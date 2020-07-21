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Пандемия коронавируса нового типа

Вакцина, полеты и решение о ресторанах в Петербурге. Главное о коронавирусе за 21 июля

© Владимир Гердо/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 783 328 случаев заражения, из них новых — 5842. За сутки умерли 153 человека, за весь период — 12 580.
  • Международные полеты на первом этапе планируется разрешить лишь из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока, сообщают "Известия".
  • Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил решить вопрос с Роспотребнадзором об открытии в городе с 27 июля ресторанов и торговых центров.
  • За шесть месяцев 2020 года в России зафиксирован рост смертности.
  • Первая российская вакцина от коронавируса готова (в ее создании участвовали военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра имени Гамалеи). Вторая фаза ее клинических испытаний находится на завершающем этапе. Вопрос о госрегистрации будет решаться после ее завершения. 

Москва

  • Всего зафиксировано 234 725 случаев заражения, из них новых — 602.

Мир

  • Всего зафиксировано более 14,7 млн случаев заражения, умерли более 609 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Иране зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки — 229 человек.
  • Австрия вновь вводит обязательное ношение масок в магазинах.
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