Дно без сокровищ. Старт сезона обнажил проблемы российского биатлона

Нужно признать, что российский биатлон должен был погрузиться на дно еще два года назад, после ухода Антона Шипулина. В роли супергероя, который не дал нашему короблю потонуть выступил Александр Логинов — его удивительное преображение позволило судну оставаться на плаву еще два сезона. Громкие успехи позволяли затыкать пробоины в корме, но они же — закрывали глаза на очевидные проблемы, которые за последние десять лет так и не удалось решить российскому биатлону. В первую очередь — подготовить резерв, который был бы способен уже сейчас конкурировать с ведущими биатлонистами мира. Сезон начался, а на арене все те же — Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Петр Пащенко, Семен Сучилов. Всем им уже под или хорошо за 30, и наивно полагать, что за отведенное карьерой время они преобразятся насколько, что начнут выступать хотя бы на уровне Логинова. На их фоне Эдуард Латыпов все еще ходит в статусе "молодого". Но этому молодому уже 26, и он на три года старше шведа Себастьяна Самуэльссона, который к своим годам завоевал золото Олимпиады, чемпионата мира и сейчас будет биться с Йоханнесом Бё за победу в общем зачете Кубка мира.

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В женской команде ситуация получше, но очевидно — не уйди перед самым стартом сезона в декрет Екатерина Юрлова-Перст, именно она была бы лидером сборной. И это в 35 лет. Вторым номером была бы ее тезка Глазырина, которую отцепили под предлогом очередного допингового разбирательства. Ей — 33. Вне конкуренции Весь российский биатлон держится исключительно на одном человеке — Логинове. Стоило ему оступиться, обнажилась вся неприглядная правда, о которой сейчас приходится говорить. А ведь ему 31 января исполнится 29. Плюс хроническая травма локтя, постоянные нападки за допинговое прошлое. Сколько он еще сможет продержаться в топе? Год, два, три? Он еще в феврале не исключал, что готов уйти из биатлона. Если этот сезон так и не удастся спасти, есть основания полагать, что прежнего Логинова мы уже не увидим. Кто будет за ним — непонятно. Ровесники Самуэльссона Карим Халили, Игорь Малиновский, которые толком и не выступали на Кубке мира? Новых имен в сборной определенно нет. Потому от новых старших тренеров сборной Юрия Каминского и Михаила Шашилова ждать чуда не приходится.

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К тому же лучшие кадры страны к сезону готовится отдельно от сборной. Логинов, Елисеев, Юрлова-Перхт — все они готовились по своим планам. Сборная Швеции показала обратный пример. Ее главный тренер — Йоханнес Люкас. Ему 27. И его команда в этом сезоне рвет почти всех соперников, включая норвежцев. "Очень классно, когда в команде такая конкуренция, она и приводит к хорошим результатам. Одна из главных причин — мы весь год тренируемся вместе, — сказал Люкас. — Когда ты на каждой тренировке на огневом рубеже встречаешь одну из лучших биатлонисток планеты Ханну Оберег и видишь, как быстро и точно она стреляет, то прогрессировать чуть проще. И девчонки действительно становятся сильнее, работая рядом". В российской команде все иначе, еще со времен Шипулина повелось, что лучший готовится отдельно от команды. "К конкуренции в команде я отношусь с большим трепетом, — сказал Каминский. — Конкуренция — это двигатель прогресса. Да, спортсмен сам должен мотивировать себя, но таких спортсменов очень мало. Поэтому было бы неплохо, если бы команда готовилась централизованно".

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Каминский считает, что работая в одной команде спортсмены могли бы учиться друг у друга. "Елисеев здорово проходит спуски, повороты. Логинов хорош на крутых подъемах, таких как в Контиолахти. Это мог бы перенять Эдуард Латыпов, — сказал тренер. — Было бы неплохо, чтобы они готовились вместе. Перед следующим сезоном проведем анализ. Если этим спортсменам лучше готовиться самостоятельно и это дает результат, то препятствовать не нужно. Но если результата нет, то нужно готовиться централизованно". Корона Пока же статистка удручает: на открывавшем сезон этапе Кубка мира в Контиолахти мужская команда обновила антирекорд по общему результату. Из всей сборной в десятку в личных гонках пробились единожды — все тот же Логинов. В эстафетах тоже без сюрпризов — все те же четвертые места. Единственная отрада — Ирина Казакевич. Если в этом сезоне 23-летняя биатлонистка сумеет закрепиться в сборной и продолжит расти, то ее ждет большое будущее. Вдвойне отрадно, что высокие для себя результаты Казакевич показывает в непростой сезон, который окутан аурой коронавируса. Первые два этапа Кубка мира, что прошли в Финляндии, добавили нервотрепки многим командам. Разумеется, не обошел стороной ковид и российскую сборную. В числе пострадавших — массажисты, врачи команды, Бабиков, Гараничев, Шашилов и его коллега Николай Загурский.

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Среди спортсменов и тренеров потери можно было бы сократить вдвое, но для этого надо было заранее позаботиться об их расселении по одноместным номерам. Загурский и Гараничев были изолированы лишь по той причине, что делили пространство с теми, у кого была обнаружена инфекция. Можно было и приехать в Финляндию пораньше, чем за неделю до старта соревнования, чтобы избежать проблем с возможным карантином. Но в этой истории почти все российские сборные подневольные. Их финансирование идет через Центр спортивной подготовки, считай — бюджет страны. Все командировки оформляются за пару-тройку месяцев, билеты и номера бронируются заранее. Любое изменение — это огромная бумажная волокита. В итоге и получаются такие истории. А Пащенко, который по спортивному принципу не попадает на третий и четвертый этапы Кубка мира, едет с командой в Австрию, потому что ему уже все оплачено — и билеты, и жилье.

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