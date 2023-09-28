Армения и Карабах, нефть и "прививка от нацизма" для Канады. Темы брифинга Пескова

Обстановка в Нагорном Карабахе и тонкости присоединения Армении к Римскому статуту, а также ситуация на рынке нефти и необходимость "прививки от нацизма" для Канады стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле. Он уже провел несколько рабочих встреч, в том числе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Президент в ближайшие часы встретится с руководителями новых регионов, победившими на выборах. "Будет достаточно откровенное общение и обмен мнениями" в режиме видеоконференции.

Впервые с официальным визитом в Москву прибыл президент Республики Южный Судан Салва Киир. Россия одной из первых признала независимость этой страны. После переговоров "будет рабочий завтрак с президентом Кииром".

Также Путин выступит на торжественном вечере в честь столетия поэта Расула Гамзатова в Большом Кремлевском дворце.

О прекращении существования Нагорно-Карабахской республики

"Мы принимаем во внимание" указ президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики о ее роспуске. Во втором пункте документа обращается внимание на необходимость интеграции региона с Азербайджаном.

"Внимательно отслеживаем ситуацию, прежде всего гуманитарный аспект". "Наши миротворцы продолжают содействие людям. Многие изъявляют желание перейти на территорию Армении".

"Вряд ли можно говорить, кто виноват" в уходе армянского населения из Карабаха, "прямых причин таких действий нет". Люди изъявляют такое желание "в период трансформации". Главное - чтобы беженцам "были обеспечены нормальные условия жизни". "Чисто гуманитарный аспект, который заботит нас больше всего".

О предложенном Арменией соглашении с РФ по Римскому статуту

"Трудно говорить" о предложенном Армении соглашении по Римскому статуту. "Я не располагаю деталями".

У Еревана были определенные аргументы для присоединения к договоренностям о Международном уголовном суде. "Если Армения берет на себя международные обязательства, здесь нужно смотреть, что является превалирующим".

"Армения прекрасно знает, что мы не являемся участниками [статута]. И Армения прекрасно знает трудно укладывающиеся в голове решения, принятые на основании этого статута. Мы знаем, что в Ереване об этом очень хорошо известно".

"Безусловно, это не то, что мы приветствуем. Но Армения - суверенное государство". "Надеемся, что подобные решения не будут негативно влиять на наши двусторонние отношения".

Путин не планировал в ближайшее время поездок в Армению.

О ситуации на рынке нефти

"Насчет таких жестких мер [по работе с участниками рынка] вчера предупреждал президент - что в них нет необходимости". "С компаниями нужно продолжать работать".

О повышении добычи для компенсации выпавших нефтяных доходов речи не идет. "Мы придерживаемся всех договоренностей в рамках ОПЕК+, это же действуют наши партнеры".

О росте военных расходов в бюджете

"Очевидно, что такое повышение абсолютно необходимо". "Мы живем в состоянии гибридной войны" - "которая развязана против нас". "Мы продолжаем специальную военную операцию". "Это требует высоких расходов".

О последствиях чествования нациста в Канаде

"Я не думаю, что самое главное перед кем-то извиниться [властям Канады]". "Главное - осознать недопустимость чего-то такого в будущем, осознать дефицит знаний в такой стране, как Канада" о нацизме. "Несколько поколений живут <...> и ничего не знают о фашизме". Канадцам необходимо "делать прививку" от нацизма, больше узнавая о его преступлениях.

"Нас впереди ожидает еще не одна инициатива российской стороны о принятии совместных документов <...> с осуждением нацизма как такового, в том числе в его нынешних проявлениях". Нужно, чтобы "Канада солидаризировалась с этими инициативами".

Об участии кубинцев в СВО