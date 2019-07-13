Российские спортсмены завоевали две награды в первый день ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 13 июля. /ТАСС/. Спортсмены сборной России завоевали две медали в стартовый день чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу.

В субботу разыгрывались пять комплектов наград. Золотую медаль завоевала синхронистка Светлана Колесниченко в технической программе, серебро в активе Екатерины Беляевой и Виктора Минибаева в синхронных прыжках в воду с вышки среди смешанных дуэтов.

Россиянка Кристина Ильиных заняла пятое место в прыжках в воду с метрового трамплина, также пятое место заняли Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. В плавании на открытой воде на дистанции 5 км лучшим из россиян стал Кирилл Абросимов, показавший восьмой результат.

В общекомандном зачете по итогам дня первое место занимает сборная Китая, в активе которой три золотые награды. Команда России располагается на второй строчке (1-1-0), третьими идут венгры с одной золотой медалью. Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.