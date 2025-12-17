Статья

Проверка для Петросян и Гуменника. В Петербурге пройдет чемпионат России

Турнир состоится с 18 по 21 декабря

Редакция сайта ТАСС

Петр Гуменник © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Лучшие фигуристы страны поборются за звание чемпионов России в Санкт-Петербурге, турнир пройдет с 18 по 21 декабря в спортивном комплексе "Юбилейный". Программу турнира в четверг откроют танцевальные дуэты и спортивные пары, в пятницу короткие программы покажут мужчины и женщины, в субботу определятся сильнейшие среди танцоров, пар и женщин, в воскресенье станет известен чемпион России в мужском одиночном катании, а также пройдут показательные выступления и церемония награждения.

Чемпионат страны вернется в город на Неве, где когда-то и начиналась история турнира. В конце XIX века соревнования впервые прошли под названием "Всероссийское первенство по "искусству катанья на коньках", а первым чемпионом стал Александр Паншин, который также являлся конькобежцем и принимал участие в первом чемпионате мира по конькобежному спорту в классическом многоборье.

Читайте также

Навка дала совет фигуристам Петросян и Гуменнику перед Олимпиадой

Санкт-Петербург в третий раз подряд примет предолимпийский чемпионат страны, однако на этот раз его значение будет особым. Итоговые места в этот раз не повлияют на формирование олимпийской команды, и вместо привычной полноценной сборной в Милан отправятся лишь два спортсмена - Аделия Петросян и Петр Гуменник. В сентябре они обеспечили себе право участия в Играх, а в ноябре Международный олимпийский комитет подтвердил их допуск.

Для Петросян и Гуменника чемпионат России - финальная точка перед главным турниром и, возможно, самым сложным испытанием в их карьере. Впереди - реальность, которую еще совсем недавно трудно было представить: выход на лед в качестве нейтральных атлетов, без флага и гимна, без привычного чувства опоры. Именно поэтому этот старт станет для них последней возможностью прочувствовать атмосферу большого турнира перед родной публикой и оценить свое моральное состояние. Этот турнир - их последняя репетиция перед Играми, где решающими станут не только элементы и оценки, но и способность выдержать давление и сохранить внутреннюю устойчивость в новых, непривычных условиях.

Читайте также

Авербух оценил шансы Гуменника на ОИ-2026 после рекорда американца Малинина

Медалистами в мужском одиночном катании прошлогоднего чемпионата России, который прошел в Омске, стали Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин и Евгений Семененко. У женщин на пьедестал поднялись Петросян, Дарья Садкова и Алина Горбачева. В парном катании лучшими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. В танцах на льду призерами стали Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Ирина Хавронина и Девид Нарижный.

Если говорить о текущем сезоне в целом, то в число фигуристов, сумевших выиграть оба своих этапа Гран-при России, вошли Петросян (230,05 балла - лучший результат текущего сезона), Марк Кондратюк (278,65), Бойкова и Козловский (226,18 - лучший результат текущего сезона), а также Степанова и Букин (210,81 - лучший результат текущего сезона). Лучший результат среди мужчин показал Гуменник, набрав 311,12 балла на этапе в Омске.

Петросян против Петросян

Главным хедлайнером турнира среди женщин станет двукратная чемпионка страны Петросян. На официальных стартах текущего сезона ей ни разу не удалось чисто исполнить четверной прыжок - фигуристка вышла в сезон после травмы. Однако неожиданное появление фигуристки в списках участников этапа Гран-при России в Омске, пусть и вне зачета, стало важным тактическим ходом. Он себя оправдал: именно там Аделия впервые в сезоне на публике исполнила два четверных тулупа, один из которых - в каскаде.

Читайте также

Петросян и Гуменник приняли приглашение об участии в Олимпиаде

Теперь перед Олимпиадой в Милане у Петросян остается последний турнир перед "своими" зрителями, где она может закрепить уверенность в себе и в возможности стабильно выполнять сложнейшие элементы. Главный вызов в психологическом плане для нее давно обозначен: в списке главных соперниц Аделии значится лишь одно имя - ее собственное.

Незадолго до начала чемпионата стало известно, что Алина Горбачева не выступит на турнире из-за травмы. Фигуристку беспокоят проблемы со здоровьем с самого начала сезона, из-за чего ей пришлось выступить на двух последних этапах подряд и уже неоднократно начинать подготовку практически с нуля. И все же накал борьбы пострадать не должен - на своем первом чемпионате России в карьере выступит фигуристка группы Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова. В этом сезоне она стала победительницей и серебряным призером этапов Гран-при России, а в ее арсенале есть редкий для девушек прыжок - четверной лутц, чисто исполнить который ей удалось в Омске, несмотря на высокую температуру, с которой спортсменке пришлось выходить на лед.

