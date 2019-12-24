Путин обсудил с депутатами изменение Конституции и сохранение исторической памяти

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел традиционную предновогоднюю встречу с руководством Госдумы и Совета Федерации. Глава государства не только поздравил законодателей с наступающими праздниками, но и обсудил с ними наиболее важные и актуальные вопросы. В ходе встречи президент подчеркнул, что выполнение национальных целей развития должно объединять политические силы, а интересы страны должны быть выше политической конъюнктуры. В качестве приоритетов в работе депутатов и сенаторов в 2020 году Путин назвал в том числе улучшение бизнес-климата и создание действенных инструментов для привлечения и защиты инвестиций. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече затронул тему возможного изменения Конституции РФ, указав на то, что отсутствие связи между государственным и муниципальным уровнями власти в России сказывается на эффективности социальной политики. В ответ на это Путин допустил возможность внесения "небольших поправок" в основной закон, необходимых для создания единой системы публичной власти. Президент также обсудил с депутатами и сенаторами вопросы сохранения исторической памяти. Глава государства поблагодарил законодателей за бескомпромиссную позицию в вопросах защиты правды о Великой Отечественной войне. Цели и задачи Открывая встречу, глава государства особо подчеркнул, что "по всем ключевым законопроектам, значимым для жизни граждан, для развития общества, бизнеса наших регионов необходимо открытое, широкое и живое обсуждение". "Нужно учесть все мнения, все нюансы, гарантировать системность, единство правового регулирования и нужна последовательность в достижении национальных целей развития, которые связаны с благополучием человека, благополучием российских семей", - сказал президент РФ.

Он отметил, что от каждого из парламентариев люди ждут честного и эффективного представительства их интересов, принятия продуманных и справедливых законов, нацеленных на позитивные, ощутимые изменения в жизни каждого человека. "По таким конкретным результатам граждане оценивают и парламент, и деятельность правительства, да и [работу] всей власти в целом, ее способность слушать и слышать людей, принимать необходимые решения", - сказал Путин. Говоря о приоритетах законотворческой повестки на 2020 год, Путин назвал улучшение бизнес-климата, "создание действенных инструментов для привлечения и защиты инвестиций, которые облегчают создание новых рабочих мест для наших граждан". По его словам, "предстоит и серьезный пересмотр, актуализация правил и процедур контрольно-надзорной деятельности по модели так называемой регуляторной гильотины. Путин также поблагодарил всех парламентариев "за конструктивную, содержательную работу за уходящий 2019 год". На его взгляд, "принятые за этот год законы, правовые акты касались всех ключевых отраслей жизни страны, это социальная, демографическая политика, экономика, вопросы безопасности, защита суверенитета государства". Глава государства обратил внимание участников встречи на необходимость использования возможностей Совета законодателей, а также обратной связи, чтобы контролировать реализацию принятых решений. В сотрудничестве с правительством Президент заявил о необходимости слаженной работы законодателей и правительства. "Законы и подзаконные акты - очень важная вещь и, конечно, недопустимо, когда работа над подзаконными актами идет годами после принятия того или иного закона", - указал он, добавив, что "правительство тоже это видит". При этом президент обратил внимание на то, что "не всегда это можно сделать, имея в виду, что все-таки правительство на 100% не уверено, как будет принят закон, в каком виде, с какими поправками". "Иногда это сложно сделать [подготовить подзаконные акты вместе с проектом закона], но в целом к этому надо стремиться", - уверен Путин.

С ним согласился спикер Госдумы. "Закон становится законом зачастую после того, когда вступают в силу подзаконные акты. На сегодняшний день, приведу пример, в стадии подготовки правовых актов у нас по 30 федеральным законам находится 61 нормативно-правовой акт, по законам, принятым Государственной думой предыдущего созыва, то есть до 2016 года", - констатировал Володин. Спикер заметил, что "это очень длительный процесс", задерживающий реализацию законов. "И было бы правильно, чтобы либо нормативная база готовилась как можно быстрее после того, как закон принят, чтобы он вступал в силу, или мы должны исходить из того, что законы должны быть прямого действия. К этому необходимо стремиться", - сказал он, добавив, что считает одной из основных задач решение этой проблемы. Лучше не менять На встрече главы государства с парламентариями был также затронут вопрос возможного изменения конституции страны. Спикер Госдумы отметил, в частности, что отсутствие связи между государственным и муниципальным уровнями власти в России сказывается на эффективности социальной политики. "Конституция - это живой инструмент, ваши слова, - обратился Володин к главе государства. - Он должен соответствовать уровню развития общества, поэтому отдельные и при этом аккуратные изменения возможны". "Как бы мы ни откладывали этот разговор, но время берет свое. Это касается не только баланса ветвей власти <…>, но и местного самоуправления. Вы об этом говорили ранее. Сегодня нет связи между уровнями публичной власти, это сказывается на самых важных и чувствительных для людей сферах: образовании, здравоохранении", - считает председатель нижней палаты.