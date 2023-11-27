Ураган в южных регионах России

В результате циклона на юге России наблюдаются ураганный ветер и массовые подтопления. С последствиями ухудшения погоды столкнулись в Краснодарском крае, Ростовской области, на Северном Кавказе, в Крыму, Севастополе и новых регионах РФ. Число погибших в результате урагана достигло четырех, более 20 человек пострадали. По данным властей, без света остались почти 2 млн человек. В регионах работают над ликвидацией последствий урагана и готовятся к ухудшению погоды.

Передача скифского золота Украине

Государственная таможенная служба Украины сообщила о прибытии в страну скифского золота. Его доставили на территорию Киево-Печерской лавры, где специалисты проведут идентификацию и оценят состояние 565 культурных артефактов.

Опровержение информации о банкротстве СПб-биржи

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск о банкротстве СПб-биржи. На фоне этой информации бумаги компании на Московской бирже потеряли более 30%. Пресс-служба площадки позже опровергла информацию о подаче заявления. В сообщении отметили, что СПб-биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет. Представители торговой площадки намерены обратиться в правоохранительные органы для расследования подлога документов и неправомерной подачи заявления злоумышленниками.

Приговор администраторам Telegram-канала "Адские бабки"

Суд признал администраторов Telegram-канала "Адские бабки" Александру Баязитову и Ольгу Архарову виновными в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка. Их приговорили к 5 и 4,5 года колонии общего режима соответственно. Адвокаты Баязитовой и Архаровой намерены обжаловать приговор.

Доказательства поставок Киеву токсичных химикатов из США

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский заявил, что у России есть неоспоримые доказательства участия США и их союзников в поставках на Украину токсичных химикатов. По его словам, эти вещества передают "ВСУ и воюющим на стороне киевского режима иностранным наемникам". Лысогорский также сообщил, что зафиксированы случаи применении агентами украинских спецслужб химикатов и психотропных веществ против руководства новых субъектов России.