Итоги визита Путина в Китай и удар по больнице в Газе. Главное за 18 октября

Заявления Путина в Китае

Президент Владимир Путин, принимающий участие в третьем форуме "Пояса и пути" в Пекине, подвел итоги своего визита в Китай. В беседе с журналистами глава государства затронул, в частности, такие темы как защита границ над Черным морем, поставки Киеву ракет ATACMS, обстрел госпиталя в секторе Газа.

Удар по госпиталю в Газе

Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в попадании ракеты в больницу в секторе Газа. По последним данным, число погибших и пострадавших превысило 800. Международное сообщество также осудило атаку - многие лидеры назвали произошедшее бесчеловечным. В Сирии объявили траур. В нескольких городах Турции состоялись антиизраильские акции.

Импичмент президенту Грузии

Парламент Грузии не смог отстранить президента Саломе Зурабишвили от должности. "За" проголосовали 86 депутатов, один - "против". Однако для положительного решения необходимо было набрать как минимум 100 голосов из 150, или две трети парламента. Таким образом, вопрос отстранения Зурабишвили снимается, и она продолжит занимать пост.

Байден в Израиле

Президент США Джо Байден прибыл в Тель-Авив на встречу с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Он выразил поддержку Израилю и сказал, что Вашингтон готов обеспечить еврейское государство всем необходимым для самозащиты. Байден также сравнил ХАМАС с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России).

Из-за удара по больнице в Газе он отменил свою поездку в Иорданию на четырехсторонний саммит с участием иорданского короля Абдаллы II и президентов Египта и Палестины Абдель Фаттаха ас-Сиси и Махмуда Аббаса.

Банкротство российской "дочки" Google

Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую компанию ООО "Гугл" - "дочку" американской корпорации Google. VK, "1С-Битрикс", онлайн-школа Skillfactory, "ВТБ лизинг", "Вымпелком", владеющий брендом "Билайн, и СКБ "Контур" потребовали выплату от российского представительства корпорации. Денежная задолженность Google перед заявителями на 22 августа превышала 20,1 млрд рублей.