Как расследовали дело сестер Хачатурян

Следственный комитет 3 декабря объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Дело в отношении двух сестер направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В отношении младшей Хачатурян следствие просит применить принудительные меры медицинского характера.
Убийство и задержание
27 июля 2018 года на лестничной площадке московского жилого дома было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. Полицию и скорую помощь на место происшествия вызвали дочери убитого - 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария. В ходе осмотра квартиры Хачатуряна полиция изъяла холодное и огнестрельное оружие (нож, арбалет, травматический пистолет, охотничье ружье и др.).
На следующий день девушки были задержаны по подозрению в убийстве. Во время допроса они признали свою вину. Сестры заявили, что пошли на преступление из-за "личных неприязненных отношений с отцом".
По данным следствия, 27 июля Михаил Хачатурян вернулся домой из Научно-практического психоневрологического центра им. Соловьева, где проходил лечение. Во время очередного конфликта с дочерьми он распылил им в лицо баллончик с перцовым газом, из-за чего Крестина, страдавшая астмой, потеряла сознание. После этого сестры решили убить отца. Когда Хачатурян уснул, они нанесли ему множественные удары ножом и молотком. Михаил Хачатурян пришел в себя и попытался защититься, однако Крестина распылила в его сторону газовый баллончик. Преследуя дочь, Хачатурян выбежал на лестничную клетку. Там Ангелина нанесла ему удар в сердце, оказавшийся смертельным. После убийства девушки нанесли себе ножевые ранения, пытаясь инсценировать нападение со стороны отца. Затем они вызвали полицию и скорую помощь.
Обвинения и арест
29 июля 2018 года всем троим было предъявлено обвинение в жестоком убийстве без отягчающих обстоятельств. В начале сентября этого же года было установлено, что младшая из девушек - Мария - на момент убийства не отдавала отчет своим действиям.
2 августа Останкинский суд Москвы вынес постановление об аресте сестер Хачатурян, они были доставлены в СИЗО. 27 сентября Басманный суд столицы изменил меру пресечения сестрам на т. н. запрет определенных действий, и они были освобождены из зала суда. Согласно наложенным судом ограничениям, сестры Хачатурян не могут покидать свой дом без разрешения следователя, им запрещено пользоваться интернетом и мобильной связью.
Общественный резонанс
Дело сестер Хачатурян широко обсуждалось в СМИ. В поддержку девушек выступили журналисты Ксения Собчак и Юрий Дудь, писательница Наринэ Абгарян, музыкант Баста и др., а также организации по оказанию помощи женщинам, подвергнутым насилию. Правозащитница Алена Попова организовала в социальных сетях флешмоб под хэштегом "янехотелаумирать", целью которого является привлечение внимания к проблеме насилия в семье. На сайте Change.org была создана петиция, адресованная Следственному комитету, с требованием прекратить уголовное преследования сестер Хачатурян (ее подписали более 115 тыс. человек). В некоторых российских городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, прошли пикеты в поддержку сестер.
Расследование дела
В ходе расследования было установлено, что на протяжении длительного времени отец издевался над дочерьми, "причиняя им физические и психические страдания". Это было учтено следствием как смягчающее вину обстоятельство. Кроме того, по данным СМИ, старшие дочери подвергались сексуальному насилию со стороны Михаила Хачатуряна. Проведенная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что Хачатурян страдал расстройством личности, выражавшемся в необоснованной агрессии, обостренной подозрительности и авторитаризме. У его старшей дочери эксперты выявили нарушения психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца.
13 июля 2019 года СК предъявил Ангелине Хачатурян в окончательной редакции обвинение в убийстве отца. Ей инкриминируется п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). На следующей день аналогичные обвинения были предъявлены Крестине и Марии. При этом в заключении указывалось, что действия всех фигуранток дела были спровоцированы их отцом Михаилом Хачатуряном. Мотивом преступления, по версии следствия, стала личная неприязнь дочерей к отцу на фоне постоянных издевательств и насилия.
При проведении комплексных психолого-психиатрических экспертиз было установлено, что две старшие дочери - Крестина и Ангелина - в момент совершения убийства "могли осознавать фактический характер своих действий и руководить ими". В середине ноябре 2019 года дело в отношении Марии Хачатурян, которая была признана невменяемой на момент совершения преступления, было выделено в отдельное производство.
В ноябре 2019 года обвиняемые завершили ознакомление с материалами уголовного дела. В ходе расследования их адвокаты подали ряд ходатайств, в том числе о рассмотрении дела с участием присяжных, а также о прекращении уголовного преследования. Защита настаивает, что девушки действовали в рамках необходимой обороны. Сами сестры признают свою вину в убийстве отца, однако утверждают, что Михаил Хачатурян первым напал на них, и им пришлось защищаться.