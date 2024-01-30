Выборы, дисквалификация Валиевой, конфликт США и Ирана. Темы брифинга Пескова

График президента России Владимира Путина как главы государства и одновременно кандидата на высший пост, последствия решения международных спортивных организаций о дисквалификации фигуристки Камиллы Валиевой, а также возможные удары США по иранским объектам стали основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Владимир Путин работает в Кремле, где примет президента РАН Геннадия Красникова.
О регистрации кандидатуры Путина
- График Путина после его регистрации кандидатом на президентских выборах "мало чем" будет отличаться от обычного: "Так и раньше было".
- "График президента - он, конечно, чрезвычайно важен, и это основной приоритет". Он включает "и региональные поездки, и встречи, и посещение крупных мероприятий": "Это будет продолжаться и дальше".
О дисквалификации Валиевой
- "Мы не согласны с этими решениями - <…> ни с решением [Международного спортивного] суда, ни с решением федерации (Международного союза конькобежцев - прим. ТАСС). Мы их не принимаем".
- "Считаем, что, безусловно, со всеми соответствующими структурами нужно продолжать работу". Россия будет стремиться "мобилизовать до конца" все возможности для апелляции.
- "По возвращении из Китая - с Олимпиады - мы этих спортсменов чествовали как олимпийских чемпионов. Мы убеждены, что для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда".
- Пересмотра олимпийских выплат спортсменам быть не может.
О подготовке США ударов по Ирану
- "Мы не приветствуем какие-либо действия, которые ведут к дестабилизации ситуации в регионе, которые ведут к нагнетанию напряженности, тем более на фоне и без того избыточного конфликтного потенциала, который мы в регионе наблюдаем".
- "Считаем, что в целом уровень напряженности очень тревожный, сейчас время шагов по деэскалации напряженности".
- "Это единственное, что может помочь нам предотвратить дальнейшее расползание конфликта, тем более ближневосточного, и хоть как-то выйти на деконфликтинг и на деэскалацию. Сейчас это для нас чрезвычайно важно".
Об обвинениях против Татьяны Жданок
- Распространяемое в западных СМИ обвинение евродепутата от Латвии Татьяны Жданок в работе на ФСБ - "это охота на ведьм". "Помните, был маккартизм в США? <…> Вот это то же самое".
- "Мы это осуждаем решительно". "Конечно же, это никоим образом не соответствует никаким так называемым идеалам демократии, в том ее понимании, которое доминирует сейчас в Европе".