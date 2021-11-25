В шаге от евровесны. "Спартак" в снегопад обыграл "Наполи" в Лиге Европы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" в среду в Москве на "Открытие-Банк-Арене" обыграл итальянский "Наполи" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

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Оба мяча в составе "Спартака" забил нападающий Александр Соболев (3-я и 28-я минуты). В первом случае форвард реализовал пенальти, который уже на первой минуте игры заработал атакующий полузащитник Квинси Промес; в середине первого тайма форвард головой замкнул навес в исполнении защитника Виктора Мозеса. Единственный мяч "Наполи" на счету полузащитника Элифа Элмаса (64). На 51-й минуте защитник гостей Джованни Ди Лоренцо забил гол в ворота красно-белых, но после использования системы видеоассистента рефери (VAR) его отменили. За "Спартак" в этот вечер не смог сыграть полузащитник Зелимхан Бакаев - на предматчевой тренировке он почувствовал дискомфорт, в качестве меры предосторожности тренерский штаб под руководством главного тренера Руя Витории решил не выпускать его на поле. Кадровые проблемы, с которыми столкнулся наставник "Наполи" Лучано Спаллетти, были масштабнее. В Москву по разным причинам не полетели нападающий и капитан команды Лоренцо Инсинье (травма колена), защитник Алессандро Дзаноли и полузащитник Маттео Политано (карантин из-за положительных результатов тестов на коронавирус), а также форвард Виктор Осимхен (множественные переломы лицевых костей в игре против миланского "Интера"). В матче против лидера чемпионата Италии "Спартак" прервал серию из семи матчей без побед, которая включала в себя две игры против английского "Лестера" в Лиге Европы (3:4, 1:1), ничьи с московскими "Динамо" (1:1) и "Локомотивом" (1:1), "Ростовом" (1:1), а также поражения от петербургского "Зенита" (1:7) и "Краснодара" (1:2) в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Предыдущая победа красно-белых датирована 3 октября, тогда они на выезде обыграли грозненский "Ахмат" (1:0).

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Поражение от "Спартака" стало всего третьим для "Наполи" в сезоне-2021/22. Из 15 встреч во всех турнирах неаполитанцы выиграли 12, два раза сыграв вничью. Еще два поражения команда Спаллетти потерпела с одинаковым счетом 2:3. 30 сентября она дома в меньшинстве уступила все тому же "Спартаку", а 21 ноября потерпела поражение от "Интера". Состоявшаяся в Москве встреча стала четвертой в истории противостояния "Спартака" и "Наполи". Впервые команды встретились в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов сезона-1990/91. Красно-белые вышли в четвертьфинал турнира благодаря победе в серии пенальти (5:3), оба матча завершились со счетом 0:0, а в составе неаполитанцев выступал Диего Марадона. Что нужно "Спартаку" для выхода в плей-офф Лиги Европы Благодаря этой победе "Спартак" вышел на первое место в турнирной таблице группы C, набрав семь очков. На второй позиции располагается "Наполи" (семь очков). Третье и четвертое места занимают польская "Легия" (6) и английский "Лестер" (5), они встретятся 25 ноября, встреча пройдет в Англии.

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Для продолжения еврокубковой кампании в 2022 году "Спартаку" необходимо занять одно из трех первых мест в квартете. Если красно-белые станут первыми, то отправятся в 1/8 финала Лиги Европы, со второго места они пройдут в 1/16 финала второго по значимости еврокубка, третья позиция гарантирует москвичам выход в 1/16 финала Лиги конференций. При равенстве очков самым важным критерием являются результаты очных встреч. Для того, чтобы гарантировать себе участие в плей-офф Лиги Европы, "Спартаку" 9 декабря в шестом туре нужно обыграть "Легию", тогда исход параллельной встречи "Наполи" - "Лестер" не будет иметь значения. Если же красно-белые на выезде сыграют вничью, многое будет зависеть от того, как в четверг завершится другой матч пятого тура. Если "Лестер" победит "Легию", российскому клубу будет нужно, чтобы британцы не проиграли "Наполи". В том случае, если польская команда на выезде сыграет вничью или победит, в шестом туре спартаковцев будет устраивать только ничья во встрече "Наполи" и "Лестера". "Спартак" может выиграть группу, если в шестом туре обыграет "Легию", а "Лестер" потеряет очки в одном из двух оставшихся матчей. Также красно-белые могут остаться на вершине турнирной таблицы, если три оставшихся матча группы C завершатся вничью. При этом остаются варианты, при которых "Спартак" может откатиться на четвертое место и остаться без еврокубковой весны. Это произойдет, если красно-белые проиграют "Легии", а "Наполи" не уступит "Лестеру", или если "Лестер" обыграет "Легию", либо два раза сыграет вничью. После победы "Спартака" над "Наполи" занимающая 10-е место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Россия увеличила отрыв от располагающейся на 11-й позиции Украины - 32,682 балла против 31,400 у географических соседей. Эта таблица определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Со следующего сезона в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18 (12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,583), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент - 3,500) и 2022/23. Победа на глазах бывших тренеров В среду на "Открытие-Банк-Арену" приехали сразу два творца исторической победы над "Наполи" 31-летней давности - главный тренер той команды, восьмикратный чемпион России Олег Романцев, а также вратарь красно-белых в тех встречах, бывший тренер команды Станислав Черчесов. Последний был немногословен, тогда как его более опытный коллега неформально общался как с журналистами, так и с болельщиками. Разговаривая с фанатами, Романцев выразил уверенность в том, что спартаковцы "порвут" неаполитанцев; непосредственно перед началом игры он пообщался с Виторией, пожелав удачи португальскому специалисту.

