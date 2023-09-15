Отношения с КНДР, Нагорный Карабах и пилоты "Уральских авиалиний". Темы брифинга Пескова

Развитие отношений России и КНДР, ситуация в Нагорном Карабахе и возможное награждение успешно посадивших аварийный самолет на поле пилотов авиакомпании "Уральские авиалинии" стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Владимир Путин работает в Сочи. "Сейчас проходят его переговоры с президентом Белоруссии [Александром] Лукашенко". Уже по темам беседы "был содержательный комментарий президента".
Об отношениях с КНДР
- "Можно" сказать, что контакты лидеров РФ и КНДР не сенсация, а традиция.
- "Северная Корея является нашим ближайшим соседом". Россия планирует отношения с Пхеньяном "выстраивать, развивать, причем делать это во всех областях".
- Соглашений с КНДР в ходе визита ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим направлениям не подписывалось и запланировано не было.
О ситуации в Нагорном Карабахе
- "Российская сторона последовательно продолжает свою работу - и с Баку, и с Ереваном. Мы будем делать это и дальше".
- "Недавно поступила партия гуманитарного груза", поставку в Нагорный Карабах организовала российская сторона. Эта работа продолжится.
О крушении самолета с Евгением Пригожиным
- "Это непростое расследование, непростое происшествие".
- Поскольку расследование продолжается "сейчас давать какие-то комментарии было бы преждевременно".
О награждении пилотов "Уральских авиалиний"
- "Пока мне ничего не известно на этот счет, ничего не могу сказать".