Читайте также

"Молодец, девочка". Тарасова - о выступлении Петросян вне конкурса в Омске

Сильной соперницей станет и одногруппница Петросян и Двоеглазовой - Дарья Садкова. Фигуристка владеет четверным тулупом, и на этапе в Омске ей удалось чисто продемонстрировать сразу два таких прыжка. Также из группы Тутберидзе на турнире выступит Дина Хуснутдинова, которая стала победительницей этапа в Казани, где ей покорились три тройных акселя в двух программах. Кроме того, элементы ультра-си в этом сезоне исполняли Мария Елисова (тройной аксель), Мария Захарова (четверной тулуп) и Камилла Нелюбова (тройной аксель). За попадание в сборную и на пьедестал также поборются Софья Муравьева, Анна Фролова, Анна Ляшенко.

Без права на срыв

У мужчин большая часть внимания будет прикована к Гуменнику. Парадоксально, но за свою карьеру фигурист еще ни разу не становился чемпионом страны. Самым близким к золоту стал чемпионат 2023 года, где он набрал одинаковые баллы с Семененко - 295,07. Он стал вторым, уступив лишь из-за более высокой оценки соперника за произвольную программу. В его активе также есть бронза и четвертое место на главном российском турнире сезона, поэтому интрига остается прежней: удастся ли наконец пополнить коллекцию именно золотой медалью. В Омске Гуменник почти полностью справился со сложнейшим контентом в произвольной программе, включавшим пять четверных прыжков и тройной аксель. При чистом прокате с таким набором внутри страны соперничать с ним крайне сложно.

Читайте также

Тарасова рассказала, что преклоняется перед Гуменником и его тренером

Уровень соперничества среди мужчин уже традиционно остается высоким. Дикиджи в текущем сезоне не смог повторить прошлогодний успех на этапах Гран-при России - фигурист стал победителем и бронзовым призером этапов. Однако в сравнении с прошлым годом Дикиджи усложнил контент, добавив к четырем четверным прыжкам и тройному акселю еще один тройной аксель в произвольную программу. Семененко начал сезон с травмы, из-за которой пропустил контрольные прокаты, и выступил на двух последних этапах. Несмотря на это, фигурист смог два раза стать серебряным призером при высоком уровне конкуренции.

Успешно на этапах Гран-при России также выступили Николай Угожаев (золото и серебро) и Григорий Федоров (две серебряные медали). В их арсенале есть "старшие" четверные прыжки - лутц и флип. Глеб Лутфуллин, ставший в прошлом году серебряным призером чемпионата страны, завоевал бронзу на этапе в Казани и стал восьмым в Омск - там фигурист выступал после простуды. Также среди участников в списке находятся Макар Игнатов, Матвей Ветлугин, Роман Савосин, Андрей Мозалев.

Они сошлись - вода и камень

Самый высокий накал соперничества в парном катании ожидается между Бойковой и Козловским и Мишиной и Галлямовым. Их противостояние длится уже несколько лет.

Читайте также

Выброс мечты. Как Бойкова и Козловский вписали Гран-при в Казани в историю

Впервые на чемпионатах России эти пары пересеклись в 2017 году, после чего на протяжении трех сезонов именно Бойкова и Козловский становились победителями и призерами турнира, тогда как Мишина и Галлямов до 2021 года ни разу не поднимались на пьедестал.

Начиная с олимпийского сезона-2021/22 обе пары стабильно занимают первое и второе места на чемпионатах страны, фактически поделив лидерство между собой. При этом два последних сезона завершались победами Мишиной и Галлямова. В текущем сезоне пара столкнулась с трудностями после травмы Галлямова, полученной весной на Байкале. Впервые за все время существования российской серии Гран-при спортсмены остались без золота, завоевав серебряные медали на двух этапах.

Турнир по состоянию здоровья партнерши пропустят прошлогодние бронзовые призеры Хабибуллина и Княжук. На чемпионате выступят бронзовые призеры турнира 2024 года Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков - пара пропустила прошлый сезон, но имеет шансы повторить успех. На лед в Петербурге выйдут Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Таисия Щербинина и Артем Петров, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко.

Опыт и молодость

Танцоры на льду Степанова и Букин выступят на своем 12-м чемпионате России - в их копилке уже четыре золотые медали турнира, а после возобновления карьеры дуэт ни разу не проигрывал на внутренних стартах. Несмотря на недопуск к участию в Олимпийских играх, фигуристы продолжают карьеру и остаются безоговорочными лидерами российских танцев на льду.

Читайте также

Степанова и Букин рассказали, что мотивирует их продолжать карьеру

Ближайшими по баллам к ним находятся Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Дуэт образовался всего два года назад, что для танцев является небольшим количеством времени, но уже стабильно поднимается на пьедесталы. Кроме того, в заявке числятся Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, Анна Щербакова и Егор Гончаров, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано.