Источник: дело о злоупотреблении полномочиями против заммэра Екатеринбурга прекращено

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Уголовное преследование в отношении первого вице-мэра Екатеринбурга Александра Ковальчика завершено. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в силовых структурах региона.

"Уголовное преследование в отношении Ковальчика прекращено", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в силовых структурах региона 25 сентября 2019 года сообщал о возбуждении в отношении Ковальчика уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). В тот же день в его кабинете прошли обыски, которые в ноябре официально были признаны незаконными. Уточнялось, что речь идет о его работе в должности главы МУП "Водоканал" Екатеринбурга.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский ранее заявлял, что не имеет претензий к работе своего заместителя. Сам вице-мэр сообщал о своей готовности дать необходимые разъяснения правоохранительным органам.

Ковальчик уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Он обвинялся в злоупотреблении полномочиями, присвоении и растрате в общей сложности 21 млн рублей, когда занимал пост директора МУП "Водоканал", однако был оправдан летом 2015 года.

Он был назначен первым заместителем главы Екатеринбурга 24 января 2019 года. До этого более года занимал пост министра экономики и территориального развития Свердловской области.