В Петербурге открываются музеи. Главное о коронавирусе за 6 июля

Россия
- Всего зафиксировано 687 862 случая заражения, из них новых — 6611. За сутки умерли 135 человек, за весь период — 10 296.
- В Петербурге открываются для посетителей музеи, выставочные залы и фитнес-центры. Бассейны и фитнес-центры, находящиеся в зданиях торгово-развлекательных центров, по-прежнему закрыты.
- "Аэрофлот" отказался от шахматной рассадки на всех рейсах.
Москва
- Всего зафиксировано 225 545 случаев заражения, из них новых — 685.
- Пошаговый выход из ограничений и постоянный мониторинг ситуации могут помочь избежать второй волны заражений в Москве, считает главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Мир
- Всего зафиксировано более 11,4 млн случаев заражения, умерли более 534 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Прирост числа заразившихся обновил максимум: за сутки было выявлено свыше 212 тыс. новых случаев (данные ВОЗ).
- В ВОЗ изучают предложение ученых признать, что коронавирус может передаваться по воздуху.
- У людей нашли пять мутаций, которые повышают вероятность гибели от COVID-19.
- В Гонконге впервые за три недели выявлены новые местные случаи заражения.
- Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 1,6 млн.