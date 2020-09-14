"Интрига сохраняется". В США началась пора предвыборных сюрпризов

Андрей Шитов о том, почему Трамп, возможно, действительно не годится для работы президентом

Один из самых известных и устойчивых политических мемов в США — "октябрьский сюрприз". Под ним понимается любая новость, способная серьезно повлиять на настроения избирателей перед самыми выборами: например, подорвать доверие к одному из кандидатов, когда времени исправлять положение уже не остается.

Описание Президент США Дональд Трамп © REUTERS/Leah Millis

Но нынешний год — по всем параметрам необычный. Неожиданности начались в нем с первых месяцев и продолжаются до сих пор, в том числе и в предвыборном контексте. "Джо-работяга" Ведь своего рода сюрпризом было и выдвижение 77-летнего Джозефа Байдена кандидатом в президенты США от оппозиционной Демократической партии. В начале года, на старте сезона праймериз, он сильно замешкался, и многие уже списывали его со счетов.

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Но потом однопартийцы все же сделали ставку на ветерана в расчете на его опыт, известность и популярность. Особенно среди ключевых для оппозиции слоев избирателей, прежде всего женщин, а также афроамериканцев и других меньшинств. Предполагалось также, что "дядюшка Джо" сумеет отвоевать у действующего президента-республиканца Дональда Трампа поддержку белых "работяг" в своей родной Пенсильвании и других ключевых спорных штатах. Теперь, однако, аналитики все чаще подвергают эти расчеты сомнению. Показатели популярности Байдена среди опорного демократического электората, особенно латиноамериканцев, — по партийным меркам, посредственные. В целом его отрыв от Трампа по опросам избирателей в последнее время неуклонно сокращается. По оценкам политологического портала Real Clear Politics, в спорных штатах, от которых будет зависеть общий исход выборов, преимущество демократа с конца июля в среднем уменьшилось вдвое: с 6,3% до 3,3%. Что касается тех самых белых "работяг", которых самозваная либеральная элита США презрительно именует "красношеими" (rednecks), представление о том, будто националист и популист Трамп только на них и опирался, с самого начала было мифом. Еще в 2017 году Николас Карнс из Университета Дьюка показал, что среди сторонников Трампа на прошлых выборах доля белых людей без высшего образования и с доходом ниже среднего составляла лишь около 25%. Конечно, это тоже немало, и за голоса этих избирателей сейчас идет серьезная борьба. Но как раз повестка дня либеральных демократов — с упором на изменение климата, социальную справедливость и контроль над оборотом стрелкового оружия, не говоря уже о призывах к новой остановке производства в стране для замедления пандемии COVID-19, — энтузиазма у американских трудящихся не вызывает. Даже оппозиционная Washington Post в дни съезда Демпартии признавала, что та "уступила рабочий класс республиканцам". Хотя и это, пожалуй, не совсем точно. По-моему, тут больше подходит шекспировская фраза: "Чума на оба ваши дома!" Компания YouGov только что обнародовала итоги нового опроса о том, как в США воспринимается отношение партий и их лидеров к трудящимся. В целом лишь двое из пяти американцев считают, что политикам — хоть из партии власти (41%), хоть из оппозиции (45%) — есть дело до простых людей. Байден, правда, всегда считался для этих людей своим. Хотя он всю жизнь занимался только профессиональной политикой и принадлежал к высшей элите Вашингтона, его даже порой именуют working class Joe ("Джо-работяга"). Но он уже который месяц прячется от коронавируса в своем подвале и почти не появляется на публике. И при мысли о его "предвыборной кампании" мне сейчас прежде всего приходит на ум едкая, но и щемящая карикатура: старик с жидкими седыми прядками на голове в изнеможении полулежит на траве и смотрит на Белый дом, до которого, казалось бы, рукой подать. Рядом — ходунок с плакатиком "Байдена в президенты!"

