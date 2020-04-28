Хоккейный Пеле. 80 лет назад родился восьмикратный чемпион мира по бенди Валерий Маслов

В составе футбольного "Динамо" Валерий Маслов отыграл более десяти сезонов — с 1961 по 1971 год. За это время он провел 351 официальный матч и забил 54 гола. Выступая за бело-голубых, стал чемпионом СССР (1963), а также дважды выиграл Кубок страны (1967, 1970). В сборной СССР провел восемь матчей, в которых забил два мяча.
В 1961 году в составе сборной СССР он впервые стал чемпионом мира по хоккею с мячом. Сам Маслов считал себя больше хоккеистом, чем футболистом, и перед уходом в "Динамо" говорил: "Не подойду в футбол, пригожусь хоккейной команде". Но в неудачном для футболистов "Динамо" сезоне 1961 года Маслов сразу же вписался в основной состав, где закрепился на десять последующих лет.
Из "Динамо" ушел во многом из-за конфликта с тренером Константином Бесковым в 1970 году. Для определения чемпиона того сезона потребовался дополнительный матч между "Динамо" и ЦСКА, который завершился вничью, была назначена переигровка. Встреча в Ташкенте складывалась в пользу динамовцев — к концу первого тайма они вели в счете 3:1. Но в итоге победили армейцы — 4:3.
Поражение во многом объяснялось просчетом Бескова. Тренер "Динамо" настолько уверовал в победу, что после перерыва расположился на трибуне, покуривая сигару, а по окончании матча обвинил Маслова, а также Виктора Аничкина и Геннадия Еврюжихина в сдаче игры. Конфликт едва не перерос в драку, с тех пор отношения между Масловым и Бесковым прежними уже не были. Хотя сам игрок много лет спустя подчеркивал, что считает именно Бескова сильнейшим советским тренером.
Сезон 1971 года стал для Маслова последним в "Динамо". По ходу чемпионата Бесков перевел Валерия на позицию свободного защитника (либеро). После этого тот отыграл в большом футболе за команды мастеров еще четыре сезона. Это были динамовские коллективы второй лиги. Год он провел в Махачкале и три — в Вологде.
За сборную СССР Маслов провел восемь матчей и забил два гола. Большего количества игр за национальную команду он не смог сыграть из-за увлечения хоккеем с мячом. По этой же причине Маслов не поехал на чемпионат мира по футболу 1966 года, который стал для советских футболистов самым успешным в истории (четвертое место). Тренер Николай Морозов дал шанс Маслову сыграть на мировом первенстве с условием, что тот не будет доигрывать хоккейный сезон и с зимы начнет готовиться к турниру с его командой. Спортсмен же ответил, что прибудет в расположение футбольной сборной после окончания хоккейного первенства. Морозов обиделся на динамовца и вычеркнул его из списка кандидатов на поездку в Великобританию.
Комбинационный игрок
Уникальность Маслова состояла в том, что тот легко переходил с газона на лед. Ярчайшим тому доказательством служит факт, что уже через три дня после той самой переигровки с ЦСКА спортсмен сыграл в матче чемпионата СССР по хоккею с мячом с "Енисеем". Маслова считают одним из лучших нападающих мирового хоккея с мячом за всю историю. Он десять раз побеждал в чемпионате СССР с московским "Динамо", трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов. В союзных первенствах спортсмен провел 394 матча, забив 274 гола (в "Динамо" — 353 игр, 245 мячей). Маслов рекордное количество раз (14) входил в списки лучших хоккеистов страны. Как говорил известный тренер Василий Трофимов, Маслов способствовал налаживанию комбинационной игры.
"Маслов постоянно говорил: "Володя, просто беги и держи клюшку на льду". Сам он врезался в кучу соперников, стягивал их на себя и выдавал передачи на свободного игрока. После его передач я забивал довольно часто", — рассказал ТАСС семикратный чемпион мира, партнер Маслова по "Динамо" и сборной СССР Владимир Плавунов.
В хоккейной сборной он в период с 1961 по 1977 год провел 79 матчей, забив 44 гола. С 1969 по 1976 год был капитаном национальной команды. Он восемь раз становился чемпионом мира (1961, 1963, 1965, 1967, 1971, 1973, 1975, 1977). Особенно удался спортсмену турнир 1973 года, который проходил в Москве. Перед своими зрителями в решающем матче со шведами он забил единственный гол, принесший сборной СССР очередной чемпионский титул. Маслов был признан лучшим нападающим первенства.
