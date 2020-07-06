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Пандемия коронавируса нового типа

В Петербурге открываются музеи. Главное о коронавирусе за 6 июля

Центральный выставочный зал "Манеж"
© Александр Демьянчук/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 687 862 случая заражения, из них новых — 6611. За сутки умерли 135 человек, за весь период — 10 296.
  • В Петербурге открываются для посетителей музеи, выставочные залы и фитнес-центры. Бассейны и фитнес-центры, находящиеся в зданиях торгово-развлекательных центров, по-прежнему закрыты.
  • "Аэрофлот" отказался от шахматной рассадки на всех рейсах.

Москва

  • Всего зафиксировано 225 545 случаев заражения, из них новых — 685.
  • Пошаговый выход из ограничений и постоянный мониторинг ситуации могут помочь избежать второй волны заражений в Москве, считает главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Мир

  • Всего зафиксировано более 11,4 млн случаев заражения, умерли более 534 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Прирост числа заразившихся обновил максимум: за сутки было выявлено свыше 212 тыс. новых случаев (данные ВОЗ).
  • В ВОЗ изучают предложение ученых признать, что коронавирус может передаваться по воздуху.
  • У людей нашли пять мутаций, которые повышают вероятность гибели от COVID-19.
  • В Гонконге впервые за три недели выявлены новые местные случаи заражения.
  • Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 1,6 млн.
Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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