"Язык мой — враг мой" Впрочем, пожалеть сейчас впору и его соперника. Трамп только что вновь доказал справедливость пословицы "Язык мой — враг мой" и сам себе устроил крайне неприятный "сентябрьский сюрприз" с непредсказуемыми последствиями.

Два года назад легендарный репортер Washington Post Боб Вудворд, овеянный еще "уотергейтской" славой, опубликовал свою первую книгу о нем: "Страх: Трамп в Белом доме". По содержанию она была для президента разгромной, но по выходе ее он сетовал, что, мол, не знал о ее подготовке, а то бы сам заранее поговорил с автором и развеял у того все недоразумения и сомнения. Теперь вот он попытался так и сделать. Завтра (15 сентября) в продажу поступает очередной опус Вудворда — "Ярость". Содержание многим уже известно, поскольку Post заранее получила и выборочно обнародовала не только гранки, но и аудиозаписи бесед президента с журналистом. Общались они, как утверждается, аж 18 раз; это были не только заранее подготовленные интервью, но и спонтанные разговоры, когда Трамп вечерами сам звонил Вудворду. И своим ближайшим помощникам, включая зятя и советника Джареда Кушнера, тоже велел того ублажать. Сразу можно сказать, что желаемого результата все эти старания ему не принесли. Общий вывод автора, которым он завершает всю книгу, звучит однозначно: "Трамп — не тот человек, который нужен для этой работы" (Trump is the wrong man for the job). И в данном контексте, по-моему, с этим трудно не согласиться. Хозяин Белого дома сам виноват: нашел, понимаешь, с кем откровенничать. Задним числом комментаторы объясняют, что он просто не смог устоять перед "магией имени" знаменитого журналиста, писавшего и о других современных президентах США. "Преступно" ли "играть на понижение"? По содержанию книги наибольший интерес пока вызвало известие о том, что Трамп еще 28 января был предупрежден своими советниками, что вспышка новой коронавирусной инфекции в Китае станет "крупнейшей угрозой для национальной безопасности" США за все время его президентства.

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Десять дней спустя американский лидер сказал Вудворду, что ситуация гораздо серьезнее, чем признается открыто, а новая зараза "смертоноснее, чем даже тяжелые формы гриппа". Между тем публично он в то время говорил, что ничего страшного инфекция не несет, а с наступлением теплой погоды ее распространение само сойдет на нет. Теперь в США от COVID-19 умерли уже без малого 200 тыс. человек, число заразившихся превышает 6 млн. И конечно, откровения из новой книги возмутили людей: что же их-то вовремя не предупредили, насколько серьезна угроза? Трамп отвечает: мол, не хотел сеять панику. Представители Белого дома на голубом глазу утверждают, что президент "никогда не преуменьшал" угрозы от COVID. Хотя вот прямые цитаты из книги: "Я хотел всегда играть на понижение… Мне и теперь нравится играть на понижение, поскольку я не хочу сеять панику". Использованное выражение — play it down — обычно переводят именно как "преуменьшать". На основании этих слов Байден теперь прямо обвиняет президента-республиканца в том, что тот "сознательно и целенаправленно лгал" и "предавал американский народ в вопросе жизни и смерти". По убеждению демократа, это "почти преступное" поведение. Вудворду, кстати, уже тоже пеняют на то, что он тогда сам не предупредил страну об опасности. Тот отговаривается: во-первых, дескать, поначалу и вправду было неясно, насколько страшен новый вирус, а во-вторых, неизвестно было, откуда Трамп брал свои оценки и можно ли было ему доверять (!?). Да и вообще, с автора, как он полагает, взятки гладки, поскольку он больше не новостной репортер и составляет уже не первый, а второй черновой набросок истории. Слова о том, что журналисты пишут первый такой набросок (first draft of history), считаются классической цитатой бывшего издателя Washington Post Фила Грэма. Чем хвастался Трамп? Главной внешнеполитической темой в книге Вудворда, судя по отчетам о ней, стал рассказ о встречах и контактах Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Складывается впечатление, что и в этом случае сыграли свою роль магия названия далекой и загадочной страны, тщеславие президента США и его уверенность в том, что общение с северокорейским руководителем в любом случае не причиняет вреда. Хотя американские эксперты, согласно публикациям, с этим и не согласны.

