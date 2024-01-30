Выборы, дисквалификация Валиевой, конфликт США и Ирана. Темы брифинга Пескова

График президента России Владимира Путина как главы государства и одновременно кандидата на высший пост, последствия решения международных спортивных организаций о дисквалификации фигуристки Камиллы Валиевой, а также возможные удары США по иранским объектам стали основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Владимир Путин работает в Кремле, где примет президента РАН Геннадия Красникова.

О регистрации кандидатуры Путина

График Путина после его регистрации кандидатом на президентских выборах "мало чем" будет отличаться от обычного: "Так и раньше было".

"График президента - он, конечно, чрезвычайно важен, и это основной приоритет". Он включает "и региональные поездки, и встречи, и посещение крупных мероприятий": "Это будет продолжаться и дальше".

О дисквалификации Валиевой

"Мы не согласны с этими решениями - <…> ни с решением [Международного спортивного] суда, ни с решением федерации (Международного союза конькобежцев - прим. ТАСС). Мы их не принимаем".

"Считаем, что, безусловно, со всеми соответствующими структурами нужно продолжать работу". Россия будет стремиться "мобилизовать до конца" все возможности для апелляции.

"По возвращении из Китая - с Олимпиады - мы этих спортсменов чествовали как олимпийских чемпионов. Мы убеждены, что для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда".

Пересмотра олимпийских выплат спортсменам быть не может.

О подготовке США ударов по Ирану

"Мы не приветствуем какие-либо действия, которые ведут к дестабилизации ситуации в регионе, которые ведут к нагнетанию напряженности, тем более на фоне и без того избыточного конфликтного потенциала, который мы в регионе наблюдаем".

"Считаем, что в целом уровень напряженности очень тревожный, сейчас время шагов по деэскалации напряженности".

"Это единственное, что может помочь нам предотвратить дальнейшее расползание конфликта, тем более ближневосточного, и хоть как-то выйти на деконфликтинг и на деэскалацию. Сейчас это для нас чрезвычайно важно".

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