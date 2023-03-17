Визит Си Цзиньпина, правильность СВО и утилизация западной техники. Темы брифинга Пескова

Визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, свидетельства обоснованности начала российской специальной военной операции на Украине, а также необходимость гибкого подхода к компаниям из недружественных стран стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент России работает в Кремле. Он проведет совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Это "предметное и конкретное" мероприятие.

В течение дня у Путина ожидаются различные встречи и совещания, часть из них, возможно, будут публичными.

Запланированы два международных телефонных разговора.

Вечером ожидается оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

О визите Си Цзиньпина

"Общение президента и председателя КНР начнется 20 марта во второй половине дня. Это будет общение один на один, будет неформальный обед. И уже непосредственно 21 марта будет день переговоров".

Подробнее о визите и его программе в течение дня проинформирует на специальном брифинге помощник президента Юрий Ушаков.

О наступлении на православие на Украине

"Безусловно, киевский режим этими незаконными действиями, посягательствами на [Украинскую православную] церковь лишний раз демонстрирует свой характер - тот самый характер, с которым мы боремся. И тот самый характер, который мы должны пресечь в результате [специальной военной] операции".

"Это лишний раз доказывает, что то, что мы делаем, - это абсолютно правильно".

В Кремле разочарованы, что атака Киева на УПЦ "не получает должного осуждения со стороны мирового сообщества": "Мы осуждаем это самым решительным образом".

О передаче странами Восточной Европы истребителей Украине

Решение Польши и Словакии передать Киеву истребители МиГ-29 - "это еще один пример того, как целый ряд стран - членов Североатлантического альянса, включая Польшу, повышает уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт".

"Поставка этой военной техники <...> не может повлиять на исход специальной военной операции, но может доставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа". "Можно даже не быть военным экспертом, чтобы сказать, что это не может повлиять" на достижение целей СВО.

"Разумеется, что в ходе специальной военной операции вся эта техника будет подлежать уничтожению". "Такое ощущение, что эти страны просто занимаются таким образом утилизацией старой ненужной техники".

О пересмотре подхода к понятию "недружественные страны"

"Президент же, собственно, и имел в виду, что есть смысл подумать над ситуацией, когда, действительно, в недружественных странах есть дружественные компании, фирмы, которые, несмотря ни на что, заинтересованы в продолжении активности в нашей стране".

"Это повод занимать такую, гибкую позицию в каждом конкретном случае".

О продлении зерновой сделки

"Россия продлевает сделку на 60 дней".

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