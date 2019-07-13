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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Российские спортсмены завоевали две награды в первый день ЧМ по водным видам спорта

В общекомандном зачете первое место занимает сборная Китая, в активе которой три золотые награды
Она Карбонель, Светлана Колесниченко и Юкико Инуи AP Photo/Mark Baker
Описание
Она Карбонель, Светлана Колесниченко и Юкико Инуи
© AP Photo/Mark Baker

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 13 июля. /ТАСС/. Спортсмены сборной России завоевали две медали в стартовый день чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу.

В субботу разыгрывались пять комплектов наград. Золотую медаль завоевала синхронистка Светлана Колесниченко в технической программе, серебро в активе Екатерины Беляевой и Виктора Минибаева в синхронных прыжках в воду с вышки среди смешанных дуэтов.

Россиянка Кристина Ильиных заняла пятое место в прыжках в воду с метрового трамплина, также пятое место заняли Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. В плавании на открытой воде на дистанции 5 км лучшим из россиян стал Кирилл Абросимов, показавший восьмой результат.

В общекомандном зачете по итогам дня первое место занимает сборная Китая, в активе которой три золотые награды. Команда России располагается на второй строчке (1-1-0), третьими идут венгры с одной золотой медалью. Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай3003
2Россия1102
3Венгрия1001
4Франция0101
4США0101
4Испания0101
4Великобритания0101
8Мексика0022
9Канада0011
9Южная Корея0011
9Япония0011
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ЧМ-2019 по водным видам спорта
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