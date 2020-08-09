Мультиварка против пандемии. Главное о коронавирусе за 9 августа

Россия
- Всего зафиксировано 887 536 случаев заражения, из них новых — 5 189. За сутки умерли 77 человек, за весь период — 14 931.
- Недельный прирост числа заразившихся коронавирусом в России стал минимальным за 16 недель (36 666 человек). За семь дней из-за коронавируса умерли 803 человека, это наименьшее количество с середины мая.
- Ивановские ученые приступили к созданию препарата, блокирующего шипы коронавируса, что приведет к его гибели. Исследования продлятся два года.
Москва
- Всего зафиксировано 247 534 случая заражения, из них новых — 689 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 19 млн случаев заражения.
- Ученые рекомендуют стерилизовать медицинские маски в бытовой мультиварке. 50 минут обработки в режиме "сухой" готовки эффективнее, чем облучение ультрафиолетом.
- В Еврокомиссии ожидают создания вакцины к началу 2021 года.
- Количество случаев инфицирования коронавирусом в США превысило 5 млн.
- Президент США в обход Конгресса приостановил сбор налога с зарплат для американцев, зарабатывающих меньше $100 тыс. в год и подписал еще три указа, направленных на защиту населения в период пандемии. Демократы считают эти меры недостаточными.
- В Бразилии число смертей, вызванных коронавирусом, превысило 100 тыс. человек. В стране объявлен траур.
- В Индии из-за пожара в отеле "Сварна палас", который сейчас используется как карантинное и лечебное учреждение, погибли 7 человек и пострадали более 15.