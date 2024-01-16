"Светофор" в отставку: насколько опасны для Шольца & Co протесты фермеров?

© Вячеслав Филиппов/ ТАСС

Германские фермеры на протяжении целой недели начиная с 8 января проводили по всей стране акции против политики федерального правительства в аграрной сфере, блокировали на сельхозтехнике дороги и улицы. 15 января их протесты достигли апогея — в Берлин съехалось около 6 тыс. тракторов, тягачей, грузовиков и других машин, которые на день парализовали движение в городе. У Бранденбургских ворот состоялась демонстрация, в которой, по данным столичной полиции, приняли участие примерно 8,5 тыс. человек.

Возмущение у сельхозпроизводителей вызвали планы правящей "светофорной" коалиции (так ее называют по цветам входящих партий: Социал-демократическая партия Германии — СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия — СвДП, либералы) отменить для них ряд льгот. А именно идея канцлера Олафа Шольца (СДПГ), главы Минэкономики Роберта Хабека ("Зеленые") и министра финансов Кристиана Линднера (СвДП) заключалась в том, чтобы для фермеров больше не действовали специальные налоговые послабления при использовании дизельного топлива (в Германии именуется как "сельскохозяйственный дизель"). Более того, планировалось отменить освобождение владельцев сельскохозяйственных машин от уплаты транспортного налога. По некоторым оценкам, эти меры позволили бы сэкономить около €900 млн, причем только отмена скидок на дизель принесла бы госказне примерно €450 млн. При этом, как впоследствии выяснилось, к консультациям не были привлечены ни представители профильных объединений, ни министр сельского хозяйства Джем Оздемир ("Зеленые").

Подобные планы коалиционеров не устроили аграриев, и они уже 18 декабря 2023 года на тракторах перекрыли одну из центральных улиц германской столицы — 17 Июня, где было задействовано "несколько сотен" единиц техники. 4 января стало известно, что власти ФРГ все же решили скорректировать планы и отменить льготы не сразу, но постепенно, и не в полном объеме. Это не подействовало на фермеров, и 8 января они пригнали к Бранденбургским воротам сотни тракторов, заблокировали развязки на нескольких федеральных трассах в разных частях ФРГ и неделю устраивали акции по всей стране. Из-за их протестов автогиганту Volkswagen пришлось даже остановить производство на заводе в городе Эмден (федеральная земля Нижняя Саксония), поскольку протестующие перегородили подъезды к территории предприятия и сотрудники не могли добраться до работы.

В минувший понедельник аграрии показали, что, если того потребует цель, способны провести акции и помасштабнее. Мало того, к ним присоединились экспедиторы и ремесленники.

© Вячеслав Филиппов/ ТАСС

Об атмосфере

Тракторы, полуприцепы, тягачи 15 января заполонили правительственный квартал: только там утром находились около 2 тыс. единиц сельскохозяйственной техники. Они стояли прямо посреди бульвара Унтер-ден-Линден, на Потсдамской площади, на улице 17 Июня, вокруг колонны Победы, некоторые фермеры даже умудрились заехать на улочки между зданиями парламента. Рано утром полиция перекрыла подъезды к правительственному кварталу и начала перенаправлять технику в другие районы города, в частности к Олимпийскому стадиону, поскольку в центре стало "тесновато" для такого количества сельхозмашин.

На технике были закреплены плакаты с красноречивыми надписями. Вот некоторые из них: "Светофор" в отставку", "Светофор" разоряет сельское хозяйство. Не с нами!", "Погибнет фермер — погибнет страна", "Справедливые условия для моего будущего", "Настало время для того, чтобы что-то изменилось", "Нет фермерского хозяйства — нет продовольствия, нет будущего", "Мы — народ!". На некоторых тракторах были закреплены импровизированные виселицы со "светофором", транспаранты с надписями, направленными против "разжигания военной истерии" со стороны правительства и расходования миллиардов евро на поставки вооружений Киеву. "Наша страна в первую очередь!" — такое требование разделяют многие немецкие протестующие.

В основной своей массе в Берлин прибыли мужчины в возрасте от 30 до 60 лет. Некоторые проделали долгий путь, пробыв в дороге порядка 10 часов, а то и больше. Для обогрева некоторые протестующие разожгли в металлических котлах огонь, на котором жарили сосиски и хлеб. Кое-кто даже предусмотрительно привез с собой полевую кухню. Атмосфера вокруг демонстрации напоминала порой народный праздник, кое-кто уже в 9 часов утра изрядно "заправлялся" пивом. Многие фермеры прикрепили к своей технике или держали в руках национальные флаги Германии. Очевидно, для них было важно показать, что акция направлена на улучшение условий работы и жизни не только их самих, но всех граждан, всей страны.

© Вячеслав Филиппов/ ТАСС

В разговоре со мной многие бастующие фермеры сетовали на то, что власти не по делу приравнивают их к ультраправым, стремящимся чуть не спровоцировать госпереворот. "Я не какой-то там "разгневанный гражданин" или антидемократ, но дела совсем плохи. Важно, чтобы нас заметили и поняли, что так дальше нельзя", — сказал один из участников. "От нас требуют сразу и экологичности, и нормальных цен, и высоких стандартов качества — так не пойдет, уж точно не все сразу", — уточнил другой. "Нужно, чтобы нас услышали — нас, тех, кто каждый день встает спозаранку и работает для пропитания города", — добавил собеседник.

