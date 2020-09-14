Загитовой нет, четверные — есть. Главные события открытых прокатов российских фигуристов

Афиша контрольных прокатов сборной России сейчас не менее привлекательна списка самых смелых концертных ожиданий любого меломана в допандемийную эру. С одной лишь разницей — выступления каждого конкретного артиста ждешь по отдельности, каждый раз выкраивая время в напряженном графике, а у фигуристов все звезды в одном месте. Kiss, Aerosmith, Стинг? Загитова, Тарасова/Морозов, Синицина/Кацалапов, Самодурова, Косторная, Алиев, Степанова/Букин.
Болельщики раскупили все доступные билеты на прокаты за считаные часы, и многие из них хотели посмотреть именно на указанных выше фигуристов. В итоге лишь двое из них — Косторная и Самодурова — доехали до произвольной программы, а остальные отказались выступать на прокатах на берегу, еще до начала предваряющего их тренировочного сбора. Да и у них дальше короткой дело не пошло — у Косторной, как оказалось, произволка просто еще не готова, а Самодурова приболела. Уже в первый день соревнований она выступала с температурой и на второй врачи рекомендовали ей не выходить. Остальные снимались либо из-за серьезных травм, либо, как Тарасова и Морозов, из-за перегруженного графика.
Ситуация осложнялась тем, что информация о подавляющем большинстве отказов поступала буквально за день-два до начала прокатов — многие болельщики, особенно те, кто собирался прилетать в Москву издалека и брал невозвратные билеты, оказались внакладе. Сложно сказать, могла ли Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) предотвратить негативный сценарий. По итогам прокатов глава федерации Александр Горшков в беседе с журналистами отметил, что организация извинится перед зрителями за возникшую ситуацию.
Первая встреча Тутберидзе и Плющенко после скандалов
Отношения между тренерскими группами Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко пребывают в состоянии крайней напряженности последний год. Весной и летом 2020-го двукратный олимпийский чемпион решил пойти ва-банк и обзавелся бывшим тренером команды Тутберидзе Сергеем Розановым, а также целым рядом фигуристок — воспитанниц Этери Георгиевны, включая Косторную и Александру Трусову, что послужило эскалацией конфликта. Отныне противостояние школ Тутберидзе и Плющенко — главное в российском фигурном катании, и без него, учитывая масштаб обеих групп, теперь не обойдется ни один более или менее крупный турнир.
На контрольных прокатах оба тренера впервые встретились на одном льду после известных событий. Фотографы периодически ловили их в объективы в опасной близости друг от друга, но до новых скандалов, стоит отметить, дело, к счастью, не дошло. Хотя и до потенциального снижения напряженности там еще очень далеко — журналисты не заметили, чтобы Тутберидзе и Плющенко перекинулись хотя бы одним словом.
Зато Этери Георгиевне удалось немного побеседовать с другим великим российским тренером — Татьяной Тарасовой. Ранее между ними также была некая холодность, однако после короткой программы специалисты сделали милое фото и поделились им в соцсетях, как бы подводя итог всем пересудам.
Важное откровение Косторной
Перед тем как сняться с произвольной программы, Косторная успела как следует зажечь в короткой. А точнее, после нее. Откатав свою новую короткую программу, Алена вышла к журналистам и впервые прокомментировала уход от Тутберидзе, причем сделала это без тени стеснения. Мощные цитаты и сильные панчи прилагаются.
"Да, были некоторые проблемы. Я считаю, спортсмены, как я, как Аня, как Камила, не могут кататься с детьми 2010 года. Даже если могут, надо объяснить, что девочки взрослые и они поблажки давать не будут", — сказала Косторная, комментируя слова Тутберидзе про списки нон-грата, выдвинутые фигуристкой.
"Я сказала тренерам, что нас и так восемь взрослых спортсменов, сумасшедший темп тренировки, выводить туда же детей надо аккуратно. У нас было так — четверым говорили "выходите", это мешало. Я говорила, давайте сделаем по-другому, иначе. Можно сказать, навстречу мне не пошли", — добавила она. Тутберидзе говорила, что Косторная приняла решение о переходе к Плющенко еще в мае. Сама фигуристка эти слова опровергает. "Приняла решение 17 июля, перед второй тренировкой были проблемы взаимоотношений, понимания. Я позвонила Розанову (тренер группы Плющенко, ранее работавший с Тутберидзе — прим. ТАСС), спросила, есть ли возможность. Он сказал, что посмотрит, посоветовал подумать мне еще раз. "Ты подумай, это очень большие перемены". Через пару дней был еще один звонок, и мы начали как-то организовывать", — сказала она.
Четверные — на месте
С началом карантина во всех СМИ, освещающих фигурное катание, обсуждался вопрос сохранения фигуристами элементов ультра-си. В особенности — российскими фигуристками, известными своим бесстрашием при исполнении четверных и тройных акселей. Предполагалось, что многие из них так и не смогут вернуть сложные прыжки, однако контрольные прокаты показали — зря отчаивались.
Из тех, от кого болельщики и журналисты ждали ультра-си, их удалось вернуть четырем из пяти. Временно отстает лишь Косторная, выигравшая все международные турниры в прошлом сезоне во многом благодаря своим безупречным тройным акселям, — после карантина этот прыжок ей установить пока не удалось. Щербакова в произвольной программе вместо привычных трех четверных прыгнула один лутц (с падением), но подчеркивает, что по отдельности все квады уже восстановлены — осталось лишь подвести их к программам. Трусова, пытавшаяся в прошлом сезоне преодолеть планку пять четверных, пока решилась лишь на три (лутц — с падением, один из тулупов — с касанием льда рукой), Валиева вернула оба четверных тулупа (один — с падением), а Туктамышева — три тройных акселя (правда, пока безуспешно: один закончился "бабочкой", второй — падением, а на третьем вместо трех оборотов получилось два). Конечно, идеальные попытки ультра-си еще впереди, но даже то, что спортсмены в принципе решаются на них после всех объективных трудностей, вселяет надежду, что тема пандемии во всех смыслах себя исчерпала.
Коляда вернулся
Если ультра-си у девушек уже стали главным объектом внимания болельщиков и журналистов, то у мужчин в последнее время в тренде громкие возвращения. В прошлом сезоне его задал Дмитрий Алиев, ворвавшийся прямиком на европейский трон, теперь же очередь дошла до Михаила Коляды.
Летом нынешнего года 25-летний фигурист ушел от своего бессменного тренера Валентины Чеботаревой к легендарному Алексею Мишину. Долгое время они не раскрывали никаких деталей грядущих изменений, да и в целом того, в каком направлении будут работать, и даже на контрольных прокатах чаще всего и Мишин, и Коляда произносили фразу "лучшее интервью — молчание". Но, как оказалось, все было не зря.
Высоченные прыжки, новые мощные образы, а главное — уверенность в каждом движении — такого Коляду мы не видели очень давно, если вообще когда-либо видели. Зал "Мегаспорта" реагировал соответствующе — оба дня самые громкие овации адресовались Михаилу и его новой тренерской команде. Остается лишь надеяться, что фигурист не сбавит темп к официальным соревнованиям.
Владислав Жуков