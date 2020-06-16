"Впервые столкнулся с изменениями регламента по ходу турнира". Тедеско — о рестарте сезона

Тинькофф — Российская премьер-лига возобновится 19 июня. Московский "Спартак" подходит к рестарту, занимая восьмое место в турнирной таблице. Красно-белые начнут сезон в субботу гостевым матчем с тульским "Арсеналом". Меньше чем за неделю до игры главный тренер красно-белых Доменико Тедеско побеседовал с ТАСС и еще тремя изданиями на актуальные темы. О тренировках на самоизоляции: У нас было много видеоконференций. Игроки работали дома индивидуально, занятия были почти каждый день. Была возможность пересмотреть наши весенние игры. Мы анализировали данные игроков и статистику игр, а также готовили будущие тренировки, потому что никто не знал, когда мы снова начнем тренироваться, много раз разговаривали с Томасом (генеральным директором "Спартака" Томасом Цорном — прим. ТАСС) по поводу новостей о возобновлении чемпионата.

О решении РФС провести полуфинал Кубка России в Петербурге: Не знаю, справедливо это или нет, для меня это не проблема. Раньше я не сталкивался с тем, чтобы регламент турнира меняли прямо по ходу, я немного удивлен. Я не особо переживаю из-за этого, мы просто должны знать, на что можем повлиять, а на что нет. На ближайшие недели нужно много сил, поэтому мы не хотим распыляться на подобные темы. Мы хотим выиграть Кубок России. У нас был тяжелый четвертьфинал, сейчас мы в полуфинале, осталось два матча. О контракте со "Спартаком": Почему я разорвал контракт с "Шальке", хотя мог сидеть дома три года и получать легкие деньги? Потому что хотел прийти в "Спартак". Клуб предлагал мне трехлетний контракт, но это было мое решение (подписать на 1,5 года — прим. ТАСС). Для меня это первый опыт работы за границей, с языком и игроками, которых я не знаю, гендиректором, которого я раньше не знал. Молодой немец за границей — это непросто. То же самое касается и клуба. Если "Спартак" придет ко мне обсуждать новый контракт, мы поговорим, не будет никакого давления. Мы сможем обсудить это спокойно и детально. Сейчас никакого давления ни на меня, ни на клуб нет. О Гулиеве: Были проблемы с Гулиевым, сейчас он не в "Спартаке". Что происходит в команде, остается в команде. На данный момент мы не планируем, что игрок вернется в команду, но может произойти что угодно. Двери всегда открыты.

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О приобретении Соболева: Никто не ожидал, что мы столкнемся с пандемией. Нужно было принимать решение, оно было достаточно единодушным, потому что у нас не было игрока такого типа. Даже несмотря на то, что он не забивал, у него был хороший момент в игре с "Динамо", он подготовил гол для Бакаева во встрече с "Оренбургом". Он хорошо прессингует, цепляется за мячи и начал понимать нашу систему игры. Раньше он сваливался во фланги, сейчас больше работает в центре. Соболев показывает, что может прогрессировать, он знает чемпионат России, потому что играл в "Крыльях Советов", ему 23 года, и он россиянин. О перспективах: Еврокубки — это всегда хорошо. Если есть возможность, нужно сделать все, чтобы достичь этой цели, для российских клубов со следующего сезона будет еще сложнее пробиться в еврокубки. Если мы можем выйти туда в этом сезоне через Кубок России или заняв определенное место в чемпионате, то должны сделать все для этого. Но никакой зацикленности не должно быть, цель остается прежней — мы строим молодую команду, хотим добиться определенной стабильности, которой нам не хватало до зимнего перерыва. Об уходе Шюррле: Андре был абсолютно открыт и честен, история с ним абсолютно ясная и понятная. Мы пару-тройку раз встречались с ним индивидуально и обсуждали ситуацию с истекающим в июне контрактом. У него были проблемы с травмами, клуб решил, что Андре не было смысла возвращаться на базу, тренироваться три-четыре недели ради всего пары матчей, поэтому его возвращать не стали. Но в любой ситуации Андре был абсолютно честен и порядочен, он никогда не юлил и всегда вел себя абсолютно прозрачно. О форме Бакаева после COVID-19: Большой разницы в состоянии игроков нет, но если говорить о Бакаеве, у него есть отставание в подготовке, потому что он пропустил две недели командных тренировок. Одно дело, когда ты бегаешь дома и занимаешься на велотренажере, другое — когда работаешь на поле с мячом. Это совершенно другая работа: ускорения, торможение, смена направлений. Конечно, по форме он отличается от других игроков, но он в неплохой форме. У нас есть почти неделя. Мы протестировали всех футболистов, они все находятся в зеленой зоне и в хорошем состоянии. Но безусловно, какая-то разница между игроками есть.

Зелимхан Бакаев: «Не бойтесь, я буду в хорошей форме!»



Наш №10 ответил на вопросы пресс-службы после первой тренировки на сборе в Тарасовке.#КрасноБелыеСборы #Бакаев pic.twitter.com/kPmo1ge1Lu — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) June 7, 2020