О проблемах

Здесь позволю себе "лирическое" отступление. Как напомнил обозреватель издания Focus Габор Штайнгарт, в 1975 году в тогдашней Федеративной республике насчитывалось около 900 тыс. фермерских хозяйств, в то время как в 2022 году их осталось лишь 256 тысяч. Сельскохозяйственные угодья никуда не исчезли, но они были распределены между меньшим количеством предприятий. То есть если ферма 60 лет назад в среднем владела участком земли в 7,5 га, то сегодня это около 63 га. "Говорят об индустриализации сельского хозяйства", — отметил журналист.

Параллельно растут запросы населения — состоятельные немцы, проживающие, прежде всего, в крупных городах, все больше заботятся об экологической составляющей продуктов и готовы простаивать на рынках в длинных очередях за огурцами или помидорами с популярной сейчас приставкой "био". На первый план выходят и дискуссии о более гуманных условиях содержания домашнего скота и т.п. При этом крупные торговые сети, по сути, контролируют в Германии рынок сельхозпродукции, куда втиснуться частным фермерским хозяйствам подчас не под силу. Они могут производить свою продукцию, но сбывать ее не так просто.

То есть фермер оказывается под двойным, если даже не тройным ударом. Он не может быть доволен тем, что государство субсидирует крупные корпорации, среди которых иностранные, и забывает про него. Летом 2023 года правительство ФРГ одобрило инвестиции в размере €10 млрд на строительство нового завода американского производителя процессоров Intel Corp. в Магдебурге, тогда как общий объем субсидий ФРГ и Евросоюза для германских фермеров в прошлом году составил €8,4 млрд — €6 млрд было направлено из бюджета ЕС, €2,4 млрд — Германии. Такую экономическую политику кабмина, направленную на субсидирование крупных компаний, ранее раскритиковали и в Федеральной ассоциации малого и среднего бизнеса ФРГ.

Стигматизация протеста

Несмотря на то что, согласно данным опросов, большинство жителей страны считает оправданными протесты со стороны аграриев, официальные лица поспешили навесить на протестующих ярлык радикалов. Выше я обратил внимание на то, что многие собравшиеся у Бранденбургских ворот высказывали недовольство тем, что их в общей массе ассоциировали с ультраправыми.

Между тем Шольц в недавнем видеобращении заявил, что "ярость возбуждается преднамеренно". По его словам, это "экстремисты", которые "презирают любой компромисс", "отравляют любую демократическую дискуссию". Оздемир, говоря о протестах, предупредил о "людях крайне правых взглядов", которые в своих "фантазиях ниспровержения" власти хотели бы разрушить демократию. Линднер напоминал фермерам об их "ответственности перед обществом" и призвал возвращаться домой, поскольку они якобы "помешались". Суть заявлений представителей "Светофора" сводится к тому, что критика действующих властей либо в корне неверна, либо за ней стоят настоящие экстремисты, которые управляют протестами.

© Вячеслав Филиппов/ ТАСС

Мало того, что такая позиция властей вызывает у самих фермеров и им сочувствующих еще большее недовольство, ею умело пользуется оппозиция. Премьер-министр Гессена Борис Рейн (ХДС) назвал реакцию Шольца "совершенно возмутительной". "Демонстрации являются в демократии важным способом защиты от ошибочной политики", — приводит его слова Bild. В ХДС призвали правящую коалицию отказаться от "отвлекающего маневра", а отнестись всерьез к требованиям бастующих, а также кардинально пересмотреть свою политику.

В дискуссию вмешался даже президент Франк-Вальтер Штайнмайер, который по своей должности в принципе обязан сохранять внепартийность и беспристрастность. В газете Sueddeutsche Zeitung он призвал правительство Шольца в свете снижения доверия со стороны граждан лучше объяснять свои решения. "Мы в особенной ситуации. Многие кризисы, которые следовали друг за другом, создают неопределенность. Но ясно и другое — когда доверие к правительству падает, то это означает, что решения недостаточно доводятся до сведения <...> или же их затмевают внутренние споры, ставшие достоянием общественности. Правительство должно быть заинтересовано в том, чтобы исправить это", — сказал глава государства. Обратившись к теме протестов фермеров, Штайнмайер призвал "проводить личные беседы" и отметил, что "молчание между федеральным правительством и фермерами вредит всем сторонам".

Следует сказать, что и в рядах самой СДПГ, членом которой является Шольц, осознают проблему коммуникации. Член правления партии Андреас Штох в интервью газете Tagesspiegel указал, что "канцлер сейчас несет особую ответственность". "Олаф Шольц должен в большей степени вступать в общественный диалог, прежде чем принимаются решения по таким вопросам, как закон об отоплении или аграрные субсидии", — считает он.

