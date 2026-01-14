Погибший и пострадавшие в Ростовской области. Последствия атаки БПЛА
Силы ПВО в течение ночи сбили 48 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Спасатели при разборе завалов в одной из квартир в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА обнаружили тело мужчины. Также сообщалось о четверых пострадавших в регионе, в том числе ребенке.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО в период с 23:00 мск 13 января до 07:00 мск 14 января перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 25 БПЛА сбили над Ростовской областью, 13 - над Ставропольским краем, 5 - над Брянской областью, 3 - над Республикой Крым, а также по 1 - над Белгородской и Курской областями.
Последствия
- Квартиры загорелись в жилых домах в одном из микрорайонов Ростова-на-Дону после атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
- Для жителей развернули пункт временного размещения.
- Позже он сообщил, что загорелись здания промышленного и складского предприятий в западной промзоне Ростова-на-Дону.
- По его словам, один пожар потушили, второй локализовали.
- В многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне повреждены две квартиры, разбиты стекла в других квартирах многоэтажки, сообщил Слюсарь.
- Он добавил, что два частных дома сгорели в садовом товариществе "Факел" и на хуторе Ленинаване Мясниковского района Ростовской области, еще у одного дома повреждена кровля.
- В результате атаки ранения получили четыре жителя Ростова-на-Дону и Мясниковского района, в том числе ребенок.
- Состояние пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.
- Позже Слюсарь сообщил, что спасатели при разборе завалов в одной из квартир в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА обнаружили тело мужчины.
- Власти Ростова-на-Дону окажут помощь близким погибшего при атаке БПЛА после установления личности мужчины, сообщил глава города Александр Скрябин.
- Один из БПЛА упал в районе жилого дома в Невинномысске на Ставрополье, возник небольшой пожар, пострадавших нет, сообщил глава города Михаил Миненков.
- Жителей нескольких домов эвакуировали после падения обломков БПЛА в Невинномысске. Людей разместили в пунктах временного размещения, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Telegram-канале.