По свидетельству Washington Post, в разговоре с Вудвордом о том, как близко США подошли в 2017 году к войне с КНДР, Трамп, в частности, сказал: "Я создал ядерную… такую систему оружия, какой в нашей стране ни у кого прежде не было. У нас есть нечто невиданное и неслыханное. О чем ни [Владимир] Путин, ни Си [Цзиньпин] никогда не слышали. Да никто — это просто невероятно". Позже Вудворд, согласно той же публикации, получил из анонимных источников "подтверждение того, что у военных в США есть новая секретная система оружия". Его собеседники "отказались сообщить подробности и выразили удивление по поводу того, что Трамп раскрыл [ее] существование". Журнал Popular Mechanics предполагает, что имеется в виду ядерная боеголовка малой мощности W76-2. О ней на самом деле давно известно; в Москве ее считают крайне опасной, поскольку она снижает порог применения ядерного оружия. "Чеширский Кот" Полноценного "российского следа" в газетных отчетах о "Ярости" я пока не нашел. Разве что та же Post упомянула, что бывший директор Национальной разведки США Дэн Коутс "думал подать в отставку из-за подхода Трампа к России", а вице-президент Майкл Пенс его отговаривал. Подход, надо полагать, казался Коутсу недостаточно жестким; Пенс же, согласно публикации, был самым верным защитником Трампа среди всех его присных, с которыми общался Вудворд. Нравы, царящие в их кругу, описывались и ранее. Приводимый в книге отзыв Кушнера о том, что его тестя окружали "самоуверенные идиоты", по сути, ничего нового не добавляет. Силовики, которых Трамп с тех пор успел уволить, и сами отпускали в его адрес не менее смачные эпитеты. Глаз у меня зацепился, скорее, за то, как зять Трампа сравнивал его с Чеширским Котом, а все его правление — с приключениями Алисы в Стране чудес. Ну и конечно, позабавило пояснение Washington Post, что взято это сравнение из "романа о девочке, провалившейся в кроличью нору". Значит, газета допускает, что в ее аудитории, состоящей отнюдь не из "реднеков", люди могут этого и не знать… "Домашние заготовки" В устах Трампа похвальба неким новым супероружием, видимо, тоже может считаться своего рода предвыборным сюрпризом для недоброжелателей, во всяком случае — политическим козырем. Он такие козыри усердно собирает. Пытался, например, мирить с Израилем сначала эмиратцев, а потом и сербов с косоварами, приглашал для этого их лидеров в Белый дом. Вслед за ОАЭ к арабо-израильской "мирной сделке" присоединился Бахрейн; американская пресса утверждает, что на очереди еще и Оман. На вторник в Белом доме намечена торжественная церемония подписания документов. Более того, один из норвежских парламентариев сразу номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира. Это, конечно, тоже было сюрпризом, хотя и предсказуемым: действующий американский лидер нескрываемо мечтает о лаврах лауреата и активно добивается их получения. Работа для этого ведется его администрацией на разных направлениях — не только ближневосточном, но и корейском и афганском. Кстати, если вдуматься, ничего плохого в этом нет. Если что и девальвировало реально ту же премию, так это присуждение ее в 2009 году Бараку Обаме вообще безо всяких заслуг — за одни только якобы добрые намерения. Между тем через год тот же Вудворд выпустил книгу "Войны Обамы". А Трамп хотя бы не начинал пока новых войн и реально пытается возвращать американские войска на родину. Санкционные "мелочи" Правда, при нем в самой Америке, по сути, идет гражданская война: пока в основном политическая и идеологическая, но все больше напоминающая настоящую, с применением оружия. И это, конечно, чревато любыми, в том числе и самыми неприятными неожиданностями.