Еще одним важным гостем домашней арены красно-белых стал Доменико Тедеско, под руководством которого "Спартак" завоевал путевку в еврокубки по итогам прошлого сезона. Ни до, ни после стартового свистка он не стал общаться с представителями СМИ, однако явно рассчитывал на положительный исход встречи для бывшей команды. Немец после игры также не стал общаться с болельщиками, которые были очень рады видеть полюбившегося им тренера. События на поле разворачивались стремительно. Назначение пенальти уже на первой минуте, быстрый гол, натиск "Наполи" и несколько впечатляющих спасений от вратаря Александра Селихова. Когда Соболев оформил дубль, не выдержали даже табло "Открытие-Банк-Арены" - картинка на них стала отображаться только частично, некоторые куски экранов гасли. Игроки "Спартака", в отличие от техники, не дрогнули. Да, во втором тайме "Наполи" владел преимуществом и даже дважды поразил ворота красно-белых, но один из мячей справедливо не был засчитан. Когда счет стал 2:1, хозяева поля нашли в себе силы не только удержать устраивающий их счет, но и навязать контригру лидеру итальянского футбола. Как Спаллетти стал нерукопожатным После второго подряд поражения от "Спартака" главный тренер "Наполи" Спаллетти демонстративно не пожал руку Витории. На послематчевой пресс-конференции наставник итальянской команды объяснил этот поступок. "Почему не пожал руку [Витории]? Потому что он меня не поприветствовал перед началом; когда вы встречаете гостей, вы их встречаете сразу, а не после того, как победили. Мы находились рядом, но он не поприветствовал", - сказал он.

На эту тему Главный тренер "Наполи" Спаллетти не пожал руку Витории после поражения от "Спартака"

При этом Спаллетти, который с 2009 по 2014 год тренировал петербургский "Зенит", назвал Россию своим вторым домом. Рассуждая о ходе матча, главный тренер "Наполи" отметил, что "трудно дать какую-то оценку игре", потому что его команда пропустила быстрый гол, который изменил ход матча. "Мы старались, но совершали много потерь. Нам нужно было аккуратнее сыграть с первых минут, мы хотели завладеть инициативой, но не получилось; потом пропустили второй гол. После перерыва мы начали играть стройнее, но "Спартак" хорошо закрылся в штрафной площади, добился результата", - признал он. Главный тренер "Спартака" на послематчевой пресс-конференции озвучил свою версию событий со Спаллетти. "Он не прав, он соврал, потому что до игры мы всегда подходим к сопернику, здороваемся, - заявил Витория. - Важно пожимать руку, когда команда проигрывает или выигрывает. Я подошел к скамейке запасных за 30 секунд до начала игры, но его там не было. Он пришел позже". "Такие акции ни о чем не говорят. Он такой же тренер, как и я! И неважно, в каком дивизионе он тренирует. Я всегда буду приветствовать соперников, но ему я больше не пожму руку", - подчеркнул португальский специалист. Говоря о матче против "Наполи", Витория назвал эту победу важной. "Хочется сказать, что с тактической точки зрения матч был сыгран очень хорошо. Игроки показали хороший перфоманс, они делали то, что я просил, - закрывали зоны, а также отлично развивали моменты, которые у нас были", - отметил он. "Во втором тайме соперник был силен. Они перестроили оборону, начали создавать проблемы. Но в защите мы сыграли хорошо. Одержали важную победу", - заключил Витория. Болельщики помогли "Спартаку" в матче с "Наполи" Ашот Хачатурянц, накануне избранный на пост президента РПЛ, назвал игру "Спартака" в матче против "Наполи" прекрасной. "Прекрасная игра, прекрасная победа, - сказал Хачатурянц журналистам. - Счастлив. Только пришел, и наши клубы не проигрывают? Хотелось бы, чтобы так было и дальше".

Четырехкратный чемпион России в составе "Спартака" Дмитрий Парфенов отметил, что победа над "Наполи" является стратегически важной для команды. "Стоит порадоваться за команду, не так много было поводов для этого, - сказал Парфенов ТАСС. - Удачные два быстрых мяча вносят коррективы в игру. Эти три очка для "Спартака" являются большим плюсом, в Варшаве тоже можно спокойно брать очки. Поэтому победа над "Наполи" оказалась стратегически важной". Капитан "Спартака" Георгий Джикия отметил поддержку болельщиков. "Понятно, что мы играли дома при отличной поддержке, хочется выделить болельщиков, наверное, сегодня лучшая поддержка была за все время, начиная с карантина, - сказал Джикия журналистам. - Хочу лично и от команды поблагодарить их за поддержку, на протяжении всего матча и после они подбадривали нас. Я рад за Александра Селихова, слышал, как после игры болельщики кричали: "Селихов". Я очень рад за него, потому что все прекрасно знают про череду его травм, его игра сегодня подтверждает, что он является одним из лучших вратарей России, точно входит в тройку". Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой отметил, что команда смогла не допустить ошибок во втором тайме. "Нам на руку сыграл эпизод с пенальти, когда соперник еще не разобрался, минут 20-30 "Наполи" не понимал, что происходит. Я говорю это к тому, что много лет играл за границей и в теплой стране. Мы уже в самолете начинали переодеваться в теплые вещи. А во втором тайме "Наполи" уже отступать было некуда, он зажал "Спартак", который играл по счету, старался не допустить каких-то ошибок и справился с этим", - заключил собеседник агентства.