Негативная тенденция

Рейтинг правящей коалиции в последние месяцы последовательно снижается. Сейчас их поддерживает около трети избирателей. Согласно результатам опроса, который провела служба INSA для газеты Bild am Sonntag (опубликован 14 января), 76% немцев недовольны работой правительства Шольца. Лишь каждый шестой — 17% — удовлетворен промежуточными итогами деятельности кабмина. Это самый низкий показатель с декабря 2021 года, когда правительство Олафа Шольца начало свою работу. При этом 72% респондентов указали, что не согласны с решениями канцлера, и только 20% полагают, что он хорошо справляется со своими обязанностями.

В последнее время и сам Шольц, и его министры во время публичных мероприятий часто сталкиваются со свистом и улюлюканьем. Канцлер может сколько угодно повторять свою мантру про то, что именно его правительству пришлось принимать непопулярные решения в сложнейших условиях — на фоне конфликта на Украине, энергетического и миграционного кризисов, последствий коронавирусной пандемии, что именно благодаря действиям властей удалось предотвратить худшее, но его уже не слышат, — его слова не убеждают граждан.

На прошлой неделе, 11 января, канцлер побывал в Котбусе, чтобы принять участие в открытии вагоноремонтного завода. Собравшиеся перед промышленным объектом протестующие фермеры заглушали речь канцлера звуками дудок и вувузел. 14 января Шольц пришел поболеть за сборную Германии на матче чемпионата Европы по гандболу с командой Северной Македонии. И даже там его освистали, когда диктор приветствовал почетных гостей игры, включая главу кабмина.

Хабеку возмущенные демонстранты в начале года не дали сойти на берег с парома, ему пришлось срочно ретироваться, а полиции — применить слезоточивый газ, чтобы судно смогло продолжить движение обратно. Оздемира освистали даже в его родном регионе — Баден-Вюртемберге, где он победил в своем избирательном округе.

© Вячеслав Филиппов/ ТАСС

Неизвестно, пожалел ли Линднер о том, что решил выступить 15 января перед фермерами у Бранденбургских ворот. Пожалуй, да. Потому что его выступление сопровождалось столь оглушительным свистом, звуками вувузел и неодобрительными криками, что он смог взять слово лишь после того, как глава Германского союза фермеров Йоахим Руквид попросил соблюдать тишину. Из рядов собравшихся в адрес министра финансов слышалось: "Проваливай!"

Все эти случаи свидетельствуют о том, что авторитет Шольца и его правительства серьезно подорван, шансы на переизбрание в 2025 году становятся с каждым днем все призрачнее. Граждане разочарованы собственным правительством, которое пока не понимает, что оно само стало проблемой, а не протестующие фермеры.

Последние же не собираются ставить точку на своих акциях. В понедельник переговоры их представителей с руководством фракций правящих партий к ощутимым результатам не привели. Глава союза фермеров Руквид предупредил, что если в ближайшие дни не будет найден компромисс по субсидированию, то возможны новые протесты.

Легче не будет

Как бы ни были трудны для правящей коалиции первые годы правления, вторая половина явно не будет легче. 9 июня 2024 года пройдут не только выборы в Европарламент (с 6 по 9 июня), но и коммунальные выборы в восьми землях ФРГ. И те и другие СДПГ рискует попросту провалить. 1 сентября социал-демократы могут вылететь из ландтага Саксонии, где пройдут земельные выборы. Не исключено, что и в Тюрингии и Бранденбурге (в первой земельные выборы запланированы также на 1 сентября, во второй — на 22 сентября) результаты будут для партии канцлера крайне болезненными.

В ноябре изберут президента США, и если им снова станет Дональд Трамп, то Шольца под занавес легислатурного периода ожидает и вовсе непростое время.

В дополнение к этому в текущем году ожидаются крайне сложные переговоры по бюджету на 2025 год. Напомню, что Федеральный конституционный суд в прошлом году запретил тратить из бюджета €60 млрд, сочтя противозаконным перераспределение средств, заложенных на борьбу с последствиями пандемии COVID-19, на климатические и экологические проекты. Правительству приходится теперь изыскивать эти деньги из других источников, чтобы финансировать уже согласованные проекты. В декабре 2023-го конфликты внутри коалиции по бюджету на 2024 год чуть не привели к ее распаду. Откуда властям ФРГ брать деньги, например, для оказания широко заявленной помощи Украине, особенно если США будут ее сокращать, а ВВП Германии — падать, не совсем понятно.

Все чаще в СМИ "разгоняется" идея передачи Шольцем поста канцлера министру обороны Борису Писториусу, который с большим отрывом возглавляет рейтинг популярности среди германских политиков. Шольц же после двух лет пребывания у власти является самым непопулярным канцлером всех времен.

В лице Писториуса у социал-демократов появилась серьезная альтернатива действующему главе правительства. Если голосования в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии закончатся для них провалом, то СДПГ, как представляется, действительно может вынудить Олафа Шольца передать власть Писториусу, который и поведет партию на выборы в Бундестаг. Кстати, согласно опросам, подавляющее большинство немцев поддерживает такой вариант.