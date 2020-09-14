Загитовой нет, четверные — есть. Главные события открытых прокатов российских фигуристов

С учетом всех пандемийных сложностей сам факт проведения прокатов, да еще и со зрителями, можно считать большим успехом

Афиша контрольных прокатов сборной России сейчас не менее привлекательна списка самых смелых концертных ожиданий любого меломана в допандемийную эру. С одной лишь разницей — выступления каждого конкретного артиста ждешь по отдельности, каждый раз выкраивая время в напряженном графике, а у фигуристов все звезды в одном месте. Kiss, Aerosmith, Стинг? Загитова, Тарасова/Морозов, Синицина/Кацалапов, Самодурова, Косторная, Алиев, Степанова/Букин. Болельщики раскупили все доступные билеты на прокаты за считаные часы, и многие из них хотели посмотреть именно на указанных выше фигуристов. В итоге лишь двое из них — Косторная и Самодурова — доехали до произвольной программы, а остальные отказались выступать на прокатах на берегу, еще до начала предваряющего их тренировочного сбора. Да и у них дальше короткой дело не пошло — у Косторной, как оказалось, произволка просто еще не готова, а Самодурова приболела. Уже в первый день соревнований она выступала с температурой и на второй врачи рекомендовали ей не выходить. Остальные снимались либо из-за серьезных травм, либо, как Тарасова и Морозов, из-за перегруженного графика.

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Ситуация осложнялась тем, что информация о подавляющем большинстве отказов поступала буквально за день-два до начала прокатов — многие болельщики, особенно те, кто собирался прилетать в Москву издалека и брал невозвратные билеты, оказались внакладе. Сложно сказать, могла ли Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) предотвратить негативный сценарий. По итогам прокатов глава федерации Александр Горшков в беседе с журналистами отметил, что организация извинится перед зрителями за возникшую ситуацию. Первая встреча Тутберидзе и Плющенко после скандалов Отношения между тренерскими группами Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко пребывают в состоянии крайней напряженности последний год. Весной и летом 2020-го двукратный олимпийский чемпион решил пойти ва-банк и обзавелся бывшим тренером команды Тутберидзе Сергеем Розановым, а также целым рядом фигуристок — воспитанниц Этери Георгиевны, включая Косторную и Александру Трусову, что послужило эскалацией конфликта. Отныне противостояние школ Тутберидзе и Плющенко — главное в российском фигурном катании, и без него, учитывая масштаб обеих групп, теперь не обойдется ни один более или менее крупный турнир.

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На контрольных прокатах оба тренера впервые встретились на одном льду после известных событий. Фотографы периодически ловили их в объективы в опасной близости друг от друга, но до новых скандалов, стоит отметить, дело, к счастью, не дошло. Хотя и до потенциального снижения напряженности там еще очень далеко — журналисты не заметили, чтобы Тутберидзе и Плющенко перекинулись хотя бы одним словом. Зато Этери Георгиевне удалось немного побеседовать с другим великим российским тренером — Татьяной Тарасовой. Ранее между ними также была некая холодность, однако после короткой программы специалисты сделали милое фото и поделились им в соцсетях, как бы подводя итог всем пересудам. Важное откровение Косторной Перед тем как сняться с произвольной программы, Косторная успела как следует зажечь в короткой. А точнее, после нее. Откатав свою новую короткую программу, Алена вышла к журналистам и впервые прокомментировала уход от Тутберидзе, причем сделала это без тени стеснения. Мощные цитаты и сильные панчи прилагаются.

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"Да, были некоторые проблемы. Я считаю, спортсмены, как я, как Аня, как Камила, не могут кататься с детьми 2010 года. Даже если могут, надо объяснить, что девочки взрослые и они поблажки давать не будут", — сказала Косторная, комментируя слова Тутберидзе про списки нон-грата, выдвинутые фигуристкой. "Я сказала тренерам, что нас и так восемь взрослых спортсменов, сумасшедший темп тренировки, выводить туда же детей надо аккуратно. У нас было так — четверым говорили "выходите", это мешало. Я говорила, давайте сделаем по-другому, иначе. Можно сказать, навстречу мне не пошли", — добавила она. Тутберидзе говорила, что Косторная приняла решение о переходе к Плющенко еще в мае. Сама фигуристка эти слова опровергает. "Приняла решение 17 июля, перед второй тренировкой были проблемы взаимоотношений, понимания. Я позвонила Розанову (тренер группы Плющенко, ранее работавший с Тутберидзе — прим. ТАСС), спросила, есть ли возможность. Он сказал, что посмотрит, посоветовал подумать мне еще раз. "Ты подумай, это очень большие перемены". Через пару дней был еще один звонок, и мы начали как-то организовывать", — сказала она. Четверные — на месте С началом карантина во всех СМИ, освещающих фигурное катание, обсуждался вопрос сохранения фигуристами элементов ультра-си. В особенности — российскими фигуристками, известными своим бесстрашием при исполнении четверных и тройных акселей. Предполагалось, что многие из них так и не смогут вернуть сложные прыжки, однако контрольные прокаты показали — зря отчаивались.

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Из тех, от кого болельщики и журналисты ждали ультра-си, их удалось вернуть четырем из пяти. Временно отстает лишь Косторная, выигравшая все международные турниры в прошлом сезоне во многом благодаря своим безупречным тройным акселям, — после карантина этот прыжок ей установить пока не удалось. Щербакова в произвольной программе вместо привычных трех четверных прыгнула один лутц (с падением), но подчеркивает, что по отдельности все квады уже восстановлены — осталось лишь подвести их к программам. Трусова, пытавшаяся в прошлом сезоне преодолеть планку пять четверных, пока решилась лишь на три (лутц — с падением, один из тулупов — с касанием льда рукой), Валиева вернула оба четверных тулупа (один — с падением), а Туктамышева — три тройных акселя (правда, пока безуспешно: один закончился "бабочкой", второй — падением, а на третьем вместо трех оборотов получилось два). Конечно, идеальные попытки ультра-си еще впереди, но даже то, что спортсмены в принципе решаются на них после всех объективных трудностей, вселяет надежду, что тема пандемии во всех смыслах себя исчерпала. Коляда вернулся Если ультра-си у девушек уже стали главным объектом внимания болельщиков и журналистов, то у мужчин в последнее время в тренде громкие возвращения. В прошлом сезоне его задал Дмитрий Алиев, ворвавшийся прямиком на европейский трон, теперь же очередь дошла до Михаила Коляды.

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