Российские спортсмены завоевали две награды в первый день ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 13 июля. /ТАСС/. Спортсмены сборной России завоевали две медали в стартовый день чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу.
В субботу разыгрывались пять комплектов наград. Золотую медаль завоевала синхронистка Светлана Колесниченко в технической программе, серебро в активе Екатерины Беляевой и Виктора Минибаева в синхронных прыжках в воду с вышки среди смешанных дуэтов.
Россиянка Кристина Ильиных заняла пятое место в прыжках в воду с метрового трамплина, также пятое место заняли Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. В плавании на открытой воде на дистанции 5 км лучшим из россиян стал Кирилл Абросимов, показавший восьмой результат.
В общекомандном зачете по итогам дня первое место занимает сборная Китая, в активе которой три золотые награды. Команда России располагается на второй строчке (1-1-0), третьими идут венгры с одной золотой медалью. Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|3
|0
|0
|3
|2
|Россия
|1
|1
|0
|2
|3
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|4
|Франция
|0
|1
|0
|1
|4
|США
|0
|1
|0
|1
|4
|Испания
|0
|1
|0
|1
|4
|Великобритания
|0
|1
|0
|1
|8
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|9
|Канада
|0
|0
|1
|1
|9
|Южная Корея
|0
|0
|1
|1
|9
|Япония
|0
|0
|1
|1