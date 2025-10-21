Азаров: европейцы настраивают Зеленского на торпедирование саммита РФ и США

По мнению бывшего премьера Украины, многое будет зависеть от действий американцев

Николай Азаров © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Европейцы настраивают Владимира Зеленского, чтобы он торпедировал российско-американский саммит в Будапеште. Об этом заявил ТАСС бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

"Понятно, что сейчас англичане, французы, немцы настраивают Зеленского, скорее всего, уже настроили, с тем, чтобы он максимально торпедировал этот процесс", - сказал он.

По мнению экс-главы кабмина Украины, очень многое будет зависеть от действий американцев. "Они могут достаточно жестко сказать, и какой-то определенный сигнал уже появился, потому что в воскресенье по первому украинскому каналу появился впервые за все годы очень жесткий материал по Зеленскому и его окружению с приведением определенных фактов. Такое не могло произойти без непосредственной команды американцев, которые очень сильно погружены в ситуацию", - отметил Азаров.

16 октября президент США Дональд Трамп после разговора по телефону с лидером России Владимиром Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров, которая может быть организована в этом городе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту.

В преддверии саммита в Будапеште

17 октября Зеленский встретился с Трампом в Вашингтоне. По итогам беседы Зеленский созвонился с европейскими лидерами. Позже канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что визит в Белый дом и встреча с Трампом прошли не так, как рассчитывал Зеленский. Как писал портал Axios со ссылкой на источники, Трамп заявил Зеленскому, что Вашингтон не намерен поставлять ракеты Tomahawk Киеву. По данным издания, американский лидер дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать. Белый дом подтвердил эту информацию и заверил, что американский президент продолжит работать над мирным урегулированием конфликта на Украине. По информации агентства Reuters, Трамп добивался, чтобы Зеленский согласился уступить РФ часть территории.

20 октября Зеленский признал, что на встрече в Вашингтоне представители команды президента США требовали от Киева выйти из Донбасса. При этом сам Зеленский не согласился с требованием "отступления из Донбасса". В тот же день глава европейской дипслужбы Кая Каллас призвала Киев не признавать Донбасс российским. Каллас также сообщала, что Брюсселю "не очень приятно", что Путин приедет в Будапешт на переговоры с Трампом.

В Москве неоднократно подчеркивали, что спецоперация на Украине закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров. Цели спецоперации перечислял Путин. Среди них значатся демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.