Писториус призвал немцев готовиться к войне: почему именно сейчас?

Министр обороны Германии Борис Писториус © AP Photo/ Mindaugas Kulbis

Министр обороны Германии Борис Писториус вслед за некоторыми другими представителями Запада призвал готовиться к возможной войне с Россией и даже конкретно указал, сколько времени якобы остается для того, чтобы укрепить военный потенциал и купировать угрозу безопасности. "У нас есть примерно от пяти до восьми лет, за которые нужно наверстать упущенное — это касается как вооруженных сил, так и промышленности и общества", — заявил министр в середине декабря в интервью газете Welt am Sonntag.

22 января в эфире телеканала ZDF министр утверждал, что в запасе у Запада и вовсе осталось три-пять лет до возможного столкновения с РФ, и призвал их "использовать, чтобы интенсивно вооружаться". Несколькими днями позже Писториус продолжил "готовить" немцев к войне в интервью Bild. "Мы вышли из 30 лет мира, 30 лет мирных дивидендов, от которых мы все выиграли. А сейчас путь ведет в другом направлении", — сказал он.

Как пишет Bild, подобные предостережения уже "оказывают воздействие": согласно опросу, проведенному социологическим институтом INSA, 46% респондентов заявили, что их тревожит гипотетическое нападение России. 44% не испытывают беспокойства, остальные не определились с ответом. Причем 39% участников исследования признались, что запасаются необходимыми предметами на случай войны.

Именно в Bild 14 января вышла публикация, в которой утверждается, будто "гибридное нападение России" на восточный фланг НАТО рассматривается в Министерстве обороны ФРГ в качестве одного из гипотетических сценариев на будущее. Таблоид ссылается при этом на якобы секретный документ с пометкой "только для служебного пользования". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по этому поводу в своем Telegram-канале написала, что "секретный план" властей Германии по подготовке к столкновению между Североатлантическим альянсом и Россией является "прошлогодним гороскопом для рыбы в раке".

Украина исчерпала запасы Бундесвера

Писториус, говоря о необходимости кардинальных перемен и повышения боеготовности вооруженных сил ФРГ, признает, что плачевное военно-техническое состояние Бундесвера во многом связано с передачей оружия Киеву. По его словам, нужно как можно скорее восполнить собственные запасы, в противном случае, дескать, в течение какого-то промежутка времени Германия будет беззащитна. И тут невольно вспоминаешь о его словах про три-пять или пять-восемь лет, которые необходимы якобы для подготовки к возможному нападению России.

Возникает вопрос: так столько времени нужно для чего конкретно — подготовки к войне или выправления ситуации в Бундесвере и восполнения его запасов? Да, связь между одним и другим очевидна, ведь сильные вооруженные силы и есть лучшее средство для сдерживания потенциального противника, но нужно ли прибегать к такой алармистской риторике и "страшилкам"?

Бросается в глаза то обстоятельство, что призывы готовиться к столкновению с Россией из уст европейских политиков звучат на фоне неопределенности, возникшей вокруг продолжения поставок оружия Украине со стороны США. При всей солидарности с властями в Киеве ЕС будет не в состоянии полностью закрыть ту брешь, которая образуется в случае, если Соединенные Штаты откажутся от поддержки ВСУ или урежут ее.

Согласно данным Института мировой экономики (IfW) в Киле, Германия занимает второе место после США по объему военной помощи Украине, но разрыв между ними просто огромен. ФРГ выделила на эти цели около €17 млрд, в то время как Соединенные Штаты — более €43 млрд. Если Вашингтон нажмет на тормоз, то все инвестиции и оружие, которое ЕС бросал в "украинский пожар", сгорят зазря, а этого допустить в Европе не могут и будут, очевидно, пытаться мобилизовать дополнительные средства.

Так что подготовка немцев "к войне" годится, чтобы оправдать новые расходы на оборону, которые в конечном счете — пусть, возможно, и частично — будут перенаправлены на финансирование очередных поставок оружия Киеву.

