырастет на три-четыре градуса, мы не знаем… Начнут таять ледники, климат станет совсем не таким, как сейчас. И нужно будет принимать совершенно иные меры для адаптации к таким изменениям", — пояснил он.

Признаки глобального потепления уже слишком явны. По данным программы мониторинга экологии и климата Земли "Коперник", июнь 2019 года стал самым жарким месяцем на планете за все время сбора метеоданных. И июль может оказаться теплее, чем регистрировалось ранее, полагают во Всемирной метеорологической организации. В целом последние пять лет (2015–2019) стали самыми жаркими за всю историю наблюдений. 

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