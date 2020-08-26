Пекин без ковида, Анталья без пенных вечеринок. Главное о коронавирусе за 26 августа

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 970 865 случаев заражения, из них новых — 4676. За сутки умерли 115 человек, за весь период — 16 683.
- Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что темп роста числа заразившихся коронавирусом с марта снизился в 54 раза.
- Минобороны планирует в сентябре достроить четыре медцентра в регионах для борьбы с коронавирусом.
- Отели и рестораны начали заказывать столько же продуктов, сколько до пандемии.
Москва
- Всего зафиксировано 259 070 случаев заражения, из них новых — 640.
Мир
- Всего зафиксировано более 23,9 млн случаев заражения, умерли более 820 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Заседание Всемирного экономического форума перенесли с зимы на лето 2021 года.
- В Пекине впервые за пандемию не осталось ни одного инфицированного коронавирусом. Всего за все время распространения вируса там было зарегистрировано 935 заболевших.
- Папа Римский возобновит публичные коллективные аудиенции с 2 сентября.
- Власти Антальи из-за коронавируса ввели запрет на проведение пенных вечеринок.
- Спектакли японского театра кабуки впервые стали доступны для просмотра онлайн на фоне многочисленных запросов аудитории в период пандемии.