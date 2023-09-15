Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын

Отношения с КНДР, Нагорный Карабах и пилоты "Уральских авиалиний". Темы брифинга Пескова

Развитие отношений России и КНДР, ситуация в Нагорном Карабахе и возможное награждение успешно посадивших аварийный самолет на поле пилотов авиакомпании "Уральские авиалинии" стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Сочи. "Сейчас проходят его переговоры с президентом Белоруссии [Александром] Лукашенко". Уже по темам беседы "был содержательный комментарий президента".

Об отношениях с КНДР

"Можно" сказать, что контакты лидеров РФ и КНДР не сенсация, а традиция.

"Северная Корея является нашим ближайшим соседом". Россия планирует отношения с Пхеньяном "выстраивать, развивать, причем делать это во всех областях".

Соглашений с КНДР в ходе визита ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим направлениям не подписывалось и запланировано не было.

О ситуации в Нагорном Карабахе

"Российская сторона последовательно продолжает свою работу - и с Баку, и с Ереваном. Мы будем делать это и дальше".

"Недавно поступила партия гуманитарного груза", поставку в Нагорный Карабах организовала российская сторона. Эта работа продолжится.

О крушении самолета с Евгением Пригожиным

"Это непростое расследование, непростое происшествие".

Поскольку расследование продолжается "сейчас давать какие-то комментарии было бы преждевременно".

О награждении пилотов "Уральских авиалиний"