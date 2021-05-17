В Хабаровском крае вода ушла из всех домов, подтопленных во время вскрытия льда на Амуре

ХАБАРОВСК, 17 мая. /ТАСС/. Уровень воды в реке Амур снизился с прохождением ледохода, вода ушла из всех подтопленных ранее домов в поселениях Хабаровского края. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В Николаевском районе на севере Хабаровского края из-за подтоплений при вскрытии льда на Амуре ввели режим ЧС. Вода зашла на территорию шести населенных пунктов, подтопив дома, дворы и дороги.

"На сегодня подтопленных домов не осталось, уровень продолжает снижаться. Подтопления сохраняются на нескольких десятках приусадебных участков", - сказали в пресс-службе. Люди вернулись из пунктов временного размещения в свои дома. К оценке ущерба в районе приступают специальные комиссии.

Вода пока стоит на некоторых дорогах. Подтопления также сохранятся в Ульчском районе края, водой залиты дороги в низких местах.

Из-за прошлогоднего паводка главная река региона замерзла зимой с повышенным уровнем воды. Во время морозов в реке и водоемах края сформировался толстый ледовый покров, что весной привело к образованию ледовых заторов. Чрезмерно плотный лед, а также холодная затяжная весна, не способствующая его таянию, спровоцировали подтопления и разрушения инфраструктуры льдом. В Хабаровске повредило набережную, чего не случалось никогда ранее, в одном из сел разрушило магазин, отмечались повреждения опор ЛЭП.

Сейчас процесс вскрытия льда на Амуре завершился. Вода на территории Ульчского и Николаевского районов падает до 23 см в сутки. На других реках края паводки проходят без угрозы хозяйственным объектам. В конце мая гидрологи ожидают подъема уровня воды в Амуре и Уссури до неблагоприятных отметок в ряде южных районов Хабаровского края, что приведет к подтоплениям дорог, дачных и приусадебных участков. Ожидается снегодождевой паводок.