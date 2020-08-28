Без трех дней три года. Учредители уволили генерального директора РУСАДА Гануса

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Общее собрание учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в пятницу отправило в отставку генерального директора Юрия Гануса, согласившись с соответствующей рекомендацией наблюдательного совета. Ганус возглавил агентство 31 августа 2017 года, до трехлетнего срока пребывания на посту ему не хватило трех дней.

На эту тему Учредители РУСАДА уволили гендиректора организации Юрия Гануса

Исполняющим обязанности назначен юрист РУСАДА Михаил Буханов, он будет работать на этой должности до тех пор, пока в течение шести месяцев на конкурсной основе не будет выбран новый генеральный директор. Учредителями РУСАДА являются Олимпийский и Паралимпийский комитеты России. По итогам общего собрания к журналистам вышли руководители этих организаций Станислав Поздняков и Владимир Лукин. "Решение было принято исключительно на основе выявления фактов нарушений в ведении финансовой и административно-хозяйственной деятельности согласно уставу организации, - сказал Поздняков. - В свое время ОКР и Паралимпийский комитет России на правах учредителей РУСАДА выступили гарантами получения агентством прямого субсидирования из государственного бюджета, что позволило обеспечить операционную деятельность агентства и операционную независимость от любых спортивных организаций и структур. ОКР и ПКР утверждают финансовую отчетность РУСАДА, тем самым неся ответственность за надлежащее расходование государственных средств. Для нас принципиально важно, чтобы финансовая деятельность велась прозрачно и в соответствии со всеми нормами права и положениями, закрепленными в уставе организации". Выбор Буханова Поздняков объяснил необходимостью обеспечить непрерывность операционной деятельности, которая не вызывает у учредителей никаких нареканий. "Нужно исправить те нарушения, которые были допущены предыдущим руководством", - добавил глава ОКР. "От лица учредителей РУСАДА хочу отметить безусловные заслуги Юрия Гануса в реформировании агентства и выстраивании прочных отношений со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Высокопрофессиональная команда РУСАДА продолжит активную деятельность по проведению допинг-тестирования и повышению антидопинговой культуры среди наших спортсменов всех возрастов, в чем достигла существенных успехов за последние годы", - заметил Поздняков. Первое поручение ОКР 14 июля опубликовал отчет аудиторской компании, в котором говорится о нарушениях в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Аудит за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями и проведен весной 2020 года. Результаты проверки были переданы наблюдательному совету, который 5 августа вынес рекомендацию уволить Гануса.

Глава ОКР проинформировал журналистов о том, что учредители дали поручение исполняющему обязанности гендиректора обратиться с заявлением по факту выявленных аудиторами нарушений в правоохранительные органы. "В соответствии со всеми нормативными документами, с уставом организации все решения, принятые общим собранием, полностью легитимны и соответствуют законодательству Российской Федерации и международным стандартам, - ответил Поздняков на вопрос о возможной негативной реакции Всемирного антидопингового агентства (WADA). - Реакция любой организации должна находиться в правовом русле. Мы сейчас находимся исключительно в правовом русле, и все действия как наблюдательного совета, так и общего собрания учредителей юридически строго выверены". WADA выразило тревогу Всемирное антидопинговое агентство, внимательно следящее за процессами вокруг РУСАДА, спустя несколько часов после увольнения Гануса выступило с заявлением на официальном сайте.

На эту тему WADA подчеркнуло важность сохранения независимости РУСАДА после увольнения Гануса

"Эти события усиливают озабоченность по поводу того, каким образом учредители приняли решение в отношении Юрия Гануса. Еще раз хотим подчеркнуть критичную важность сохранения независимости деятельности РУСАДА. WADA связывается с РУСАДА и другими соответствующими российскими властями, чтобы получить дополнительные разъяснения по последним событиям и предоставить информацию независимому комитету по соответствию", - говорится в сообщении. "WADA продолжит внимательно следить за развитием событий в РУСАДА в свете предстоящего разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS). Важнейшим элементом Всемирного антидопингового кодекса является тот факт, что национальные антидопинговые организации, такие как РУСАДА, защищены от вмешательства в их оперативную деятельность. Вот почему независимый комитет WADA по соответствию после рекомендации признать РУСАДА не соответствующим кодексу сделал в качестве одного из критериев восстановления организации в правах независимость российского агентства. Текущая ситуация будет отслеживаться с учетом этого условия", - также отмечается в обращении WADA. Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу, если их одобрит CAS. Слушания состоятся в период с 2 по 5 ноября. Глава набсовета рассчитывает на продолжение дружбы с WADA Председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев выразил надежду на конструктивную позицию WADA по вопросу отставки Гануса. Он уверен, что национальное агентство продолжит действовать эффективно и будет развиваться.

"Мы рассчитываем, что WADA хорошо понимает ситуацию, что мы продолжим с ними взаимодействовать как добрые партнеры и в перспективе", - сказал Ивлев ТАСС. "Самое главное во всей этой истории - РУСАДА продолжает работать и выполнять те задачи, которые были поставлены. Ни в коем случае нельзя останавливаться, нужно разрабатывать новые подходы и новые концепции, двигаться дальше. Я считаю, что независимо ни от каких условий наша задача - поддерживать дееспособность РУСАДА и выводить его дальше на качественно новый уровень", - заключил глава набсовета. Дальше без Пахноцкой и Хрычикова Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая написала заявление об уходе со своего поста, не дожидаясь решения учредителей, касающегося непосредственного начальника.