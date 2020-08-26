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Пандемия COVID-19

Пекин без ковида, Анталья без пенных вечеринок. Главное о коронавирусе за 26 августа

© AP Photo/Mark Schiefelbein
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 970 865 случаев заражения, из них новых — 4676. За сутки умерли 115 человек, за весь период — 16 683.
  • Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что темп роста числа заразившихся коронавирусом с марта снизился в 54 раза.
  • Минобороны планирует в сентябре достроить четыре медцентра в регионах для борьбы с коронавирусом.
  • Отели и рестораны начали заказывать столько же продуктов, сколько до пандемии.

Москва

  • Всего зафиксировано 259 070 случаев заражения, из них новых — 640.

Мир

  • Всего зафиксировано более 23,9 млн случаев заражения, умерли более 820 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Заседание Всемирного экономического форума перенесли с зимы на лето 2021 года.
  • В Пекине впервые за пандемию не осталось ни одного инфицированного коронавирусом. Всего за все время распространения вируса там было зарегистрировано 935 заболевших.
  • Папа Римский возобновит публичные коллективные аудиенции с 2 сентября.
  • Власти Антальи из-за коронавируса ввели запрет на проведение пенных вечеринок.
  • Спектакли японского театра кабуки впервые стали доступны для просмотра онлайн на фоне многочисленных запросов аудитории в период пандемии. 
Теги
Пандемия COVID-19
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