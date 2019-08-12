Засуха и ливни. Как в Европе высыхают водоемы, а Великие озера выходят из берегов

Жара, бьющая температурные рекорды в Европе этим летом, скорее всего, повторится вновь и может привести к серьезным последствиям

В нескольких европейских странах были установлены "оранжевые" и "красные" уровни погодной опасности из-за небывалой жары. Озера пересыхают, реки мелеют, посевы гибнут, люди вынуждены ограничивать потребление. И хотя пока Европа относительно далека от "водного кризиса" по сравнению с Северной Африкой или Средним Востоком, это уже вызывает опасения и отражается на экономике. Обнаженные берега В немецком регионе Ганновер обмелели озера, а одно из них, Вюрмзее, практически исчезло. Рыба, оказавшаяся на высохшем дне, погибла. Упал уровень воды и в реке Рейн, которая является важным для страны внутренним водным маршрутом транспортировки зерна, минералов, химикатов, угля и нефтепродуктов. По данным Reuters, производители уже заявили, что грузовые суда не могут проходить в некоторых участках полностью нагруженными. Это увеличивает затраты на транспортировку (приходится использовать мелкие баржи, платить по увеличенным тарифам или выбирать другие виды транспорта) и грозит остановкой производства для ряда компаний. Такое уже происходило летом прошлого года: в результате транспортные показатели Рейна в третьем квартале 2018-го сократились на 27%, а производство химикатов и фармацевтических препаратов с сентября по ноябрь упало на 10%.

Снизился уровень воды в реках Дунай и Эльба. Круизные операторы предупреждают туристов о том, что маршруты круизов могут быть изменены. В водоемах в Берлине и Бранденбурге из-за жары появились медузы.

Почти полностью высохло озеро Ландес на юге Франции, которое занимало площадь 100 га. Чтобы спасти рыбу, природоохранные службы вылавливают ее и перевозят в другие водоемы.

В некоторых департаментах страны власти объявили наивысший уровень предупреждения о засухе, запретив использование воды в "неприоритетных целях", то есть в любых, кроме питья, умывания, стирки, нужд здравоохранения и обеспечения гражданской безопасности. Это коснулось не только сельхозтоваропроизводителей, которые ограничены в поливе полей, но и обычных людей — они не могут заполнять домашние бассейны, поливать газоны и мыть автомобили. Власти Атлантической Луары также запретили снабжать водой души на пляжах и городские фонтаны, мыть здания и дороги. Такие и более мягкие ограничения были введены на большей части материковой Франции, хотя в августе число "кризисных" зон стало снижаться. По данным WSJ, усеченные режимы использования воды ввели также в Испании и Нидерландах. "Реки и ручьи… иссякают, а уровень грунтовых вод падает, что создает угрозу для сельскохозяйственного производства, — сказал изданию директор водного совета в Восточных Нидерландах Стефан Кукс. — Мы не полностью восстановились с прошлого года и уже сталкиваемся с новой засухой". В Польше мелеет река Висла, высыхают и сотни других водоемов. Более 320 муниципалитетов уже ввели ограничения по водным ресурсам, кое-где это подразумевает запрет на заполнение частных бассейнов, полив садов или мытье машин, сообщает France24. За нарушение предусмотрены штрафы. В городе Скерневице вода из-за низкого напора не поднималась выше первых этажей, власти организовали подвоз питьевой воды в бутылях.

Засуха вне Европы "Водная проблема" коснулась не только Европы. В резервуаре Пайн-Кули на юго-западе Канады уровень воды снизился до 67%. По данным Macleod Gazette, если тенденция сохранится, у 44 производителей могут быть отозваны разрешения на отбор воды для орошения. В Юго-Восточной Азии засуха и скудность осадков в сезон дождей привели к тому, что вода в реке Меконг опустилась до самого низкого уровня за более чем 100 лет. Несмотря на то что после июльских дождей вода стала прибывать, эксперты предупреждают, что это может стать постоянным явлением и полностью изменить существующую экосистему в регионе. Снижение уровня воды в Меконге создает угрозу для работы гидроэлектростанций в верховьях реки и проблему для инфильтрации соленой воды в дельте. В Таиланде из-за скудных дождей уровень воды в крупных водохранилищах снизился до 22–67%, а четыре водохранилища среднего размера в Накхонратчасиме на востоке страны полностью высохли. Это крупнейшая за десятилетие засуха в стране. Серьезно снизился уровень воды в 103 главных плотинах штата Махараштра в Индии. А в городе Ченнай (штат Тамилнад) почти полностью высохли четыре озера, обеспечивающие город. В гостиницах ограничивают использование воды, а в ресторанах сокращают число подаваемых блюд. Питьевую воду в город привозят на поездах.

Вода наступает Другие регионы мира, наоборот, страдают от дождей. Уровень воды в Великих озерах, которые находятся на территории Канады и США, постепенно повышается в течение нескольких лет, но в 2019 году благодаря сильным дождям три озера (Онтарио, Верхнее, Эри) достигли самых высоких уровней за всю историю наблюдений. Озера Мичиган и Гурон лишь немного не дотягивают до рекорда. Местные жители переживают: береговая линия меняется, дома разрушаются, владельцы лодочных баз терпят убытки, некоторые пляжи закрываются.

High Lake Ontario water levels have left boaters at Bluffers Park Marina stranded, because their docks are completely submerged. One boater says “the season is almost done and 90% of the boats haven’t even started.” @globalnewsto pic.twitter.com/ltHgPQqaXd — Kamil Karamali (@KamilKaramali) 26 июля 2019 г.

В Национальном парке Казиранга в индийском штате Ассам 95% территории затопило после затяжных дождей, более сотни диких животных погибли. Чуть севернее, в деревне Бандхара, люди были вынуждены построить временные дома на мосту, потому что их собственные ушли под воду.

Стихия пришла и в Россию. В Иркутской области из-за сильных дождей в конце июня — начале июля реки вышли из берегов, в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, погибли 25 человек, семеро пропали без вести. В конце июля началась вторая волна паводка. Волна без движения Заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН и заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов говорит, что аномальные явления в средних широтах Северного полушария (Индия стоит особняком) — результат стоячей атмосферной волны. "Вдоль широтного круга по примерно 45-й, 50-й параллелям перемежаются области низкого и высокого давления, что мы называем планетарной волной. Обычно волны, которые состоят из циклонов и антициклонов, быстро движутся. Но сейчас такая волна остановилась и уже четвертую неделю стоит на одном месте", — сказал он. В результате в Европе — антициклон и жаркий сухой воздух с юга. К северо-востоку от Москвы стоит циклон, который заносит в Европейский регион России арктический воздух. В Новосибирске — антициклон, а над севером Дальнего Востока — циклон. "Такая вот перемежающаяся аномалия с переменой погоды вдоль широтного круга", — отметил он.

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