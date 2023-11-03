Задержание Аяза Шабутдинова и "полный компромисс" ХАМАС. Главные события 3 ноября

Задержание Аяза Шабутдинова

Блогера Аяза Шабутдинова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. В квартире подозреваемого прошли обыски, силовики обнаружили пачки с деньгами. В отношении Шабутдинова возбудили уголовное дело. Всего в социальных сетях у блогера 1,9 млн подписчиков, которых он обещает научить зарабатывать.

Готовность ХАМАС к компромиссу по освобождению заложников

Представитель руководства ХАМАС Гази Хамад заявил, что движение готово пойти на "полный компромисс" по вопросу обмена пленными с Израилем. Хамад также назвал "прекращение агрессии" одним из главных условий для дальнейших переговоров, в том числе по вопросу освобождения заложников. По словам представителя, ХАМАС готов заключить соглашение, чтобы отпустить как военных, так и гражданских лиц, и добиться свободы всех узников из центров содержания в Израиле.

Приговор Петру Верзилову

Басманный суд заочно приговорил к 8,5 года колонии общего режима издателя "Медиазоны" Петра Верзилова (оба признаны в РФ иноагентами). Его признали виновным в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Суд также запретил Верзилову заниматься администрированием сайтов в течение четырех лет после отбытия наказания, которое начнет исчисляться с момента задержания.

Заочные обвинения Арсению Яценюку

Следственный комитет России предъявил заочные обвинения некоторым бывшим представителям украинского руководства, в том числе экс-премьеру Арсению Яценюку. По данным СК, Яценюк и еще несколько должностных лиц в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины участвовали в принятии решения о так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны. В результате этого в 2014-2016 годах ранены и погибли 1 382 человека, в том числе 44 ребенка, разрушены или повреждены более 345 гражданских объектов.

Первая казнь с помощью чистого азота в США

В США впервые разрешили казнить заключенного с помощью чистого азота. Кеннета Смита осудили за заказное убийство женщины, совершенное в 1988 году. По словам генпрокурора штата, семья убитой "ждала 35 лет, чтобы увидеть правосудие". Казнь с помощью азота разрешена в трех американских штатах, но никогда ранее не применялась.