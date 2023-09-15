15 сентября, 09:52
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Отношения с КНДР, Нагорный Карабах и пилоты "Уральских авиалиний". Темы брифинга Пескова

Артем Геодакян/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын
© Артем Геодакян/ ТАСС

Развитие отношений России и КНДР, ситуация в Нагорном Карабахе и возможное награждение успешно посадивших аварийный самолет на поле пилотов авиакомпании "Уральские авиалинии" стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  •  Владимир Путин работает в Сочи. "Сейчас проходят его переговоры с президентом Белоруссии [Александром] Лукашенко". Уже по темам беседы "был содержательный комментарий президента".

Об отношениях с КНДР

  • "Можно" сказать, что контакты лидеров РФ и КНДР не сенсация, а традиция.
  •  "Северная Корея является нашим ближайшим соседом". Россия планирует отношения с Пхеньяном "выстраивать, развивать, причем делать это во всех областях".
  •  Соглашений с КНДР в ходе визита ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим направлениям не подписывалось и запланировано не было.

О ситуации в Нагорном Карабахе

  •  "Российская сторона последовательно продолжает свою работу - и с Баку, и с Ереваном. Мы будем делать это и дальше".
  •  "Недавно поступила партия гуманитарного груза", поставку в Нагорный Карабах организовала российская сторона. Эта работа продолжится.

О крушении самолета с Евгением Пригожиным

  •  "Это непростое расследование, непростое происшествие".
  •  Поскольку расследование продолжается "сейчас давать какие-то комментарии было бы преждевременно".

О награждении пилотов "Уральских авиалиний"

  •  "Пока мне ничего не известно на этот счет, ничего не могу сказать".
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияКНДРРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликтаКрушение самолета Пригожина в Тверской областиВизит Ким Чен Ына в РоссиюЭкстренная посадка Airbus A320 в Новосибирской области
© Информационное агентство ТАСС
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