"Интрига сохраняется". В США началась пора предвыборных сюрпризов

Два года назад легендарный репортер Washington Post Боб Вудворд, овеянный еще "уотергейтской" славой, опубликовал свою первую книгу о нем: "Страх: Трамп в Белом доме". По содержанию она была для президента разгромной, но по выходе ее он сетовал, что, мол, не знал о ее подготовке, а то бы сам заранее поговорил с автором и развеял у того все недоразумения и сомнения.

Теперь вот он попытался так и сделать. Завтра (15 сентября) в продажу поступает очередной опус Вудворда — "Ярость". Содержание многим уже известно, поскольку Post заранее получила и выборочно обнародовала не только гранки, но и аудиозаписи бесед президента с журналистом. Общались они, как утверждается, аж 18 раз; это были не только заранее подготовленные интервью, но и спонтанные разговоры, когда Трамп вечерами сам звонил Вудворду. И своим ближайшим помощникам, включая зятя и советника Джареда Кушнера, тоже велел того ублажать.

Сразу можно сказать, что желаемого результата все эти старания ему не принесли. Общий вывод автора, которым он завершает всю книгу, звучит однозначно: "Трамп — не тот человек, который нужен для этой работы" (Trump is the wrong man for the job).

И в данном контексте, по-моему, с этим трудно не согласиться. Хозяин Белого дома сам виноват: нашел, понимаешь, с кем откровенничать. Задним числом комментаторы объясняют, что он просто не смог устоять перед "магией имени" знаменитого журналиста, писавшего и о других современных президентах США.

"Преступно" ли "играть на понижение"?

По содержанию книги наибольший интерес пока вызвало известие о том, что Трамп еще 28 января был предупрежден своими советниками, что вспышка новой коронавирусной инфекции в Китае станет "крупнейшей угрозой для национальной безопасности" США за все время его президентства.