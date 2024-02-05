Крушение Ми-8 в Карелии и продажа российского "Яндекса". Главные события 5 февраля

Расследование крушения Ми-8 в Карелии

МЧС обнаружило место падения пропавшего накануне вертолета Ми-8 в Карелии. Обломки нашли в 11 км от берега Онежского озера. Предварительной причиной крушения является обледенение борта. Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что членов экипажа на месте не обнаружили. Также он добавил, что на дне озера нашли фрагменты вертолета.

Продажа российского "Яндекса"

Yandex N. V. заключила сделку по продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов и менеджеров. Основным владельцем станет ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Компания сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии. Оплата сделки пройдет в юанях.

Обнаружение груза со взрывчаткой в Грузии

В Грузии задержали содержащий взрывчатые вещества груз. Он направлялся из Одессы в Воронеж через территории Румынии, Болгарии и Турции. Служба госбезопасности Грузии предположила, что груз предназначался для использования при совершении терактов. В ведомстве отметили, что гражданин Украины Андрей Шарашидзе курировал провоз взрывчатки с украинской территории в РФ через Тбилиси.

Отставка правительства Казахастана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства республики во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым. Членам кабинета министров поручено продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства. И.о. премьер-министра Республики Казахстан назначили Романа Скляра.

Расширение списка экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов журналиста Тома Рогана, главного редактора The Washington Examiner Хьюго Гердона, а также экс-представителя сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, журналиста Сару Эштон-Чирилло. Также список ведомства пополнили мэр Днепра Борис Филатов и экс-посол Украины в Казахстане Петр Врублевский.