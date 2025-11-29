Сенатор Волошин: Ермак мешал мирному урегулированию

Александр Волошин назвал отставку главы офиса Владимира Зеленского серьезным ударом по всей конструкции власти в Киеве

Редакция сайта ТАСС

Сенатор РФ от ДНР Александр Волошин © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак был одним из бенефициаров коррупционных схем в оборонной промышленности и энергетике Украины, поэтому препятствовал заключению мирного соглашения с Россией. Понимая это, Вашингтон решил через иностранные антикоррупционные структуры убрать Ермака, такое мнение высказал ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

"Обыски - это шаг, инициированный не Киевом, а внешними кураторами. Именно они через подконтрольные НАБУ и САП (Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру - прим. ТАСС) устраняют фигуру, которая стала токсичной, мешала попыткам урегулирования и препятствовала любым сигналам о деэскалации. Для Вашингтона стало очевидно: пока Ермак остается рядом с Зеленским, говорить об урегулировании бессмысленно", - сказал сенатор.

По мнению Волошина, отставка Ермака - это вынужденная мера, к которой прибег Зеленский, спасая себя на фоне коррупционного скандала. Ермак, долгие годы считавшийся "серым кардиналом" и правой рукой Зеленского, контролировал силовой блок, энергетику, военные контракты и информационные процессы, поэтому не мог быть в стороне от корупционных схем, выгодополучателем которых был Зеленский.

"Мир подрывал бы влияние Ермака как одного из прямых бенефициаров коррупционных схем в энергетике и оборонной сфере. Отставка главы офиса - это серьезный удар по всей конструкции власти в Киеве. Она вскрывает реальность: постмайданная украинская государственность была построена не на демократических принципах, а на интересах узкой группы людей, для которых война стала бизнесом", - подытожил Волошин.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Этот скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", требовали отставки руководителя офиса Владимира Зеленского. 28 ноября стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов проводят обыски в квартире и офисе Ермака. Сам он подтвердил проведение следственных действий. Позднее Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.