"На центральном стадионе "Динамо" собиралось под 20 тысяч зрителей, — вспоминает Плавунов. — Но победа далась очень нелегко. В матче с командой Финляндии (3:0) мы долго не могли склонить чашу весов на свою сторону, помог случай. Николай Дураков после подачи углового попал прямо в лицо вратарю (раньше хоккеисты играли без масок), по сути, вывел его из строя, а потом мы дожали соперника".
После заключительной встречи один из самых авторитетных тренеров в истории шведского хоккея с мячом Вальтер Ягбрант сказал: "Дайте мне Маслова, и мы станем чемпионами мира". Ягбрант после того поражения покинул пост главного тренера шведской сборной, а чемпионами мира шведы впервые стали в 1981 году, когда Маслов уже не выступал. Последним мировым первенством для него стал турнир 1979 года.
"Это был хоккейный Пеле. Мы, футболисты, зимой приходили на хоккейные матчи с участием Валерия Павловича и болели за него", — отметил в беседе с ТАСС одноклубник Маслова по футбольному "Динамо", главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.
В 1976 году Маслов был награжден памятной медалью Международной федерации хоккея с мячом "За выдающиеся заслуги в развитии хоккея с мячом". "Маслов олицетворял русский хоккей и футбол. Когда я еще был мальчишкой, удивлялся, как он, прилетев в Сибирь из Южной Америки, где играл в футбол, вставал на коньки. Складывалось впечатление, что он словно всю жизнь на них стоял. Это легенда русского хоккея, своей игрой он прославлял наш вид спорта", — рассказал ТАСС президент Международной федерации хоккея с мячом и глава Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник.
Чутье на молодых футболистов
В последние годы карьеры Маслов неоднократно заявлял, что хотел работать футбольным тренером. После окончания Высшей школы тренеров (ВШТ) Александр Кочетков пригласил его в качестве своего помощника в "Спартак" из Орджоникидзе. Команда не смогла удержаться в первой лиге, а на следующий сезон не сумела вернуться туда, посл чего Кочетков возглавил краснодарскую "Кубань", куда пригласил Маслова. Но тот принял решение остаться во главе "Спартака". Вскоре Маслов признал, что решение было ошибочным, и после начала 1983 года покинул свой пост.
Летом 1983 года Маслов вошел в тренерский штаб клуба по хоккею с мячом "Динамо" (Москва), став помощником Вячеслава Соловьева. В 1983 году бело-голубые заняли 11-е место в чемпионате страны, однако потом дела наладились. В сезоне 1984 года команда стала серебряным призером, а годом позже финишировала четвертой, дойдя до полуфинала Кубка. Но в конце 1985 года Маслов покинул команду. К работе в хоккее с мячом он вернулся в 1987 году, а до этого помогал в качестве селекционера в футбольном "Локомотиве" возглавившему эту команду бывшему партнеру по "Динамо" Юрию Семину.
В сезоне 1993 года Маслов вернулся в хоккей с мячом, возглавив "Строитель" из Сыктывкара. В первый же сезон скромный коллектив преподнес сенсацию, завоевав серебряные медали чемпионата страны. В 1994-м под руководством Маслова сборная России стала победителем мирового первенства среди юниоров. Под началом специалиста в рядах сборной начинали восхождение такие заметные в дальнейшем хоккеисты, как Александр Тюкавин, Алексей Бурков, Сергей Рогулев, Денис Половников.
В 2001 году начал работать старшим тренером футбольной школы "Локомотив", а с 2005-го стал селекционером в основной команде железнодорожников. Маслову благоволила даже президент клуба Ольга Смородская, которая за годы своего правления зачастую конфликтовала со многими легендами "Локомотива", в том числе и с Семиным.
"Маслов был человеком, который был очень предан своему любимому делу и очень искренен в своей профессии. Долгое время он возглавлял селекционный отдел у нас в "Локомотиве". С его подачи в команде оказалось множество молодых игроков, у него на них было потрясающее чутье. Это был и прекрасный футболист — отрабатывал на футбольном поле за всей атакующей линией и забивал самые нужные голы. В наше время он был бы очень востребован", — отметил Семин в беседе с ТАСС.
В 2011 году Маслов перешел на тренерскую работу в школу футбольного "Динамо". В последние годы жизни он работал советником директора в академии "Динамо" имени Льва Яшина. "Маслов никогда не просил у тренеров лишний выходной день. Работал практически без отпусков. Он был лидером своих команд, любил их. Нас он учил не только правильно играть, но и правильно жить. Даже в последние свои дни он был позитивен, много шутил. Как и всегда", — заключил Семин.
Артем Крук