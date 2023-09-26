Субсидирование экономики Армении и РФ как европейская ценность. Темы брифинга Пескова

Отношения РФ, Армении и Азербайджана, поставки американского оружия Киеву и Россия как европейская ценность стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле. Он вскоре проведет встречу с ректором РАНХиГС и гендиректором АНО "Россия - страна возможностей" Алексеем Комиссаровым.

В середине дня у Путина ожидается международный телефонный разговор.

"Можем подтвердить: действительно, такая поездка [в Киргизию 15 октября] у президента планируется". "Действительно, был разговор двух президентов [РФ и Белоруссии]". "Путин и [Александр] Лукашенко часто говорят по телефону, и не каждый раз мы даем соответствующее сообщение".

Годовщина присоединения новых территорий к России "обязательно будет, естественно, отмечаться". Но "график президента пока окончательно не сформирован".

О связях с Арменией

США и Армения (президент Джо Байден направил письмо премьеру Николу Пашиняну) - "это суверенные страны", "они имеют свои направления, по которым они развивают взаимодействие и диалог".

Вряд ли может быть "что-то сопоставлено" с глубиной интеграции российской и армянской экономики, а также с "косвенным субсидированием" Армении Россией. "Россия будет продолжать это делать" - "то же можно сказать о нашей вовлеченности <...> в процесс урегулирования".

Визит главы МВД РФ Владимира Колокольцева в Ереван был запланирован заранее, министр "осуществляет свои поездки по графику международных контактов". "Осуществляя плановый визит, министр внутренних дел затрагивает актуальные текущие вопросы".

О международной миссии в Карабахе

В разговорах о возможности учреждения международной миссии в Нагорном Карабахе "пока какой-то конкретики мы не усматриваем". "Любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны".

Россия продолжает контакты и с Ереваном, и с Баку, и с "этническими армянами Карабаха".

Об американском оружии для Киева

"Можно каждый раз повторять и повторять один и тот же комментарий - все это не может никоим образом повлиять" на исход спецоперации России.

"Нет никакой панацеи", которая могла быть изменить ход ее развития. Танки Abrams - "это хорошее оружие", но и они будут гореть.

Поставкой ракет "американцы продолжают повышать свою вовлеченность" в конфликт. Однако "каждый раз наши военные повышают свои навыки" и умение противодействовать в том числе этим ракетам.

Об ударах беспилотников

Украинская "практика нанесения ударов беспилотниками по объектам гражданской инфраструктуры продолжается".

Военные научились "большинство этих беспилотников уничтожать, нейтрализовывать". "Все больше и больше этих беспилотников удается нейтрализовывать".

О судьбе командующего Черноморским флотом РФ

Хотя украинские СМИ утверждают, что офицер погиб при ударе по штабу ЧФ, "никакой информации не было от министерства обороны, это исключительно их прерогатива".

О намерении Молдавии отказаться от отношений с РФ

"К сожалению, нынешние власти Кишинева и госпожа [президент Молдавии Майя] Санду усматривают в европейских ценностях обязательное наличие отрицания всего российского. Это глубокое заблуждение, ибо Россия - сама есть европейская ценность, это часть общих европейских ценностей".

"Они, с нашей точки зрения, делают ошибку перед своим собственным народом, полагая, что, развивая отношения с европейскими странами, они должны полностью разрушить отношения с нами". "Цену будет платить народ этой страны".

О Елене Исинбаевой

"Я не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева продавала бы Родину, мне о них не известно".

О ситуации с Адамом Кадыровым