Погибший и пострадавшие в Ростовской области. Последствия атаки БПЛА

Силы ПВО РФ за ночь сбили 48 украинских беспилотников над российскими регионами

Силы ПВО в течение ночи сбили 48 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Спасатели при разборе завалов в одной из квартир в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА обнаружили тело мужчины. Также сообщалось о четверых пострадавших в регионе, в том числе ребенке.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО в период с 23:00 мск 13 января до 07:00 мск 14 января перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 25 БПЛА сбили над Ростовской областью, 13 - над Ставропольским краем, 5 - над Брянской областью, 3 - над Республикой Крым, а также по 1 - над Белгородской и Курской областями.

Последствия