Оправдание собственных проблем?

Писториус на посту министра обороны принялся ревностно исправлять ошибки предшественников, но очень быстро достиг границ возможного. В интервью ZDF он утверждал, что вооруженные силы в значительной степени повысили темпы закупок техники и боеприпасов. Тут глава Минобороны сделал выпад в сторону Rheinmetall и других оборонных концернов, заявив, что ВС ФРГ могли бы ускорить процесс дооснащения Бундесвера, если бы промышленность производила быстрее. По его словам, по всем важным направлениям, будь то приобретение боеприпасов или бронированной техники, "заказы доставлены или находятся в непосредственной подготовке [к доставке]". "Мы должны признаться, что можем заказывать быстрее, но промышленность должна быстрее производить", — констатировал министр.

Как пишет Bild, в деловых кругах обвинения Писториуса вызвали непонимание. Представитель Hensoldt (производит, в частности, радары для системы ПВО IRIS-T SLM) Йоахим Шранцхофер в соцсети X (ранее Twitter) написал: "Как сотрудник оборонной промышленности я бы возразил министру: наш менталитет с 24 февраля 2022 быстро и коренным образом изменился. Мы в состоянии осуществлять поставки быстро и в больших количествах. Для этого нужно просто выдать заказы".

Так что критика Писториуса в адрес промышленности возвращается к нему бумерангом и министру придется впредь приводить аргументы основательнее, иначе он рискует потерять доверие со стороны бизнеса. То обстоятельство, что Писториус напрямую обвиняет в кризисе Бундесвера оборонные компании, показывает, что он начинает терять терпение в усилиях по решению проблем вооруженных сил. В сентябре 2023 года произошел первый скандал за время его пребывания на посту министра (занимает с 19 января 2023 года): оказалось, что его ведомство потратило миллионы на закупку цифрового радиооборудования, которое не подходит для установки на многих типах военной техники. Министр обвинил тогда сотрудников в том, что его не проинформировали о проблеме.

Давление на Писториуса, который в течение нескольких последних месяцев возглавляет рейтинг популярности среди немецких политиков, растет. Он уже более года находится на посту министра, оппозиция все чаще требует от него конкретных результатов, а не только громких обещаний. Как сообщила газета Handelsblatt, специальный фонд на €100 млрд, созданный два года назад для модернизации Бундесвера, "иссякает", и ВС ФРГ нуждаются в дополнительных средствах. Некоторые эксперты считают, что сейчас ситуация в вооруженных силах еще хуже, чем до конфликта на Украине.

Времени на то, чтобы продемонстрировать успехи, у самого популярного политика ФРГ остается все меньше — в следующем году выборы в Бундестаг, и оппозиция не преминет напомнить о промахах Бориса Писториуса. Как показывает история, популярность — вещь переменчивая. Примеров тому много, на немецком треке достаточно вспомнить о стремительном падении рейтингов бывших кандидатов в канцлеры Мартина Шульца (СДПГ) или Армина Лашета (ХДС).

На закупки уйдут годы

При этом справедливости ради нужно отметить, что ни один из предшественников Писториуса не добивался такого рекордного количества оборонных заказов. Из спецфонда на реализацию конкретных проектов уже заложено более €60 млрд. Но! Заключение контрактов еще не означает увеличения производственных мощностей и скорых поставок.

У Писториуса как главы Минобороны не так много, как может показаться на первый взгляд, свободы и пространства для действий в вопросе закупок оружия. Во-первых, он скован законами — как Германии, так и ЕС. Кроме того, является членом коалиционного правительства, которое формируют три партии, имеющие порой разные позиции по ряду вопросов.

В марте 2023 года Писториус сменил генерального инспектора, им стал Карстен Бройер, и дал ход целому ряду проектов, среди которых приобретение новых самолетов, тяжелых транспортных вертолетов, закупки у Израиля системы ПВО Arrow и другие. Однако пройдут годы, прежде чем в Бундесвер действительно поступят эти сложные боевые системы. То же касается и переданных Украине в прошлом году 18 танков Leopard A2. "Что я получил в прошлом году? Новый рюкзак", — приводит газета Muenchner Merkur слова одного из штабных офицеров.

