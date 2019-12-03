Как расследовали дело сестер Хачатурян

27 июля 2018 года на лестничной площадке московского жилого дома было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. Полицию и скорую помощь на место происшествия вызвали дочери убитого - 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария. В ходе осмотра квартиры Хачатуряна полиция изъяла холодное и огнестрельное оружие (нож, арбалет, травматический пистолет, охотничье ружье и др.).

На следующий день девушки были задержаны по подозрению в убийстве. Во время допроса они признали свою вину. Сестры заявили, что пошли на преступление из-за "личных неприязненных отношений с отцом".

По данным следствия, 27 июля Михаил Хачатурян вернулся домой из Научно-практического психоневрологического центра им. Соловьева, где проходил лечение. Во время очередного конфликта с дочерьми он распылил им в лицо баллончик с перцовым газом, из-за чего Крестина, страдавшая астмой, потеряла сознание. После этого сестры решили убить отца. Когда Хачатурян уснул, они нанесли ему множественные удары ножом и молотком. Михаил Хачатурян пришел в себя и попытался защититься, однако Крестина распылила в его сторону газовый баллончик. Преследуя дочь, Хачатурян выбежал на лестничную клетку. Там Ангелина нанесла ему удар в сердце, оказавшийся смертельным. После убийства девушки нанесли себе ножевые ранения, пытаясь инсценировать нападение со стороны отца. Затем они вызвали полицию и скорую помощь.