Мнение

"Спартак" был лучше нас во всем, но упрекнуть игроков ЦСКА я не могу

Михаил Грушевский — о главном матче 16-го тура в российском футболе

© Александр Щербак/ ТАСС

Как обычно, смотрел этот матч вживую, на стадионе. Настроение после игры, мягко говоря, было нерадостное, любое поражение крайне болезненно, а поражение от "Спартака" вдвойне. Но я не могу упрекнуть свою команду. Если матч с "Локомотивом", проигранный 0:3, был очень неприятен по тому, как команда выглядела, то последняя игра вызвала досаду. Но при этом футболисты ЦСКА выложились по полной, это было ощутимо.

Читайте также

Футболист "Спартака" Дмитриев стал автором рекордного достижения

Тем более вынужден признать справедливость результата: "Спартак" был лучше и по созданным моментам, и по игре в пас, по прессингу. И что самое принципиальное, во втором тайме "Спартак" сыграл даже лучше, чем в первом. Если до перерыва у нас еще были подходы к воротам, хорошие атаки, то во втором тайме кроме навала я ничего не видел. В конце только у Игоря Дивеева был шанс сравнять счет, пускай он был неочевидный и не 100-процентный. Но атакующей игры у нас не прослеживалось.

Читайте также

"Спартак" оказывает содействие в деле об избиении болельщика ЦСКА

Да, можно сказать, что "Спартак" нас переиграл. Можно сетовать на нелепую травму Данила Кругового, из-за чего, возможно, пришлось менять план на игру. Но в целом надо признать, что победа нашего принципиального соперника достаточно справедливая и заслуженная. Мне показалось, что "Спартак" физически как-то выглядел получше. Они поосторожнее играли в первом тайме, больше отдавали нам мяч, а во втором неожиданно для меня накрывали нас высоченным прессингом в штрафной, что было непривычно. Ведь обычно во втором тайме команды в такой прессинг не идут. А тут "Спартак" как будто накопил сил и не просто оберегал счет, а максимально затруднял нам конструктивную игру. Чуть получше у нас стало с выходом на поле Матеуса Алвеса, но все-таки сказывалось, что он не играл больше месяца и находится не в форме. И хочу заметить еще, что Мойзес, пропустивший значительный отрезок и только начавший тренироваться перед дерби, был менее агрессивен. В общем, это был не топовый Мойзес, что объяснимо.

Судьи развратили наш футбол дешевыми пенальти

Можно сказать, что гол мы пропустили случайный. Я с трудом представляю, что именно так Эсекьель Барко планировал подать угловой, когда мяч был на небольшой высоте. Тем не менее там, конечно, следует разбираться, кто из игроков ЦСКА должен был заблокировать ближнюю штангу. Ведь вратарь там не должен стоять, чтобы прерывать такую подачу! А дальше уже "Спартак" буквально внес этот мяч. Возможно, это наигранная комбинация, чтобы так вот толпой влетать во вратарскую. Неочевидный гол, но я напомню, что у "Спартака" были и другие острейшие атаки, потенциально опасные. И сетовать, что мы проиграли только из-за этого гола, было бы не совсем объективно с моей стороны.

Читайте также

Челестини взял на себя вину за пропущенный гол от "Спартака"

Мы пропустили курьезный гол в матче с "Локомотивом", когда в воротах играл Слава Тороп. Там был рикошет, гол необязательный, но ему предшествовали ошибки. Ну и здесь: кто-то из ЦСКА недоработал, кто-то не прервал, кто-то позволил вот так влететь во вратарскую. Что касается того, что Игорь Акинфеев после гола говорил с судьей на повышенных тонах, там была при подаче толкучка практически на линии ворот. Но я не готов сейчас утверждать, что Акинфеева затолкали в ворота и судья тем самым прозевал нарушение. Тем более что работал VAR (система видеоассистента рефери — прим. ТАСС), какая-то там была пауза, как и задержка после столкновения Кругового с Александром Максименко.

Читайте также

Некрасов: судейство в матче "Спартака" и ЦСКА выглядело необъективным

По этому поводу я бы хотел сказать следующее: считаю, что пенальти там не следовало назначать, но, к сожалению, судьи — я не говорю про работу Сергея Карасева — так развратили наш футбол, болельщиков, другие команды такими дешевыми, никчемными пенальти. Уже при любом соприкосновении ждешь, что вмешается VAR и назначат 11-метровый. Происходит какой-то легкий контакт, атакующий игрок явно приукрашивает, изображает муки, даже если контакт случился по неосторожности. Эти смешные трактовки, формулировки.

Чем отличается Челестини от Станковича

В этом матче был другой, более скандальный эпизод во втором тайме, когда Карасев поставил пенальти в ворота ЦСКА. Но там поразительная история: он сначала не заметил на подступах к нашей штрафной очевиднейший фол, который совершили на Родриго Вильягре, и спартаковец играл против него достаточно грубо. "Спартак" завладел мячом, и дальше Карасеву показалось, что Дивеев нарушил правила, хотя он успел сыграть в мяч. Меня удивило, что вмешательство VAR было на предмет действия Дивеева, а не на то, что атака "Спартака" вообще не должна была начинаться из-за фола на Вильягре. Но я не готов утверждать, что Карасев виноват в поражении ЦСКА.

Читайте также

Гендиректор "Спартака" считает, что у Романова прекрасное будущее в клубе

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после игры взял вину на себя за пропущенный гол с углового. Я не готов влезать в тренерские нюансы, но примерно об этом я на своем любительском уровне уже сказал. По расстановке наших игроков при подаче углового что-то было недоработано. Эта передача не должна была пройти практически до линии ворот. Ее обязаны были прерывать, и кто отвечал за ближнюю штангу или кто забыл выполнить тренерскую установку — это уже технический момент, который мне сложно обсуждать.

Но раз Челестини взял вину на себя, это еще раз характеризует его не только как очень хорошего тренера, но и как очень большого и достойного профессионала. Что там далеко ходить: не так давно ушедший из "Спартака" Деян Станкович после любого поражения говорил, что его похоронили судьи, и никогда не признавал своих ошибок. Я считаю, что это очень профессиональный подход: не сетовать ни на судейство, ни на какие-то инопланетные создания, а сказать, что это моя вина. Это заслуживает уважения.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru