Дмитрий Медведев: премьер-рекордсмен переходит на новую работу

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Дмитрий Медведев официально сменил должность. В среду президент принял его отставку с поста председателя правительства, а в четверг назначил 54-летнего Медведева на вновь созданную должность заместителя главы Совета безопасности России.

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Медведев стал абсолютным рекордсменом в новейшей российской истории по продолжительности работы во главе кабинета министров - больше семи лет и восьми месяцев (2 тыс. 808 дней с момента утверждения на пост председателя правительства 8 мая 2012 года). Этот период оказался весьма турбулентным: правительству пришлось заниматься решением задачи модернизации экономики в условиях беспрецедентного давления со стороны стран Запада, которые после возвращения Крыма в состав России в 2014 году развернули масштабную санкционную кампанию, которая продолжается до сих пор. Тем не менее, кабинет министров Медведева удар выдержал и смог создать почву для дальнейших социально-экономических преобразований в стране. За годы работы во главе правительства он выработал свой стиль. Каждый понедельник премьер собирал на совещание заместителей и разбирал с ними оперативные вопросы. Кроме того, он постарался сделать работу своего кабинета максимально открытой: еженедельные заседания правительства транслировались в прямом телеэфире, а вице-премьеры регулярно отчитывались перед журналистами по итогам этих совещаний. Эволюция кабмина За время премьерства Медведева правительство не раз подвергалось кадровой донастройке. Некоторые чиновники уходили "по собственному желанию", в частности, вице-премьер Владислав Сурков или министр регионального развития Олег Говорун, другие были отправлены в отставку "в связи с утратой доверия" и даже оказались на скамье подсудимых, как глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев или министр открытого правительства Михаил Абызов. Менялся и состав министерств. По мере необходимости некоторые структуры упразднялись, так произошло с Минрегионразвития и Минкрыма. В последнем составе правительство Медведева было сформировано 18 мая 2018 года. В нем осталось 10 заместителей председателя правительства, в том числе один первый вице-премьер, и 22 министра. Майские указы в условиях санкций В начале работы Медведева на посту премьера президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством сложную задачу. Он подписал одиннадцать указов по стратегическим целям развития и затем пристально контролировал их выполнение по ключевым показателям. В 2018 год эти цели были обновлены в новом майском указе, который заложил основу для новых национальных проектов.

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Но, пожалуй, самым сложным для Медведева и его кабинета стал период 2014-2015 годов. После воссоединения Крыма с Россией ряд стран Запада инициировал санкции в отношении российской экономики, что фактически заморозило инвестиции и некоторые совместные проекты, деловые отношения, поставки некоторых товаров и услуг. Правительство разработало ответные меры, в частности, ограничив импорт некоторых категорий продуктов из западных стран. Вызовом для правительства стало и падение цен на нефть осенью 2014 года. По сравнению с летом она снизилась вдвое - до примерно $60 за баррель, хотя бюджет 2015 года был сверстан исходя из прогнозируемой цены на нефть в $93 за баррель. Это спровоцировало драматическое снижение курса рубля, которое 16 декабря 2014 года завершилось антирекордом - 80 рублей за доллар, 100 рублей за евро. Правительству и ЦБ пришлось срочно вырабатывать меры по стабилизации ситуации. Почти вдвое была повышена банковская ключевая ставка - до 17%, а правительство договорилось с крупными экспортерами о необходимости ритмичных валютных операций. Дальнейшее снижение курса удалось остановить. Повышение ключевой ставки, снижение деловой активности и платежеспособного спроса, закрытие ряда внешних рынков, повышение кредитных ставок и всплеск недоверия к банкам среди населения поставили под угрозу стабильность банковской сферы. Кабмин принял решение о докапитализации банков в объеме 1 трлн через Агентство по страхованию вкладов. Фактически, это решение предотвратило банкротство кредитных организаций, а значит защитило и их вкладчиков. Еще порядка 400 млрд рублей власти предоставили системообразующим банкам на финансирование инфраструктурных проектов. Антикризисный план 2015 год также прошел под знаком преодоления экономического кризиса. Впервые с 2009 года правительству пришлось работать в условиях одновременно снижающегося ВВП, резкого падения цен на нефть и ослабления рубля. Однако в этот раз негативная динамика экономики оказалась не столь драматической. пережить экономическую бурю помог антикризисный план. Он состоял из "60 шагов", их общая стоимость оценивалась в 2,3 трлн рублей. Документ коснулся поддержки импортозамещения и экспорта несырьевых товаров, развития малого и среднего бизнеса. Было решено сократить бюджетные расходы на 10%. Возобновила работу "антикризисная" комиссия под руководством занимавшего тогда пост первого вице-премьера Игоря Шувалова, принимавшая решения о выдаче госгарантий системообразующим компаниям. Для поддержки строительства кабмин запустил программу льготной ипотеки. Сохранила свою актуальность и тема импортозамещения. В результате, антироссийская санкционная политика результата не дала. Напротив, по словам Медведева, санкции "дали повод подумать, что пора заниматься импортозамещением и создавать качественные конкурентоспособные товары". Акцент был сделан в первую очередь на сельское хозяйство и оборонку. Затем Медведев стал сдвигать фокус импортозамещения в сторону других отраслей с помощью распределения субсидий. Был создан Фонд развития промышленности с объемом финансирования 20 млрд рублей. Реализовывалась программа проектного финансирования.

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Параллельно с импортозамещением правительство занималось и поддержкой экспортоориентированного производства, для чего на базе структур Внешэкономбанка был создан Российский экспортный центр, который, как отмечал Медведев, в режиме "одного окна" будет помогать российским предприятиям осваивать новые рынки сбыта. За период премьерства Медведева был совершен качественный рывок и в плане создания комфортного делового климата. Если в 2012 году Россия находилась на 112-й позиции рейтинга всемирного банка Doing Business, то по итогам 2019 года удалось подняться до 29-го места. Правительство активно работало не только над улучшением административных процедур, но и над самими условиями для бизнеса. По всей стране были созданы территории опережающего развития, запущен механизм специального инвестиционного контракта, реализовывается программа "Дальневосточный гектар", и т.д. Однако пришлось принимать и совсем не популярные меры. В социальной сфере самые резонансные дискуссии развернулись вокруг повышения пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин с переходным периодом до 2023 года, в течение которого пенсионный возраст будет ежегодно увеличиваться на 12 месяцев. Это, по признанию самого Медведева, стало одним из самых тяжелых за все время его работы. "Это решение никому принимать не хотелось, это понятно абсолютно, но его нужно было принять, чтобы наша экономика могла развиваться, а стало быть, люди жили в нормальных условиях", - сказал он. Устойчивая база Главным итогом работы Медведева и его правительства стало создание хорошей макроэкономической базы развития. По этому поводу президент Владимир Путин на предновогодней встрече с кабмином заметил, что "это уникальный результат", "в нашей новейшей истории ничего подобного не было". Действительно, правительство вместе с Центральным банком вышли на минимальный уровень инфляции. Рост цен по итогам 2019 года составил 3-3,1%, по прогнозам Минэкономразвития, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении. На этом фоне Банк России стал активно смягчать денежно-кредитную политику и снизил ключевую ставку пять раз подряд, остановившись на данный момент на уровне 6,25%. Это, в свою очередь, дает надежду на дальнейшее развитие рынка ипотеки в России. С той же целью было запущено несколько льготных программ, например, для молодых семей со ставкой 6% и для дальневосточников - со ставкой 2%.

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