Визит Си Цзиньпина, правильность СВО и утилизация западной техники. Темы брифинга Пескова

Визит Си Цзиньпина, правильность СВО и утилизация западной техники. Темы брифинга Пескова
Председатель КНР Си Цзиньпин
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, свидетельства обоснованности начала российской специальной военной операции на Украине, а также необходимость гибкого подхода к компаниям из недружественных стран стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Президент России работает в Кремле. Он проведет совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Это "предметное и конкретное" мероприятие.
  • В течение дня у Путина ожидаются различные встречи и совещания, часть из них, возможно, будут публичными.
  • Запланированы два международных телефонных разговора.
  • Вечером ожидается оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

О визите Си Цзиньпина

  • "Общение президента и председателя КНР начнется 20 марта во второй половине дня. Это будет общение один на один, будет неформальный обед. И уже непосредственно 21 марта будет день переговоров".
  • Подробнее о визите и его программе в течение дня проинформирует на специальном брифинге помощник президента Юрий Ушаков.

О наступлении на православие на Украине

  • "Безусловно, киевский режим этими незаконными действиями, посягательствами на [Украинскую православную] церковь лишний раз демонстрирует свой характер - тот самый характер, с которым мы боремся. И тот самый характер, который мы должны пресечь в результате [специальной военной] операции".
  • "Это лишний раз доказывает, что то, что мы делаем, - это абсолютно правильно".
  • В Кремле разочарованы, что атака Киева на УПЦ "не получает должного осуждения со стороны мирового сообщества": "Мы осуждаем это самым решительным образом".

О передаче странами Восточной Европы истребителей Украине

  • Решение Польши и Словакии передать Киеву истребители МиГ-29 - "это еще один пример того, как целый ряд стран - членов Североатлантического альянса, включая Польшу, повышает уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт".
  • "Поставка этой военной техники <...> не может повлиять на исход специальной военной операции, но может доставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа". "Можно даже не быть военным экспертом, чтобы сказать, что это не может повлиять" на достижение целей СВО.
  • "Разумеется, что в ходе специальной военной операции вся эта техника будет подлежать уничтожению". "Такое ощущение, что эти страны просто занимаются таким образом утилизацией старой ненужной техники".

О пересмотре подхода к понятию "недружественные страны"

  • "Президент же, собственно, и имел в виду, что есть смысл подумать над ситуацией, когда, действительно, в недружественных странах есть дружественные компании, фирмы, которые, несмотря ни на что, заинтересованы в продолжении активности в нашей стране".
  • "Это повод занимать такую, гибкую позицию в каждом конкретном случае".

О продлении зерновой сделки

О номинировании Туркменией Эрдогана на Нобелевскую премию мира

  • "Безусловно, мы высоко ценим усилия господина [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, его миротворческую деятельность, его попытки оказать посреднические услуги". Также в Кремле ценят подход турецкого лидера к отношениям с РФ.
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаТуркменияТурцияРоссияКитайСи ЦзиньпинЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий СергеевичКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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