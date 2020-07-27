Вспышка во Вьетнаме и открытие общепита в Петербурге. Главное о коронавирусе за 27 июля

Россия
- Всего зафиксировано 818 120 случаев заражения, из них новых — 5635. За сутки умерли 85 человек, за весь период — 13 354.
- В Санкт-Петербурге возобновляют работу торговые центры, заведения общественного питания, туроператоры и детские сады.
- Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября в обычном формате, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Москва
- Всего зафиксирован 238 641 случай заражения, из них новых — 694.
Мир
- Всего зафиксировано более 16,2 млн случаев заражения, умерли более 648 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Вьетнамские медики зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Все они локализованы в одной из больниц третьего по величине городе страны — Дананга. Штамм вируса ранее не встречался во Вьетнаме. По словам местных медиков, он более агрессивен.
- Эстония продлила запрет на полеты в Россию до 31 августа.
- Сотрудники Google будут работать из дома до июля 2021 года, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
- Сервис бронирования жилья Booking.com намерен компенсировать часть средств за будущие поездки своим клиентам, брони которых были отменены из-за пандемии. Размер возврата не может превышать €100.
- Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается.