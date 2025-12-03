Статья

Российские лыжники могут поехать на Кубок мира через неделю. Но не Большунов

Предварительные списки россиян, претендующих на участие в турнирах FIS, были отправлены в международную федерацию заблаговременно

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Первые с февраля 2022 года международные старты для российских лыжников могут состояться в середине декабря в швейцарском Давосе. Участие россиян в предпоследнем этапе Кубка мира будет зависеть от скорости обработки Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) поданных ими заявок на нейтральный статус, однако лидер сборной Александр Большунов старт в Швейцарии пропустит в любом случае.

Российские лыжники вернулись на мировую арену. Главное о решении CAS

Второй день зимы для российских лыж выдался очень содержательным. Первые важные новости пришли вскоре после полудня из швейцарской Лозанны, расположенный в этом городе Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Ассоциации лыжных видов спорта России, Паралимпийского комитета России и 12 спортсменов на решение о недопуске россиян до турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. CAS обязал FIS допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе, а спортсменов в паралимпийских дисциплинах на тех же условиях, что и спортсменов из других стран, то есть под национальным флагом и со всеми положенными национальными атрибутами.

FIS признала решение CAS о допуске российских лыжников

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда, к ее чести, весьма оперативно отреагировала на вердикт Спортивного арбитражного суда, спустя несколько часов согласившись вернуть россиян на свои турниры на условиях, на которых ранее допускались спортсмены из РФ и Белоруссии на международные соревнования по другим видам спорта.

В FIS заявили, что в списке российских нейтральных спортсменов нет Большунова

Как сообщила международная федерация в опубликованном на сайте релизе, все спортсмены, имеющие право запросить нейтральный статус в соответствии с политикой FIS в отношении нейтральных спортсменов, должны сделать это, отправив электронное письмо в FIS. Спортсмены могут участвовать в соревнованиях, включенных в календарь FIS, только в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном качестве. Вспомогательный персонал должен соответствовать тем же критериям, что и спортсмены, и аккредитация может быть предоставлена только лицам, занимающим высокоуровневые медицинские или технические должности, необходимые для участия индивидуальных нейтральных спортсменов.

В Швеции сожалеют о допуске российских лыжников к соревнованиям

"Участие в соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена обусловлено строгим нейтралитетом: отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности; отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине. Спортсмены обязаны соблюдать все антидопинговые требования. Заявки будут рассматриваться комиссией FIS, федерация опубликует на своем сайте список спортсменов, которым был предоставлен статус индивидуального нейтрального спортсмена", - добавили в FIS.

Лыжница Дарья Непряева надеется выступить на международных турнирах

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал ТАСС, что предварительные списки российских спортсменов, претендующих на участие в турнирах FIS, были отправлены в международную федерацию заблаговременно, не дожидаясь решения CAS. Как считает наставник национальной команды, при благоприятном стечении обстоятельств отечественные лыжники могли бы выступить уже через полторы недели на этапе Кубка мира в Давосе, чтобы заработать там очень нужные для отбора на Олимпиаду-2026 квалификационные очки.

Большунову закрыли лыжню

Надежду вернуться на международные старты уже в середине декабря сейчас питают многие российские лыжники, но в списке претендентов точно нет лидера национальной команды Александра Большунова, которого Федерация лыжных гонок России отстранила от участия в турнирах как минимум на две недели, пока не восстановится пострадавший от некорректных действий трехкратного олимпийского чемпиона на этапе Кубка России в Кировске Александр Бакуров. Санкции в отношении Большунова могли быть и строже, однако у титулованного спортсмена нашлись моральные силы публично признать неправоту незадолго до заседания президиума Федерации лыжных гонок России, который и должен был вынести санкции.

Свищев: решение CAS по лыжникам может привести к дальнейшей отмене санкций

Однако, как считают в FIS, Большунов, как и ряд других ведущих российских лыжников, обречены и в этом сезоне выступать только на родине из-за своей принадлежности к силовым структурам. Так, член правления международной федерации Мартти Ууситало в интервью телерадиокомпании Yle заявил, что FIS уже располагает списком спортсменов из России и Белоруссии, соответствующим критериям нейтральности. "Насколько мне известно, успешные российские лыжники в настоящее время не соответствуют нейтральному статусу", - сказал Ууситало. По его информации, в списке нейтральных атлетов отсутствует и Большунов.