Нет особого продвижения и в другом деле, за которое решил взяться Писториус, — в вопросе увеличения численности Бундесвера. Пока, несмотря на все усилия, вооруженные силы остаются на уровне примерно 181 тыс. активных военнослужащих. Заявления Писториуса о том, что Минобороны изучает возможность возвращения к обязательной воинской службе по шведской модели (военнообязанными считаются все, но лишь часть проходит службу), вызвали непонимание как в рядах его собственной партии, так и у партнеров по коалиции.

Ограниченные финансовые рамки

Решать проблемы Бундесвера Борису Писториусу приходится в условиях ограниченных финансов: правительство Германии было вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на 2024 год. Это стало необходимым после вердикта Федерального конституционного суда, который в прошлом году запретил тратить из бюджета €60 млрд, заложенных на борьбу с последствиями пандемии COVID-19, на климатические и экологические проекты. При этом Германия застряла в рецессии, ВВП крупнейшей экономики ЕС снизился в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 0,3%. Среднегодовой уровень инфляции, по предварительным данным, составил 5,9%.

Итогом урезания госсубсидий стала волна протестов. С 8 января масштабные акции проводят фермеры, которые недовольны лишением скидок на дизель и отменой ряда налоговых льгот. К ним присоединились экспедиторы и ремесленники. Стачки с требованием повышения зарплат организовал профсоюз машинистов поездов GDL.

Граждане недовольны ростом цен на электроэнергию и продукты питания, горючее — и это недовольство населения в ближайшее время вряд ли пойдет на спад. Как объяснить немцам увеличение расходов на оборону, когда средства нужны в других областях? Только напоминая о постоянной угрозе, создавая образ внешнего врага и отвлекая внимание от насущных проблем. И сам Писториус, выступая на прошлой неделе в Университете Бундесвера в Гамбурге, признал, что "больше средств на оборону означает, при определенных обстоятельствах, что меньше денег получат другие направления".

Не скажешь, что он человек, который склонен к истерии и панике. Писториус — политик, от которого ждут конкретных результатов, а достигнуть их в сложившихся условиях (в свете бюджетных проблем, ухудшения экономической ситуации, нехватки времени и постоянных просьб и даже требований со стороны Киева) — дело непростое. Дополнительным бременем для Писториуса, как ни странно, становится его собственная популярность. На кухнях и в кулуарах много говорят о том, что он может стать кандидатом в канцлеры от социал-демократов на следующих выборах в Бундестаг. Если Писториус провалит свой проект по превращению Бундесвера в грозную силу, которая, в понимании министра, будет в состоянии сдерживать потенциального противника, то канцлерства ему не видать. На кону его репутация.

Как я указывал выше, сохраняется неопределенность и по вопросу оказания военной помощи Киеву со стороны США. Так что пугать немцев "русским медведем" — что еще остается делать Писториусу для оправдания дополнительных расходов на нужды армии и Украины? По данным журнала Der Spiegel, Минобороны придется оплачивать миллиардные счета по согласованным контрактам даже после 2028 года, когда, как ожидается, все средства спецфонда будут окончательно израсходованы. Пока правительство ФРГ не конкретизировало, откуда собирается брать €3,2 млрд по контрактам на закупку новых самолетов F-35, €3,2 млрд — тяжелых транспортных вертолетов и еще €2,4 млрд — фрегатов типа 126. Уже сейчас в коалиции обсуждают создание второго специального фонда для Бундесвера. Но к этому немцев нужно как-то подготовить, и, по всей видимости, такая ментальная обработка как раз идет.

Писториус так охарактеризовал свою формулу: "Иметь возможность вести войну, чтобы не пришлось вести войну". Можно ее переделать: "Вести войну вряд ли придется, но деньги нужны".