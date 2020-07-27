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Пандемия коронавируса нового типа

Вспышка во Вьетнаме и открытие общепита в Петербурге. Главное о коронавирусе за 27 июля

© Роман Пименов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 818 120 случаев заражения, из них новых — 5635. За сутки умерли 85 человек, за весь период — 13 354.
  • В Санкт-Петербурге возобновляют работу торговые центры, заведения общественного питания, туроператоры и детские сады.
  • Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября в обычном формате, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Москва

  • Всего зафиксирован 238 641 случай заражения, из них новых — 694.

Мир

  • Всего зафиксировано более 16,2 млн случаев заражения, умерли более 648 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Вьетнамские медики зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Все они локализованы в одной из больниц третьего по величине городе страны — Дананга. Штамм вируса ранее не встречался во Вьетнаме. По словам местных медиков, он более агрессивен.
  • Эстония продлила запрет на полеты в Россию до 31 августа.
  • Сотрудники Google будут работать из дома до июля 2021 года, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
  • Сервис бронирования жилья Booking.com намерен компенсировать часть средств за будущие поездки своим клиентам, брони которых были отменены из-за пандемии. Размер возврата не может превышать €100.
  • Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается.
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