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Пандемия коронавируса нового типа

В Сеченовке завершились клинические испытания вакцины. Главное о коронавирусе за 12 июля

© Евгений Софийчук/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 727 162 случая заражения, из них новых — 6 615. За сутки умерли 130 человек, за весь период — 11 335.
  • В Сеченовском университете завершились клинические испытания вакцины против нового коронавируса на добровольцах. Результаты исследований показали безопасность препарата.
  • Число выявленных за семь дней в России случаев заражения коронавирусом вновь оказалось меньше, чем неделей ранее. С 6 по 12 июля штаб сообщил о 45 911 инфицированных против 46 814 за предыдущие семь дней.
  • Риск распространения новой коронавирусной инфекции в России все еще сохраняется, носить маски в общественных местах по-прежнему очень важно, заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
  • Главного редактора "Царьграда" оштрафовали за фейки о коронавирусе.
  • Ограничения, введенные в Хабаровском крае из-за коронавируса, продлили до 27 июля. Если ситуация не улучшится, их могут продлить до 7 августа.

Москва

  • Всего зафиксировано 229 357 случаев заражения, из них новых — 679 (данные Оперштаба Москве).

Мир

  • Всего зафиксировано 12,5 млн случаев заражения, умерли больше 560 тыс. человек.
  • В Гонконге в результате мутации появился на 30% более заразный штамм коронавируса.
  • В США за сутки коронавирусом заразились более 71 тыс. человек. По информации Университета Джонса Хопкинса, США лидируют среди стран по числу инфицированных и умерших.
  • Президент США Дональд Трамп впервые за время пандемии на публике надел защитную маску.
  • Индийская актриса Айшвария Рай и ее семья заразились коронавирусом.
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