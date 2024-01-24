Падение Ил-76 в Белгородской области и вступление Швеции в НАТО. Главное за 24 января

Теракт ВСУ против Ил-76 с пленными в Белгородской области

ВСУ сбили самолет Ил-76 с пленными ВСУ в Белгородской области. На борту находились 74 человека, в том числе 65 украинских пленных. Все они погибли. Никто из местных жителей не пострадал. Минобороны РФ назвало произошедшее терактом. В МИД России заявили, что инцидент ставит большой вопрос о возможностях каких-либо договоренностей и в каких угодно форматах с Киевом.

Вступление Швеции в НАТО

Парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО. Сейчас Венгрия остается единственной страной альянса, которая не ратифицировала шведскую заявку. Премьер-министр республики Виктор Орбан заверил генсека организации Йенса Столтенберга, что призовет парламент одобрить прием королевства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что одобрение парламентом Турции вступления королевства в альянс - это суверенное решение Анкары. Президент Финляндии Саули Ниинистё отметил, что членство Стокгольма повысит безопасность в регионе Балтийского моря. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил мнение, что вступление королевства в организацию усилит Соединенные Штаты.

Наезд рейсового автобуса на пешеходов в Петербурге

В Санкт-Петербурге рейсовый автобус сбил пешеходов на тротуаре. Пострадали пять человек, из них четверо тяжелых, среди них один ребенок, сообщили в оперативных службах. Предварительной причиной происшествия стало состояние здоровья водителя.

Приглашение наблюдателей на выборы президента РФ

Центризбирком направил приглашения для наблюдения за выборами президента РФ в 95 стран. ЦИК ожидает от 500 до 1 тыс. наблюдателей из более чем 100 стран. Председатель комиссии Элла Памфилова отметила, что они смогут посетить любой регион, который посчитают нужным.

Конфискация имущества за фейки о ВС РФ

Госдума приняла в I чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Кроме того, согласно документу, предлагается внести положение о возможности лишать званий и наград за некоторые преступления. В частности, речь идет о реабилитации нацизма и призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.