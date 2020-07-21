Вакцина, полеты и решение о ресторанах в Петербурге. Главное о коронавирусе за 21 июля

Россия
- Всего зафиксировано 783 328 случаев заражения, из них новых — 5842. За сутки умерли 153 человека, за весь период — 12 580.
- Международные полеты на первом этапе планируется разрешить лишь из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока, сообщают "Известия".
- Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил решить вопрос с Роспотребнадзором об открытии в городе с 27 июля ресторанов и торговых центров.
- За шесть месяцев 2020 года в России зафиксирован рост смертности.
- Первая российская вакцина от коронавируса готова (в ее создании участвовали военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра имени Гамалеи). Вторая фаза ее клинических испытаний находится на завершающем этапе. Вопрос о госрегистрации будет решаться после ее завершения.
Москва
- Всего зафиксировано 234 725 случаев заражения, из них новых — 602.
Мир
- Всего зафиксировано более 14,7 млн случаев заражения, умерли более 609 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Иране зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки — 229 человек.
- Австрия вновь вводит обязательное ношение масок в магазинах.